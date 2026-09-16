CBFC में बड़ा बदलाव, 3 साल के लिए नए बोर्ड का गठन; पंकज त्रिपाठी से लेकर प्रीति जिंटा तक 18 नाम शामिल

केंद्र सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC का नए सिरे से गठन किया है. नए बोर्ड का गठन तत्काल प्रभाव से लागू होगा. बोर्ड का कार्यकाल तीन साल या अगले आदेश तक रहेगा.
नए CBFC बोर्ड में फिल्म, टेलीविजन, संगीत, साहित्य और कला जगत से जुड़े कई जाने-माने नामों को शामिल किया गया है. 18 सदस्यीय इस बोर्ड में एक्टर मनोज जोशी, प्रियदर्शन, सुनील शेट्टी, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी और प्रोसेनजीत चटर्जी जैसे नाम शामिल हैं.
इसके अलावा संगीतकार रिकी केज, अभिनेता और सांसद हंसराज हंस, एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, फिल्ममेकर नीला माधब पांडा, एक्ट्रेस पल्लवी जोशी और निशिगंधा वाड को भी बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है. CBFC में विनोद अनुपम, अभिषेक जैन, सुप्रिया यारलागड्डा, यतिंद्र मिश्रा, वामन केंद्रे और रमेश पतंगे को भी सदस्य बनाया गया है. CBFC फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र देने का काम करता है. नए बोर्ड में मनोरंजन और कला जगत से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है.
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC भारत में फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करने वाली वैधानिक संस्था है. इसे आम बोलचाल में सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है. CBFC सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है और फिल्मों को प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया की देखरेख करता है. किसी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने से पहले उसे CBFC के सामने प्रमाणन के लिए पेश किया जाता है.
बोर्ड फिल्म को देखने के बाद उसकी सामग्री के आधार पर उपयुक्त प्रमाणपत्र जारी करता है. फिल्म को 'U', 'UA', 'A' और 'S' जैसी अलग-अलग श्रेणियों में प्रमाणित किया जा सकता है. 'U' प्रमाणपत्र वाली फिल्में सभी उम्र के दर्शकों के लिए होती हैं, जबकि 'A' प्रमाणपत्र वयस्क दर्शकों के लिए दिया जाता है.
CBFC फिल्म में मौजूद हिंसा, अश्लीलता, आपत्तिजनक भाषा, संवेदनशील सामाजिक या धार्मिक संदर्भ और अन्य सामग्री पर भी विचार करता है. जरूरत पड़ने पर बोर्ड फिल्म में कुछ बदलाव या कट सुझा सकता है. हालांकि, CBFC का मुख्य उद्देश्य फिल्म पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि उसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करना है.
बोर्ड में अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जो प्रमाणन से जुड़ी प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं. CBFC के फैसले से असहमति होने पर फिल्म निर्माता संबंधित कानूनी और अपीलीय प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं. इस तरह CBFC भारत में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन से जुड़ी प्रमाणन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है.