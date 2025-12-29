Advertisement
trendingNow13057795
Hindi Newsबॉलीवुडनए साल का जश्न ऐसे मनाएंगे कांतारा एक्टर तो सई इस जगह कर रहीं पार्टी, ये है सेलेब्स की प्लानिंग

नए साल का जश्न ऐसे मनाएंगे 'कांतारा' एक्टर तो सई इस जगह कर रहीं पार्टी, ये है सेलेब्स की प्लानिंग

साल 2025 खत्म होने और नए साल का वेलकम करने के लिए आम हो या फिर खास हर कोई तगड़ी प्लानिंग कर रहा है. ऐसे में बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज ने अपनी प्लानिंग रिवील की और बताया कि कैसे वो आने वाला साल का वेलकम करेंगे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेलेब्स न्यू ईयर प्लानिंग
सेलेब्स न्यू ईयर प्लानिंग

Celebs New Year Celebration: नए साल को लेकर हर किसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. फिल्म इंडस्ट्री के सितारे अक्सर किसी विदेशी लोकेशन या पार्टी करके नए साल का स्वागत करते हैं और जश्न मनाते हैं. लेकिन, कई सितारे ऐसे भी हैं,जो इस चमक-दमक से दूर रहकर नए साल को शांति और सुकून के साथ मनाना पसंद करते हैं.ऐसे में गुलशन देवैया, अदिवी शेष, और सई मांजरेकर ने बताया कि वे साल 2026 का वेलकम किस तरह करेंगे और वे नए साल से क्या उम्मीद करते हैं. 

नया साल ऐसे मनाएंगे गुलशन देवैया

'कांतारा एक्टर' गुलशन देवैया ने बताया कि उन्होंने नए साल की शुरुआत को बेहद निजी और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा- 'मैं किसी भी बड़ी पार्टी या सोशल इवेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता. इसके बजाय मेरा ध्यान खुद के साथ समय बिताने, अच्छा खाना बनाने, लंबी नींद लेने और कुछ अधूरे फैसलों को पूरा करने पर है.'
यह समय मेरे लिए केवल आराम और खुशी का नहीं, बल्कि खुद की देखभाल और मानसिक संतुलन का भी है. इस बार मैं नए साल की शुरुआत में अपनी प्राइवेट दुनिया में रहकर शांतिपूर्ण अनुभव लेना चाहता हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

गुलशन देवैया इन दिनों अपने पहले तेलुगु प्रोजेक्ट 'मां इंति बंगारम' की तैयारी में व्यस्त हैं. इस फिल्म में उनके साथ सामंथा रुथ प्रभु नजर आएंगी. ये प्रोजेक्ट उनके करियर के लिए बेहद खास है.

अदिवी शेष करेंगे शूटिंग

वहीं, अदिवी शेष ने कहा- 'मैंने नए साल का जश्न पूरी तरह से अपने काम और प्रकृति के बीच मनाने का फैसला किया है. मैं अपनी आने वाली फिल्म 'डाकू' के सबसे अहम क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग कर रहा हूं, जो एक पथरीले और सुनसान पहाड़ी इलाके में हो रही है. इस लोकेशन पर सुविधाएं बेहद सीमित हैं, न तो मोबाइल नेटवर्क है और न ही रात में रोशनी. लेकिन, ये एक्सपीरियंस बेहद शानदार है. शहरी जीवन के शोर-शराबे से दूर है. यहां स्वच्छ हवा, प्राकृतिक ऊर्जा और सुकून का एहसास है.'

 

 

माथेरन जाएंगी सई
एक्ट्रेस सई मांजरेकर ने कहा कि नए साल का वेलकम माथेरान में करने का फैसला किया है. माथेरान महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है. मेरे लिए यह हिल स्टेशन 'दूसरा घर' है. यहां बिताया हर पल इमोशनल और यादगार है. माथेरान का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता बाहरी चमक-दमक से दूर सरल जीवन से कनेक्ट करती है. इस नए साल पर मैं कुछ करीबी दोस्तों के साथ यहां आ रही हूं ताकि पुराने एक्सपीरियंस और बचपन की यादों से जुड़कर नए साल का स्वागत कर सकूं.'

इनपुट- एजेंसी

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

New year 2026

Trending news

Watch: पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका
Pinaka
Watch: पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
Vikram Sarabhai
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
mamta banerjee west bengal
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
mumbai
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
india
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
maharashtra news hindi
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
Unnao rape case
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
amit shah
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
Anjel Chakma Murder Case
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
hindi Jammu and Kashmir news
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर