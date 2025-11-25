Celina Jaitley files Divorce: 14 साल बाद टूटी शादी! सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा के लगाए गंभीर आरोप, कोर्ट ने भेजा नोटिस

Celina Jaitley Divorce: पूर्व मिस इंडिया और एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने ऑस्ट्रियाई पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस फाइल करवाया है, जिसके लिए एक्ट्रेस ने घरेलू हिंसा एक्ट के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और पति हाग पर घरेलू हिंसा, मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने 50 करोड़ के मुआवजे की मांग की है. एक्ट्रेस द्वारा केस दर्ज कराने के बाद, मुंबई की एक कोर्ट ने हाग को ऑफिशियल नोटिस जारी किया है.

बेटे के निधन का लगा गहरा सदमा

एक्ट्रेस सेलिना जेटली और पीटर हाग ने साल 2011 में ऑस्ट्रिया में शादी की थी. वहीं मार्च 2012 में इस कपल ने दो हैंडसम जुड़वां बेटों को जन्म दिया था, जिसके बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी. साल 2017 में, वो जुड़वां बेटों के पैरेंट्स बने, लेकिन इस हस्ते-खेलते परिवार को उस समय गहरा झटका लगा जब उनके एक बेटे ने हाइपोप्लास्टिक, जो कि दिल की बीमारी है, के कारण से दुनिया को कम उम्र में ही छोड़ दिया.

मैरिज एनिवर्सी पर लिखा था प्यार कैप्शन

सेलेना जेटली ने अपनी मैरिज एनिवर्सी के दिन पति हाग के लिए एक लंबा पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने लिखा, ‘14 साल पहले आज ही के दिन पीटर हाग सिर्फ 8 घंटे के लिए मुंबई आए थे, ताकि मेरे पैरेंट्स से मिल सकें. मुझे उस समय ये पता नहीं था कि वो मेरा हाथ मांगने के लिए परमिशन लेने आए हैं… उसी रात पहले उन्होंने प्लाइट लेने से पहले मुझे रिंग पहनाई और प्रपोज किया.’

भाई के लिए लगाई गुहार

एक्ट्रेस काफी दिनों से अपने भाई की रिहाई के लिए कोर्ट और सरकारी ऑफिस में चक्कर लगा रही थीं, जो कि इस समय UAE की जेल में बंद हैं. पिछले महीने, सेलिना ने अपने भाई, मेजर विक्रांत जेटली के संबंध में हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाई को संयुक्त अरब अमीरात में गैरकानूनी रूप से अगवा करके हिरासत में रखा गया है, जहां वह 2016 से बंद हैं.