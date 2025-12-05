Advertisement
trendingNow13029909
Hindi Newsबॉलीवुड

‘15 महीनों से बात नहीं हुई…’ Celina Jaitley का इमोशनल पोस्ट वायरल, बोलीं- भाई को भारत लाने की पहल में मिल रही सफलता…

 

Celina Jaitley New Post : पूर्व मिस इंडिया और एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई, रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली यूएई में हिरासत में हैं. सेलिना भाई को भारत वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई हैं. वहीं एक्ट्रेस की निजी जिंदगी में भी इस समय समस्याएं चल रही हैं. इस बीच एक्ट्रेस ने माता-पिता को याद कर एक पोस्ट शेयर किया है. आइए जानते उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा

 

Edited By:  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 05, 2025, 12:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘15 महीनों से बात नहीं हुई…’ Celina Jaitley का इमोशनल पोस्ट वायरल, बोलीं- भाई को भारत लाने की पहल में मिल रही सफलता…

Celina Jaitley New Post : सेलिना के भाई को 6 सितंबर 2024 से यूएई में रखा गया है. पिछले 15 महीनों से विक्रांत से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई ने उन्हें बड़ी राहत दी, जिसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे आशा की किरण बताया. सेलिना ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट लिखकर बताया कि उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. विदेश मंत्रालय ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की और विक्रांत तक पहुंचने में मदद के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया है.

सेलिना जेटली का इमोशनल पोस्ट
सेलिना ने पोस्ट में लिखा, ‘मां और पापा… मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं! मैंने पिछले 15 महीनों से विक्रांत से बात नहीं की है. आज उम्मीद की एक किरण नजर आई. थैंक यू यूनिवर्स! मेरे भाई, रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली को 6 सितंबर 2024 से यूएई में किडनैप कर रखा है. उनकी सुरक्षा और उन तक पहुंचने की मेरी पिटीशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की. विदेश मंत्रालय ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की और मेरे भाई तक पहुंचने में मेरी मदद करने के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया. अभी तक मैं विक्रांत से बात नहीं कर पाई हूं, लेकिन भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सीनियर वकील चेतन शर्मा ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही मुझे विक्रांत से बात करवाने की पूरी कोशिश करेंगे.’

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

वकील राघव कक्कड़ को दिया आभार
सेलिना ने कोर्ट, एएसजी चेतन शर्मा और अपने वकील राघव कक्कड़ के प्रति आभार जताया. उन्होंने लिखा, ‘माननीय जज ने विदेश मंत्रालय को साफ निर्देश दिया कि मेरे भाई से मेरी बात करवाने और उन तक पहुंच बनाने में हर संभव मदद की जाए. मैं कोर्ट, एएसजी साहब और सभी लोगों की आभारी हूं, जिन्होंने मेरी और पूरे परिवार की तकलीफ को समझा।. हमारे परिवार की भारतीय सेना में चार पीढ़ियों की सेवा को सम्मान दिया. अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी. मैं उम्मीद के साथ आगे का इंतजार कर रही हूं.’ उन्होंने यह भी लिखा, ‘फिलहाल मैं मीडिया या प्रेस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी. प्लीज आप सभी मेरे वकील राघव कक्कड़ से संपर्क करें. इस मुश्किल समय में वो ही मेरा पूरा केस लड़ रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं.’

 

--आईएएनएस

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Celina Jaitley

Trending news

रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
russian hindu mla
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
IndiGo
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Parliament video
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Putin India Visit Live News Updates: न्योते के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद...भारत-रूस द्विपक्षीय वार्ता में क्या हुई पीएम मोदी-पुतिन की बातचीत, जानें सबकुछ
putin modi
Putin India Visit Live News Updates: न्योते के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद...भारत-रूस द्विपक्षीय वार्ता में क्या हुई पीएम मोदी-पुतिन की बातचीत, जानें सबकुछ
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
Putin
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
putin modi
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग