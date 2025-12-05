‘15 महीनों से बात नहीं हुई…’ Celina Jaitley का इमोशनल पोस्ट वायरल, बोलीं- भाई को भारत लाने की पहल में मिल रही सफलता…

Celina Jaitley New Post : पूर्व मिस इंडिया और एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई, रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली यूएई में हिरासत में हैं. सेलिना भाई को भारत वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई हैं. वहीं एक्ट्रेस की निजी जिंदगी में भी इस समय समस्याएं चल रही हैं. इस बीच एक्ट्रेस ने माता-पिता को याद कर एक पोस्ट शेयर किया है. आइए जानते उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा.
Celina Jaitley New Post : सेलिना के भाई को 6 सितंबर 2024 से यूएई में रखा गया है. पिछले 15 महीनों से विक्रांत से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई ने उन्हें बड़ी राहत दी, जिसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे आशा की किरण बताया. सेलिना ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट लिखकर बताया कि उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. विदेश मंत्रालय ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की और विक्रांत तक पहुंचने में मदद के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया है.
सेलिना जेटली का इमोशनल पोस्ट
सेलिना ने पोस्ट में लिखा, ‘मां और पापा… मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं! मैंने पिछले 15 महीनों से विक्रांत से बात नहीं की है. आज उम्मीद की एक किरण नजर आई. थैंक यू यूनिवर्स! मेरे भाई, रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली को 6 सितंबर 2024 से यूएई में किडनैप कर रखा है. उनकी सुरक्षा और उन तक पहुंचने की मेरी पिटीशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की. विदेश मंत्रालय ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की और मेरे भाई तक पहुंचने में मेरी मदद करने के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया. अभी तक मैं विक्रांत से बात नहीं कर पाई हूं, लेकिन भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सीनियर वकील चेतन शर्मा ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही मुझे विक्रांत से बात करवाने की पूरी कोशिश करेंगे.’
वकील राघव कक्कड़ को दिया आभार
सेलिना ने कोर्ट, एएसजी चेतन शर्मा और अपने वकील राघव कक्कड़ के प्रति आभार जताया. उन्होंने लिखा, ‘माननीय जज ने विदेश मंत्रालय को साफ निर्देश दिया कि मेरे भाई से मेरी बात करवाने और उन तक पहुंच बनाने में हर संभव मदद की जाए. मैं कोर्ट, एएसजी साहब और सभी लोगों की आभारी हूं, जिन्होंने मेरी और पूरे परिवार की तकलीफ को समझा।. हमारे परिवार की भारतीय सेना में चार पीढ़ियों की सेवा को सम्मान दिया. अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी. मैं उम्मीद के साथ आगे का इंतजार कर रही हूं.’ उन्होंने यह भी लिखा, ‘फिलहाल मैं मीडिया या प्रेस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी. प्लीज आप सभी मेरे वकील राघव कक्कड़ से संपर्क करें. इस मुश्किल समय में वो ही मेरा पूरा केस लड़ रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं.’
