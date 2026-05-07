बेटे की कब्र पर फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, पति ने हाथ में थमा दिया तलाक का नोटिस, बोलीं- ‘मेरे बच्चों को मुझसे मिलने से बार-बार रोका गया’

सनी देओल स्टारर ‘खेल’ एक्ट्रेस सेलिना जेटली इस समय अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय से गुजर रही हैं. जहां उन्हें एक तरफ अपने भाई से अलग होने का गम सता रहा था, तो दूसरी ओर उनके पति पीटर हाग के साथ कोर्ट में उनका तलाक का मामला चल रहा है. इन परेशानियों के साथ-साथ एक्ट्रेस एक ऐसे दर्द से गुजर रही हैं, जो सिर्फ मां समझ सकती है. कुछ समय पहले ही सेलिना ने अपने बेटे शमशेर को खो दिया था, जिसके जाने के बाद वो पुरी तरह से टूट गई थीं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर की है, जिसमें वो फूट-फूटकर रोते हुए नजर आ रही हैं.

सेलिना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए चौंका देने वाला कैप्शन लिखा है, जिसे पढ़ने के बाद एक्ट्रेस के फैंस भी काफी भावुक हो गए. उन्होंने लिखा, ‘मेरे पास इस दिल दहला देने वाले वीडियो को शेयर करने के अलावा कोई चारा नहीं था, ताकि मैं दुनिया को एक मां के तौर पर अपना दर्द दिखा सकूंं.’

पोस्ट में बयां किया एक मां का दर्द

सेलिना ने आगे लिखा, ‘पिछले कुछ हफ्ते मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल हफ्ते थे. मैं अपने तलाक की सुनवाई के लिए ऑस्ट्रेलिया में थी, जज के सामने लिखित वादा करने के बावजूद, मेरे बच्चों को, जिन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया था, वापस हमारे घर नहीं लाया गया. और मैं जिस इकलौते बच्चे से मिल पाई, वो मेरा बेटा शमशेर था, जिसका कुछ समय पहले ही निधन हो गया.’ एक्ट्रेस ने आगे एक मां के दर्द को बयां करता हुआ कहा, ‘यह एक ऐसी मां की दिल तोड़ने वाली कहानी है, जिसने अपने बच्चों के जन्म के दिन से ही उनके लिए सब कुछ किया है.’

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सेलिना ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ‘मैंने अपना देश, अपने माता-पिता, अपना काम छोड़ दिया, और भारत से दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, फिर दुबई, और फिर ऑस्ट्रिया चली गई. ये सब सिर्फ अपने पति के करियर को सहारा देने के लिए मैंने किया.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘प्यार से अलग होने की बार-बार की गई कानूनी और सच्ची कोशिशों के बावजूद, मेरी हर गुजारिश के जवाब में मुझसे ऐसी बेतुकी मांगें की गईं, जिनका मकसद सिर्फ मेरी शादी से पहले की बची-खुची संपत्ति को हथियाना था.’

पति ने बच्चों से मिलने पर लगाई रोक

एक्ट्रेस ने कहा, ‘बच्चों की संयुक्त कस्टडी और ऑस्ट्रियाई फैमिली कोर्ट के मौजूदा आदेश के बावजूद, मुझे इस समय अपने तीनों बच्चों से बात करने से पूरी तरह रोक दिया गया है, और मेरा दिल टूट गया है.’ सेलिना का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि सेलिना ने नवंबर 2025 में पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा और मेंटली हैरेसमेंट का केस दर्ज कराया था. फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है.