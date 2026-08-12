‘वर्कआउट करना गलत था?’ तलाक केस के बीच सेलिना जेटली का छलका दर्द, कोर्ट में 90 मिनट की Exercise पर हुई पूछताछ

आगे लिखा, 'उसकी हिम्मत कैसे हुई? वर्कआउट के लिए समय निकालने की हिम्मत कैसे हुई? खाना पकाने के बाद, सफाई करने के बाद, बच्चों की देखभाल करने के बाद, रात भर बच्चे को दूध पिलाने के बाद, जुड़वां बच्चों और एक और बच्चे की देखभाल करने के बाद, जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने के बाद, किसी तरह वेटलिफ्टिंग का वह डेढ़ घंटा ऐसी चीज बन गया, जिसके लिए मुझे कोर्ट में जवाब देना पड़ा. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस गुण के लिए जवाब देना होगा, जो मेरे फौजी पिता ने मेरे जन्म के दिन से ही मुझमें डाला था...अनुशासन. क्योंकि हर दिन खुद के लिए समय निकालना, चाहे वह किसी खेल, वर्कआउट या जिम के जरिए हो, अनुशासन ही है. अनुशासन का मतलब है जवाबदेही और यही वह मिसाल है, जो आप कायम करते हैं, खासकर अपने बच्चों के लिए. इसलिए, अपनी जिंदगी में हो रही इन सब चीजों के बीच, मैं खुद से पूछती हूं, क्या दिन में डेढ़ घंटे वेटलिफ्टिंग करना सच में गलत था? या क्या उन्हीं वजनों को उठाने से मुझे बाकी सब कुछ संभालने की हिम्मत मिली? बारबेल का वजन कभी भी मेरे उठाए गए वजनों में सबसे भारी नहीं था. वह बस एक ऐसा वजन था, जिसे मैं अपनी मर्जी से नीचे रख सकती थी.'