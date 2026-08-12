‘वर्कआउट करना गलत था?’ तलाक केस के बीच सेलिना जेटली का छलका दर्द, कोर्ट में 90 मिनट की Exercise पर हुई पूछताछ

Celina Jaitly: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. पति पीटर हाग से तलाक की कानूनी लड़ाई के बीच एक्ट्रेस ने कोर्ट की कार्यवाही से जुड़ा एक किस्सा सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उनकी रोजाना 90 मिनट की वर्कआउट को कोर्ट में 'खुद को लेकर जुनून' यानी 'सेल्फ-ऑब्सेशन' के तौर पर पेश किया गया.
उन्होंने खुलासा किया कि अदालत में उनसे उनके रोजाना के लगभग नब्बे मिनट के व्यायाम को लेकर सवाल पूछे गए. एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि कैसे फिटनेस उनके जीवन के सबसे कठिन पलों में उनकी ताकत का जरिया बनी.
12 अगस्त को सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखते हुए सेलिना ने लिखा, 'कल्पना कीजिए कि आपको अदालत में वेटलिफ्टिंग का बचाव करना पड़ रहा है.' उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ दायर की गई चीजों में सबसे समझ से परे यह था कि उन्हें अपने रोजाना के 1 से 1.5 घंटे के वर्कआउट के लिए जवाब देना पड़ा. इस रूटीन को अदालत में उनके खिलाफ 'खुद में ही खोए रहना' (self-obsession) के रूप में पेश किया गया. सेलिना ने उन सभी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का जिक्र किया, जिनका उन्होंने सामना किया है, जैसे दो बार जुड़वां बच्चों को जन्म देना, डांस की चोटें, माता-पिता को खोना और बच्चों से अलग होने का सदमा, लेकिन उन्होंने अपना वर्कआउट कभी नहीं छोड़ा.
सेलिना जेटली ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'सोचिए, कोर्ट में वेटलिफ्टिंग के लिए सफाई देनी पड़ रही है. मेरे अजीब तलाक के मामले में मेरे खिलाफ जो भी बातें कही गईं, उनमें से सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे इस बात का जवाब देना पड़ा कि मैं दिन में डेढ़ घंटे वर्कआउट करती थी. सच कहूं तो, मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में, वर्कआउट ही उन कुछ चीजों में से एक था, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया. मेरे शरीर ने दो बार जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है.'
उन्होंने आगे लिखा, 'इसे कई झटकों का सामना करना पड़ा है- एक बच्चे को खोना, अपने माता-पिता दोनों को खोना, जुड़वां बच्चों के लिए C-सेक्शन डिलीवरी, डांस से जुड़ी चोटें, परिवार पर आया संकट, भाई से जुड़ा सदमा और अब बच्चों से अलग होने का ऐसा दुख, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. इन सबके बावजूद मैं हर दिन उस डेढ़ घंटे के लिए वर्कआउट करने जाती रही. इसलिए नहीं कि जिंदगी एकदम सही चल रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं था. उस एक घंटे ने मुझे अपने दुख, गुस्से, डर और बेचैनी को जाहिर करने की जगह दी. जब जिंदगी मुझे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तब खुद को फिर से खड़ा करने की जगह दी. इसने मुझे एहसास दिलाया कि उन खास पलों में सिर्फ बारबेल पर मौजूद वजन ही मायने रखता था. फिर भी, वेटलिफ्टिंग के उस डेढ़ घंटे का इस्तेमाल कोर्ट में मेरे खिलाफ किया गया. इसे 'खुद में ही खोए रहना' कहा गया.'
आगे लिखा, 'उसकी हिम्मत कैसे हुई? वर्कआउट के लिए समय निकालने की हिम्मत कैसे हुई? खाना पकाने के बाद, सफाई करने के बाद, बच्चों की देखभाल करने के बाद, रात भर बच्चे को दूध पिलाने के बाद, जुड़वां बच्चों और एक और बच्चे की देखभाल करने के बाद, जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने के बाद, किसी तरह वेटलिफ्टिंग का वह डेढ़ घंटा ऐसी चीज बन गया, जिसके लिए मुझे कोर्ट में जवाब देना पड़ा. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस गुण के लिए जवाब देना होगा, जो मेरे फौजी पिता ने मेरे जन्म के दिन से ही मुझमें डाला था...अनुशासन. क्योंकि हर दिन खुद के लिए समय निकालना, चाहे वह किसी खेल, वर्कआउट या जिम के जरिए हो, अनुशासन ही है. अनुशासन का मतलब है जवाबदेही और यही वह मिसाल है, जो आप कायम करते हैं, खासकर अपने बच्चों के लिए. इसलिए, अपनी जिंदगी में हो रही इन सब चीजों के बीच, मैं खुद से पूछती हूं, क्या दिन में डेढ़ घंटे वेटलिफ्टिंग करना सच में गलत था? या क्या उन्हीं वजनों को उठाने से मुझे बाकी सब कुछ संभालने की हिम्मत मिली? बारबेल का वजन कभी भी मेरे उठाए गए वजनों में सबसे भारी नहीं था. वह बस एक ऐसा वजन था, जिसे मैं अपनी मर्जी से नीचे रख सकती थी.'
सेलिना और पीटर हाग ने साल 2010 में शादी की थी. मार्च 2012 में उनके जुड़वां बेटों, विंस्टन और विराज का जन्म हुआ. इसके बाद 2017 में उन्हें फिर से जुड़वां बेटे आर्थर और शमशेर हुए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने शमशेर को दिल की एक गंभीर बीमारी के कारण खो दिया.