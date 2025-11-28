‘अपनी इज्जत के लिए लड़ते...’ सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग के खिलाफ दर्ज कराया घरेलू हिंसा का केस, नुकसान की भरपाई के लिए मांगे 50 करोड़

Celina Jaitly Files Domestic Violence Case: कुछ दिन पहले एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने सोशल मीडिया पर तलाक का पोस्ट कर फैंस को हैरान कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने खुलासा किया कि वे लंबे समय से घरेलू हिंसा की शिकार हो रही थी और अब जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने अपने पति से अलग होने का फैसला लिया. हालांकि, इस फैसले के बाद उनको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है. जैसे वे अपने बच्चों से मिल नहीं पा रही हैं.

हालांकि, ऑस्ट्रिया कोर्ट ने उनको राहत देते हुए ये फैसला सुनाया कि वे रोज 1 घंटा अपने बच्चों के साथ फोन पर बात कर सकती हैं. इसी बीच अब एक्ट्रेस ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर एक इमोशनल पोस्ट करते हुए ये बताया कि उन्होंने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा, क्रूरता और मैनिपुलेशन का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है. उन्होंने कहा कि वे अपनी इज्जत के लिए लड़ते रहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. साथ ही उन्होंने करीब 50 करोड़ रुपये और दूसरे नुकसान के बदले मुआवजे की मांग की है.

#courage #divorce | In the middle of the strongest most turbulent storm of my life I never imagined I would spend fighting alone, without any parents, without any support system I never thought there would come a day without all the pillars on which the roof of my world once… pic.twitter.com/J3algtzAO0 Add Zee News as a Preferred Source — Celina Jaitly (@CelinaJaitly) November 27, 2025

मुंबई के अंधेरी कोर्ट में दर्ज कराया केस

ये मामला मुंबई के अंधेरी कोर्ट में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने दर्ज कराया गया है. इस कानूनी लड़ाई के बीच सेलिना ने अपने एक्स अकाउंट पर एक इमोशनल नोट लिखकर बताया कि उनकी जिंदगी में चल रहा तूफान बेहद मुश्किल है, लेकिन वे किसी भी हाल में झुकेंगी नहीं और खुद के लिए लड़ती रहेंगी. सेलिना ने लिखा कि वे ऐसी मुश्किल घड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं, जिसमें उन्हें अकेले खड़ा होना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि न तो उनके माता-पिता हैं, न कोई मजबूत परिवारिक सहारा.

‘बॉलीवुड हीरो को विलेन बनाते हैं...’ इसलिए साउथ की फिल्में नहीं करते सुनील शेट्टी, फिर क्यों रजनीकांत की ‘दरबार’ में किया काम?

इस परेशानी का अकेले कर रहीं सामना

साथ ही उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता, भाई, बच्चे और यहां तक कि वो इंसान जिसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, अब उनके साथ नहीं हैं. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और इस लड़ाई को अकेले लड़ने का हौसला जुटाया. अपने पोस्ट में सेलिना ने आगे लिखा कि जिंदगी ने उनसे सब कुछ छीन लिया. जिन लोगों पर उन्हें भरोसा था, वे दूर चले गए. जिन वादों पर उन्हें यकीन था, वो बिना शोर किए टूट गए. पर ये तूफान उन्हें खत्म नहीं कर पाया, बल्कि उन्हें नई ताकत देकर आगे ले आया.

इस दर्द ने अंदर से कर दिय मजबूत

उन्होंने कहा कि इस दर्द ने उन्हें अपने अंदर की उस मजबूत और जिद्दी औरत से मिलवाया जो हार मानने को तैयार नहीं. वे एक सैनिक की बेटी हैं और बचपन से ही हिम्मत, अनुशासन और जज्बे की सीख लेकर बड़ी हुई हैं. सेलिना ने बताया कि उन्हें सिखाया गया है कि दुनिया गिराने की कोशिश करे तब भी उठना जरूरी होता है. दिल टूटने पर भी लड़ना चाहिए और जब किसी ने गलत किया हो तो चुप नहीं रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी प्रायोरिटी अपने सैनिक भाई के लिए लड़ना, अपने बच्चों का प्यार वापस पाना और अपनी इज्जत की रक्षा करना है.

शादी के 15 साल बाद हो रहे अलग

इस मुश्किल दौर में उनके लिए सबसे बड़ा सहारा उनकी लीगल टीम करंजावाला एंड कंपनी बनी, जिसने उन्हें पूरी सुरक्षा और सपोर्ट दिया. उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है, इसलिए वो ज्यादा कमेंट नहीं कर सकतीं. अपने पोस्ट के आखिर में सेलिना ने लिखा कि ये साल उन्हें तोड़ेगा नहीं. ये साल उनके लिए उस तूफान से ऊपर उठने का होगा. वो हर चीज वापस हासिल करेंगी जो उनसे छीन ली गई. बता दें, सेलिना ने 2010 में ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन और होटलियर पीटर हेग से शादी की थी. उनके तीन बेटे हैं विंस्टन और विराज (जुड़वां) और आर्थर.