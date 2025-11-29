क्यों अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर डर रहीं सेलिना जेटली? पति पीटर हाग संग कानूनी लड़ाई के बीच पोस्ट कर बोलीं- ‘मेरे बच्चे...’

Celina Jaitly Urges For Her Children: एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपने तलाक को लेकर सुर्खियों में बनी हैं. हाल ही में उन्होंने मुंबई के एक कोर्ट में अपने पति और बिजनेसमैन पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया है. दोनों शादी के 15 साल बाद एक दूसरे से अलग हो रहे हैं. साथ ही सेलिना अपने बच्चों को लेकर भी परेशान हैं, जो इस वक्त उनके पति के पास हैं. इसी बीच सेलिना ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पर मीडिया और फोटोग्राफर्स से खास अपील की, जो उनके बच्चों से जुड़ी है.

उन्होंने मीडिया और फोटोग्राफर्स से अपील करते हुए कहा कि वे उनकी खबरों या रिपोर्ट्स में उनके बच्चों की तस्वीरें इस्तेमाल न करें. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वे मीडिया और फोटोग्राफर्स से पोलाइट रिक्वेस्ट करती हैं कि किसी भी तरह की कवरेज में उनके बच्चों की फोटो न लगाई जाए. सेलिना का कहना है कि ये उनके लिए बेहद सेंसिटिव टाइम है और मां होने के नाते वे चाहती हैं कि बच्चों की प्राइवेसी पूरी तरह सिक्योर रहे. साथ ही उन्होंने इसके लिए मीडिया का आभार भी जताया.

बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर डर रहीं सेलिना

सेलिना ने अपने मैसेज में लिखा कि वे इस समझदारी और सेंसिटिविटी के लिए हमेशा आभारी रहेंगी. उन्होंने खुद को एक हार्ट ब्रोकन मदर बताते हुए कहा कि ये समय उनके लिए बेहद मुश्किल चल रहा है. कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुंबई अदालत का रुख किया था और अपने पति पीटर हेग पर गंभीर आरोप लगाए थे. सेलिना का दावा है कि उनके पति ने उन्हें इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल और मेंटल तौर पर काफी परेशान किया है. ये मामला सामने आने के बाद कई लोग उनकी हिम्मत की सराहना भी की.

इस लड़ाई में कोई नहीं सेलिना के साथ

इसके साथ ही सेलिना ने अपने हालात पर खुलकर बात करते हुए बताया कि वे जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से अकेले गुजर रही हैं. उन्होंने कहा कि इस तूफान में उनके साथ न माता-पिता हैं और न ही कोई मजबूत सहारा. उन्होंने लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब जिन लोगों पर वे भरोसा करती थीं, सब दूर चले जाएंगे. उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता, भाई, बच्चे और वो इंसान जिसने उन्हें हमेशा साथ देने का वादा किया था, सब उनसे दूर हो गए, जो उनके लिए दिल तोड़ देने वाला है.

2011 में की शी पीटर हाग से शादी

अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो सेलिना ने 23 अगस्त 2011 को ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन और होटलियर पीटर हेग से कोर्ट मैरिज की थी. 2012 में इस कपल ने अपने पहले जुड़वां बेटों विंस्टन और विराज का स्वागत किया. साल 2017 में वे दोबारा जुड़वां बच्चों की मां बनीं, जिनके नाम शमशेर और आर्थर रखे गए. उसी साल उन्होंने अपने नवजात बेटे शमशेर को खो दिया था, जो परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा था. अब इन सभी हालात के बीच सेलिना अपने बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर मान रही हैं.