सेंसर बोर्ड ने 'आर्यन' फिल्म को दिया यूए सर्टिफिकेट, 31 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल

Aaryan Upcoming Movie: तमिल फिल्मों के अभिनेता विष्णु विशाल की फिल्म 'आर्यन' की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने इसे यू/ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए मंजूरी दे दी है. यह एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म है, जिसके निर्देशक प्रवीण के हैं. इस फिल्म को विष्णु विशाल के प्रोडक्शन हाउस विष्णु विशाल स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है.
इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
इसकी घोषणा विष्णु विशाल स्टूडियोज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की. पोस्ट में लिखा गया, 'अंडर इन्वेस्टिगेशन' से यूए तक. आर्यन को मिला प्रमाणपत्र और अब यह फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही है.' फिल्म को शुभ्रा और आर्यन रमेश ने भी प्रोड्यूस किया है. इसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था. इसमें सेल्वाराघवन को एक सीरियल किलर के रूप में दिखाया गया है जो पुलिस को चुनौती देना पसंद करता है. वह अपराध होने से ठीक एक घंटे पहले उस शिकार का नाम बताता है, जिसकी उसे हत्या करनी है.
फिल्म में दिखेंगे जबरदस्त कलाकार
पुलिस को अहसास होता है कि यह उसके हत्याकांड की शुरुआत भर है और वे तुरंत हरकत में आ जाते हैं. वे इस केस को अपने सबसे बेहतरीन लोगों में से एक विष्णु विशाल को सौंपते हैं, जिन्हें इसी तरह के एक सीरियल किलिंग केस को सुलझाने का श्रेय दिया जाता है. इसके बाद अपराधी और पुलिस के बीच एक जानलेवा मुकाबला शुरू होता है. इस फिल्म में विष्णु विशाल एक बार फिर एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं. ‘आर्यन’ में सेल्वाराघवन, श्रद्धा श्रीनाथ, मानसा चौधरी, साई रौनक, तारक पोनप्पा, माला पार्वती, अविनाश और अभिषेक जोसेफ जॉर्ज जैसे कलाकार भी हैं.
मनु आनंद, जिन्होंने विष्णु विशाल की फिल्म ‘एफआईआर’ का निर्देशन किया था, इस फिल्म के सह-लेखक हैं. फिल्म का छायांकन हरीश कन्नन ने किया है और इस क्राइम थ्रिलर का संगीत सैम सी.एस. ने दिया है. फिल्म के स्टंट सिल्वा ने डायरेक्ट किए हैं. विष्णु विशाल ने इसी साल फरवरी में बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है, मगर फिल्म की रिलीज सर्टिफिकेट न होने के चलते अटकी हुई थी. (एजेंसी)
