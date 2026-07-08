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सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन... कितने सख्त होते हैं नियम; एक फिल्म को पास होने के लिए किन बातों का रखना पड़ा है ख्याल?

Censor Board Strict Guidelines: क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंदीदा फिल्म सिनेमाघरों तक कैसे पहुंचती है? सेंसर बोर्ड के कट्स से लेकर सर्टिफिकेट मिलने के पीछे एक लंबी और दिलचस्प कहानी होती है. बॉलीवुड-साउथ फिल्मों से लेकर हॉलीवुड फिल्मों तक पर क्यों चलती है सेंसर बोर्ड की कैंची, जानिए इस पूरी प्रक्रिया के हैरान करने वाले नियम.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 08, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:31 AM IST
सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन... कितने सख्त होते हैं नियम; एक फिल्म को पास होने के लिए किन बातों का रखना पड़ा है ख्याल?
Image Credit: Censor Board Strict GuidelinesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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