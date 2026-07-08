/सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन... कितने सख्त होते हैं नियम; एक फिल्म को पास होने के लिए किन बातों का रखना पड़ा है ख्याल?

भारत में जब भी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है, तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट (CBFC) की मंजूरी पाना होता है. आम बोलचाल में लोग इसे सेंसर बोर्ड कहते हैं, लेकिन असल में इसका असली काम फिल्मों को काटना-छांटना नहीं, बल्कि उन्हें सर्टिफिकेट देना है. फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करने से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है. इसके लिए उन्हें फिल्म की पूरी कहानी, एक्टर्स की लिस्ट, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फिल्म का फाइनल प्रिंट बोर्ड को सौंपना होता है. बोर्ड का काम ये देखना है कि फिल्म में कुछ ऐसा न हो जो देश की सिक्योरिटी, कानून व्यवस्था या समाज के भाईचारे को नुकसान पहुंचाए.
फिल्म का प्रिंट जमा होने के बाद इसे एक खास एग्जामिनिंग कमेटी के सामने स्क्रीन किया जाता है. इस कमेटी के सदस्य फिल्म की बारीकी से जांच करते हैं. वे देखते हैं कि फिल्म में बहुत ज्यादा मार-काट, खून-खराबा, बोल्ड सीन, आपत्तिजनक डायलॉग या ड्रग्स का बढ़ावा देने वाली चीजें तो नहीं हैं. इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं और देश की इमेज पर भी नजर रखी जाती है. अगर कमेटी को किसी सीन, गाने या डायलॉग पर ऐतराज होता है, तो वे मेकर को उसे बदलने या हटाने की सलाह देते हैं. अगर बदलाव छोटे हों तो फिल्म जल्दी पास हो जाती है, लेकिन विवाद बड़ा होने पर दोबारा जांच होती है जिससे फिल्म की रिलीज टल जाती है.
CBFC फिल्मों की गंभीरता को देखकर उन्हें अलग-अलग सर्टिफिकेट देता है. जैसे ‘यू’ (U) सर्टिफिकेट वाली फिल्में हर उम्र के लोग देख सकते हैं. वहीं, ‘यू/ए’ (U/A) कैटेगरी की फिल्मों को बच्चे अपने माता-पिता की सलाह और मौजूदगी में देख सकते हैं. इसके अलावा ‘ए’ (A) सर्टिफिकेट सिर्फ बालिग यानी 18 साल से ऊपर के दर्शकों के लिए होता है. फिल्म की कहानी, उसके सीन और भाषा ही तय करते हैं कि उसे कौन-सा ठप्पा मिलेगा. चूंकि हर मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इसलिए वे नुकसान से बचने के लिए बोर्ड के कहे मुताबिक कट्स लगाने को राजी हो जाते हैं, जिसके बाद एक बार फिर रिव्यू होता है.
सेंसर बोर्ड के नियमों में सबसे ज्यादा सख्ती उन सीन्स पर दिखाई जाती है, जो समाज में गलत मैसेज देते हैं. बच्चों के खिलाफ हिंसा, महिलाओं का अपमान, धर्म को लेकर भड़काऊ बातें या किसी खास समुदाय के लिए नफरत फैलाने वाले डायलॉग्स पर तुरंत आपत्ति जताई जाती है. इसके अलावा अगर फिल्म में अपराध या अपराधियों को हीरो की तरह चमकाकर दिखाया जाए, तो उस पर भी कैंची चलना तय होता है. बोर्ड हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि फिल्म का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा. हालांकि, डायरेक्टर्स का मानना है कि अपनी मर्जी से कहानी कहने की आजादी और इस सेंसरशिप के बीच तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल काम है.
हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कई फिल्में रही हैं, जिन्हें सेंसर बोर्ड की भारी सख्ती का सामना करना पड़ा. इनमें ‘द बैंडिट क्वीन’, ‘फायर’, ‘ब्लैक फ्राइडे’, ‘उड़ता पंजाब’ और ‘लिपस्टिक अंडर माय बुर्का’ जैसी फिल्मों के नाम सबसे आगे आते हैं. इन फिल्मों को अपनी बोल्ड भाषा, बोल्ड सीन या डायलॉग्स, राजनीति या सामाजिक मुद्दों की वजह से कट्स झेलने पड़े. खासकर ‘उड़ता पंजाब’ को लेकर तो कोर्ट तक चक्कर लगाने पड़े थे और भारी विवाद हुआ था. वहीं, मुंबई धमाकों पर बनी ‘ब्लैक फ्राइडे’ सालों तक कानूनी पचड़ों में अटकी रही. इन विवादों ने हमेशा यह बहस छेड़ी है कि बोर्ड का काम सिर्फ सर्टिफिकेट देना होना चाहिए, न कि सीन काटना.
सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि साउथ इंडियन सिनेमा की फिल्मों को भी कई बार बोर्ड की सख्ती का सामना करना पड़ा है. कमल हासन की फिल्म ‘विश्वरूपम’ को लेकर रिलीज से पहले इतना बवाल हुआ था कि उसकी रिलीज ही रुक गई थी. इसी तरह ‘पदैप्पा’, ‘कुरुथिपुनल’ जैसी कई राजनीतिक और संवेदनशील फिल्मों में भी बदलाव करने पड़े थे. वैसे हर बार देरी की वजह सिर्फ सेंसर बोर्ड नहीं होता, कई बार राज्य सरकारें, सामाजिक संगठन या अदालतें भी फिल्मों पर रोक लगा देती हैं. इसके बावजूद साउथ के मेकर्स ने अपनी फिल्मों में जरूरी कट्स और स्पष्टीकरण देकर उन्हें सिनेमाघरों तक पहुंचाया है.
विदेशी या हॉलीवुड फिल्मों को भी भारत में रिलीज होने के लिए भारतीय सेंसर बोर्ड के कड़े नियमों को मानना पड़ता है. ‘द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू’, ‘स्पेक्टर’ और ‘फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे’ जैसी मशहूर फिल्मों के बोल्ड सीन, नग्नता और इंटीमेट सीन पर भारत में कैंची चलाई गई थी. कई बार तो हॉलीवुड फिल्मों के हिंसक सीन और डायलॉग भी भारतीय ऑडियंस के हिसाब से बदल दिए जाते हैं. बड़ी बात ये है कि जो फिल्में विदेशों में बिना किसी कट के धड़ल्ले से चलती हैं, वे भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल की वजह से यहां बदले हुए रूप में दिखाई देती हैं.
देखा जाए तो किसी भी फिल्म का सेंसर बोर्ड से पास होना सिर्फ एक सरकारी कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक लंबी अग्निपरीक्षा है. मेकर्स को अर्जी देने से लेकर, स्क्रीनिंग, कमेटी की आपत्तियों को सुनने और फिर एडिटिंग टेबल पर जाकर सीन काटने जैसे कई थकाऊ रास्तों से गुजरना पड़ता है. अगर फिल्म नियमों पर खरी उतरी तो उसे हरी झंडी मिल जाती है. लेकिन अगर कंटेंट पर विवाद हुआ तो कोर्ट-कचहरी और आर्थिक नुकसान तय है. यही वजह है कि आजकल के नए डायरेक्टर्स फिल्म की शूटिंग और स्क्रिप्ट लिखते समय ही बोर्ड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हैं.