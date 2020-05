Irrfan और Rishi Kapoor के बाद बॉलीवुड को एक और झटका, अब प्रोड्यूसर्स गिल्ड के सीईओ का हुआ निधन

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) और ऋषि कपूर (ऋषि कपूर) के बाद, अब बॉलीवुड फिल्म उद्योग ने आज एक और रत्न खो दिया है. द फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (The Film and Television Producers Guild of India) के सीईओ कुलमीत मक्कड़ (Kulmeet Makkar) का निधन हो गया है. फिल्ममेकर अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है.

Sad to know about the sudden demise of our dear friend #KulmeetMakkar CEO- The Film and Television Producers Guild of India due to massive heart attack in Dharamshala (Himachal). Will miss you #Kulmeet . Heartfelt condolences to d family. ॐ शान्ति ! pic.twitter.com/zEFPAGN07m

अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मेरे प्रिय मित्र कुलमीत की निधन की खबर सुनकर बहुत बुरा लग रहा है. द फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीइओ का धर्मशाला में हार्ट अटैक के चलते निधन हुआ है. तु्म्हारी बहुत याद आएगी. परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है.'

Kulmeet you were such an incredible pillar to all of us at the Producers Guild of India....relentlessly working for the industry and towards its enhancement and advancement... you left us too soon...We will miss you and always Remember you fondly.... Rest in peace my friend... pic.twitter.com/GUcapyjfMo

— Karan Johar (@karanjohar) May 1, 2020