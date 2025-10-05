कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी को लेकर घर में कैसा है माहौल? विक्की के भाई सनी कौशल ने कर दिया रिवील, बोले- सभी को...

Katrina Kaif के प्रेग्नेंसी ऐलान के बाद सनी कौशल और विक्की कौशल की खुशी का ठिकाना नहीं है. कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी को लेकर देवर सनी ने पैपराजी से बात की और इस गुड न्यूज की वजह से घर का क्या माहौल है ये बताया.
Sunny Kaushal on Katrina Pregnancy: कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी ऐलान के बाद कौशलऔर कैफ दोनों परिवार में खुशी की लहर है. ऐसे में हाल ही में होने वाले बच्चे के चाचा और कैटरीना कैफ के देवर सनी कौशल स्पॉट हुए. जब एक्टर से इस गुड न्यूज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि वो लोगों का ध्यान खींच रहा है.
कैटरीना की प्रेग्नेंसी पर सनी
इंस्टेंट बॉलीवुड से बात करते हुए सनी ने कहा- 'सभी को बड़ी खुशी है और नर्वस भी हैं कि क्या होगा आगे.' इस दौरान सनी कौशल के चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी. इस वीडियो को देख आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं.
कैटरीना का सनी को जवाब
कुछ दिन पहले ही सनी का जन्मदिन था. ऐस में कैटरीना ने एक्टर के लिए प्यार भरा पोस्ट किया और लिखा- 'हैप्पी बर्थडे सनी.यही प्रार्थना है कि तुम्हारी जिंदगी में इस साल सारी बेस्ट चीजें आएं.'इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए सनी ने लिखा था- सनी कौशल ने इंस्टाग्राम पर रिएक्ट करते हुए लिखा-'थैंक्यू...सबसे बेस्ट चीज तो जल्द आने वाली है.'
23 सितंबर को किया प्रेग्नेंसी का ऐलान
कैटरीना और विक्की कौशल ने प्रेग्नेंसी का ऐलान 23 सितंबर को किया था. इन दोनों ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी की तस्वीर शेयर की थी जिसमें कैटरीना बड़ा सा बेबी बंप कैमरे के सामने फ्लॉन्ट करती नजर आई थीं. फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थीं तो वहीं विक्की एक्ट्रेस के टमी को प्यार से निहारते हुए नजर आ रहे थे. वर्कफ्रंट की बात करें तो सनी कौशल आखिरी बार साल 2024 में आई 'फिर आई हसीन दिलरुबा' फिल्म में नजर आए थे. इसमें इनके साथ तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी थी. इसके अलावा सनी कई और बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके हैं. जिसमें 'माइ फ्रेंड पिंटो','गुंडे', 'गोल्ड', 'शिद्दत', 'मिली' और 'चोर निकलकर के भागा' शामिल है.
