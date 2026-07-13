/न फिल्म, न बड़ा म्यूजिक लेबल... AI से बने इस गाने पर झूम उठा इंटरनेट; कैसे एक सॉन्ग बन गया इंटरनेट सेंसेशन?

AI Song Chai Ki Tapri Creators: समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' पर जब 'चाय की टपरी' गाना बजा, तब से यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और हर किसी की जुबान पर चढ़ गया. लोगों पर इस गाने का क्रेज ऐसा चढ़ा कि वे सोते-बैठते-उठते इसी गाने की लाइनों को गा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस गाने को अब तक तमाम प्लेटफॉर्म्स पर 500 मिलियन से ज्यादा बार सुना जा चुका है और इस पर 10 लाख (एक मिलियन) से ज्यादा रील्स भी बन चुकी हैं.
समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ ने इस गाने पर जमकर डांस किया था, जिसके बाद यह रातों-रात आग की तरह फैल गया. अब इस गाने को बनाने वाले सौरभ पटेरिया का 'चाय की टपरी' के अचानक वायरल होने पर रिएक्शन सामने आया है. वह गाने के वायरल होने से सातवें आसमान पर हैं. हैरानी की बात यह है कि यह गाना पूरी तरह से एआई से बनाया गया है.
आज इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक वीडियो किसी भी गाने के लिए मुफ्त और सबसे प्रभावशाली मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन चुके हैं. जैसे ही किसी गाने का 10 से 20 सेकंड का हिस्सा लोगों को पसंद आता है, उस पर हजारों यूजर्स वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं. देखते ही देखते वो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाता है. 'चाय की टपरी' गाने के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. पहले कुछ क्रिएटर्स ने इस ऑडियो का इस्तेमाल किया, फिर दूसरे लोगों ने उसी ट्रेंड को फॉलो किया. एल्गोरिद्म ने लगातार इन वीडियोज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया और गाना इंटरनेट पर वायरल होता चला गया.
एआई म्यूजिक क्रिएशन प्लेटफॉर्म के फाउंडर्स में से एक सौरभ ने हाल ही में वैरायटी इंडिया से बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हम सबने देखा कि आलिया भट्ट ने इस गाने पर डांस करके कितना एंजॉय किया. उनके साथ शरवरी वाघ ने भी कितने मजे किए. उन्होंने गाने पर रंग जमा दिया. अब पूरा देश इस गाने को सुन रहा है. जब मैं 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सेट से वापस आया तो देखा कि और भी सेलिब्रिटी इस गाने पर डांस कर रहे हैं. यहां तक कि करण औजला भी इस पर डांस कर रहे थे. यह दिखाता है कि एआई म्यूजिक कितना आगे बढ़ चुका है. यह काफी मजेदार बन चुका है. यह इमोशंस जगा देता है और लोगों को नाचने पर मजबूर कर देता है. यह इस बात का सबूत है कि एआई म्यूजिक कितना आगे बढ़ चुका है.'
उन्होंने आगे कहा, 'जब हमने यह कंपनी शुरू की थी तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे ले जाएंगे? यह जो मोटिवेशन और सपोर्ट हमें मिला है, उससे सुखद एहसास होता है. हमें मालूम है कि फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर अभी से ही हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर होने से मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है.'
‘चाय की टपरी’ गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाना कैसे और किसने बनाया? दरअसल, इस गाने के बारे में एआई म्यूजिक क्रिएशन प्लेटफॉर्म के फाउंडर्स में से एक सौरभ ने बताया कि इसे नागपुर के रहने वाले साउंडवर्स एआई यूजर उत्कर्ष ने बनाया है. इस ट्रैक पर यंग एजे ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' पर परफॉर्म किया. सौरभ ने बताया, 'उत्कर्ष 'चाय की टपरी' के इर्द-गिर्द बॉलीवुड टाइप का एक मजेदार गाना बनाना चाहते थे. यही उनका प्रॉम्प्ट था. समय रैना की टीम इस ट्रैक को लेकर काफी सपोर्टिव थी. वे तो हैरान रह गए कि ये गाना पूरी तरह से एआई से बनाया गया है.'
इस गाने के अचानक वायरल होने पर सौरभ ने बताया, 'हमारे लिए तो ये सब अचानक हुआ. ये एक ऐसा गाना है, जिस पर लोग डांस कर सकते हैं और इसमें थोड़ा क्रिंज वैल्यू भी है, जो जेन-जी को भाता है. इसके साथ ही इस बात से भी मदद मिली कि आलिया भट्ट और शरवरी वाघ ने समय रैना के साथ इस गाने पर डांस किया.'