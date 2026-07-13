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न फिल्म, न बड़ा म्यूजिक लेबल... AI से बने इस गाने पर झूम उठा इंटरनेट; कैसे एक सॉन्ग बन गया इंटरनेट सेंसेशन?

Chai Ki Tapri Song: सोशल मीडिया पर वायरल गाना 'चाय की टपरी' तो आपने कई बार सुना होगा और इसे खुद भी गाया होगा. समय रैना के शो पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ ने इस गाने पर जमकर डांस किया था. लेकिन आपको शायद यकीन न हो कि ये गाना पूरी तरह से एआई से बनाया गया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 13, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:35 AM IST
न फिल्म, न बड़ा म्यूजिक लेबल... AI से बने इस गाने पर झूम उठा इंटरनेट; कैसे एक सॉन्ग बन गया इंटरनेट सेंसेशन?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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