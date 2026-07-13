/न फिल्म, न बड़ा म्यूजिक लेबल... AI से बने इस गाने पर झूम उठा इंटरनेट; कैसे एक सॉन्ग बन गया इंटरनेट सेंसेशन?

एआई म्यूजिक क्रिएशन प्लेटफॉर्म के फाउंडर्स में से एक सौरभ ने हाल ही में वैरायटी इंडिया से बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हम सबने देखा कि आलिया भट्ट ने इस गाने पर डांस करके कितना एंजॉय किया. उनके साथ शरवरी वाघ ने भी कितने मजे किए. उन्होंने गाने पर रंग जमा दिया. अब पूरा देश इस गाने को सुन रहा है. जब मैं 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सेट से वापस आया तो देखा कि और भी सेलिब्रिटी इस गाने पर डांस कर रहे हैं. यहां तक कि करण औजला भी इस पर डांस कर रहे थे. यह दिखाता है कि एआई म्यूजिक कितना आगे बढ़ चुका है. यह काफी मजेदार बन चुका है. यह इमोशंस जगा देता है और लोगों को नाचने पर मजबूर कर देता है. यह इस बात का सबूत है कि एआई म्यूजिक कितना आगे बढ़ चुका है.'