Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की शानदार केमिस्ट्री; पढ़ लें रिव्यू

Movie Review: चांद मेरा दिल

कलाकार: अनन्या पांडे , लक्ष्य , आस्था सिंह और प्रथम राठौड़

लेखक: विवेक सोनी और तुषार परांजपे

निर्देशक: विवेक सोनी

निर्माता: करण जौहर

रिलीज डेट: 22 मई 2026

रेटिंग: 4/5

यूं तो पर्दे पर कई बार प्यार और धोखे की कहानी आई है. लेकिन हाल ही में रिलीज हुई 'चांद मेरा दिल' सिर्फ खोने या पाने के बारे में नहीं है, यह अंदर के तूफानों का सामना करने का सफर है. विवेक सोनी की ‘चांद मेरा दिल’ इस सफर को बिना किसी बनावट के पर्दे पर जिंदा करती है. फिल्म इस कड़वी सच्चाई को मानने की हिम्मत दिखाती है कि प्यार, जो 21 साल की उम्र में सबसे खूबसूरत और हमेशा रहने वाला प्यार लगता है, 25 साल की उम्र तक असल जिंदगी की जिम्मेदारियों और पर्सनल ट्रॉमा के बोझ तले टूटने लगता है. राइटर-डायरेक्टर की जोड़ी ने इस फिल्म को सिर्फ एक लव स्टोरी के तौर पर नहीं, बल्कि दो अलग-अलग इंसानी दिमागों के साइकोलॉजिकल एनालिसिस के तौर पर बनाया है, जो दर्शकों को अंधेरे थिएटर में बैठकर खुद को समझने पर मजबूर करता है.

अनन्या पांडे व लक्ष्य अभिनीत यह फिल्म, युवा प्रेम की सुंदरता, उसकी गहराई और अंततः होने वाली भावनात्मक थकावट को बेहद ईमानदारी से दर्शाती है. जो कहानी चोरी-छिपे नजरों के मिलने, जवानी के जोश और मासूम रोमांस से शुरू होती है, वह धीरे-धीरे कहीं ज्यादा परतदार और दिल दहला देने वाले अनुभव में बदल जाती है. यह फिल्म प्यार को कभी भी सिर्फ ग्लैमरस बनाकर पेश करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि प्यार कैसे आपको ठीक कर सकता है, आपको पूरी तरह से अपने आगोश में ले सकता है, और कभी-कभी आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकता है.

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क्या है फिल्म की कहानी?

'चांद मेरा दिल' की कहानी आरव और चांदनी नाम के दो युवा प्रेमियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके जोशीले रोमांस पर जवानी की जिम्मेदारियों का साया बहुत जल्द ही पड़ जाता है. जैसे-जैसे वे अपने सपनों, महत्वाकांक्षाओं, पारिवारिक दबावों और अचानक आ पड़ी जिम्मेदारियों से जूझते हैं, उनकी मासूम प्रेम कहानी धीरे-धीरे त्याग, दिल टूटने और खुद को नए सिरे से पहचानने की एक कच्ची और भावनात्मक यात्रा में बदल जाती है, जो उन्हें प्यार के बदले हुए और गहरे अर्थ को समझने पर मजबूर कर देती है.

चांदनी के किरदार में अनन्या पांडे ने यकीनन अपने करियर का अब तक का सबसे दमदार अभिनय किया है. उन्होंने इस किरदार में एक ऐसी सहजता और संवेदनशीलता भरी है जो इसे बेहद असली और विश्वसनीय बनाती है. चाहे वे चुपचाप टूट जाने वाले भावनात्मक पल हों, उम्मीद की किरण दिखाने वाले क्षण हों, या फिर मन के भीतर चलने वाला द्वंद्व—चांदनी का किरदार हर पल जीवंत लगता है; उसमें इंसानी कमजोरियां हैं, भावनाएं हैं, और वह पूरी तरह से एक सच्चा इंसान लगती है.

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लक्ष्य, आरव के किरदार में जबरदस्त हैं और एक बार फिर साबित करते हैं कि वह आज के सबसे होनहार युवा अभिनेताओं में से एक क्यों हैं. वह पहले प्यार के पागलपन, जुनून, निराशा, बेबसी और अपने किरदार के भावनात्मक उतार-चढ़ाव को बखूबी पर्दे पर उतारते हैं. उनके प्यार करने के अंदाज में एक मासूमियत है, और जिस तरह जिंदगी धीरे-धीरे उन्हें बदल देती है, उसमें एक दर्द भरा भारीपन है. लक्ष्य फिल्म के भावनात्मक रूप से गहन दृश्यों में विशेष रूप से चमकते हैं. उनका अभिनय इतना सच्चा और असरदार है कि फिल्म खत्म होने के काफी देर बाद तक दर्शकों के जहन में बसा रहता है.

अनन्या और लक्ष्य की केमिस्ट्री

अनन्या और लक्ष्य की जोड़ी में एक ताज़गी भरी केमिस्ट्री है, जो इस फिल्म की जान बन जाती है. कॉलेज के दिनों के प्यार की प्यारी-सी झिझक से लेकर दबाव में जूझते रिश्तों के भावनात्मक रूप से थका देने वाले दौर तक—उनका रोमांस बेहद स्वाभाविक और सच्चा लगता है. उनकी खामोशियां भी उतनी ही जोर से बोलती हैं, जितनी कि उनके बीच की तकरार. आप उनके लिए दुआ करते हैं, उनके साथ-साथ आप भी निराश होते हैं, और अंत में उनके दर्द को महसूस कर आपका दिल भी भर आता है.

निर्देशक विवेक सोनी ने इस कहानी को बड़ी संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई के साथ पेश किया है; उन्होंने नाटकीयता से बचते हुए, यथार्थवाद पर ज्यादा जोर दिया है. यह फिल्म बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि जब जिंदगी, जिम्मेदारियां और भावनात्मक बोझ हमारे रिश्तों में शामिल हो जाते हैं तो युवा प्यार किस तरह बदल जाता है. विवेक का निर्देशन यह सुनिश्चित करता है कि इतने गहरे भावनात्मक विषयों पर आधारित होने के बावजूद, यह फिल्म कहीं से भी सतही या खोखली न लगे. पूरी कहानी में एक उदासी की हल्की-सी परत छाई रहती है, जो फिल्म के बिल्कुल अंत तक बनी रहती है. उनकी कहानी कहने का अंदाज हमेशा से ही इंसानी जज्बातों, रिश्तों की कमजोरियों और किरदारों के बीच के शांत पलों पर केंद्रित रहा है—बजाय किसी जोरदार फिल्मी ड्रामे के—जैसा कि हमने उनकी पिछली फिल्मों 'मीनाक्षी सुंदरेश्वर' और 'आप जैसा कोई' में भी देखा है.

म्यूजिक एल्बम और भी मजेदार

अक्षत घिल्डियाल, तुषार परांजपे और विवेक सोनी के डायलॉग बातचीत जैसे लगते हैं, फिर भी उनका गहरा असर होता है. कई लाइनें आपके साथ रह जाती हैं क्योंकि वे दिखावटी ड्रामा के बजाय सच्ची भावनाओं से निकली होती हैं. यह फिल्म युवा प्यार, भावनात्मक निराशा और दिल टूटने की भाषा को इतनी खूबसूरती से दिखाती है कि वह स्वाभाविक और अपनेपन वाली लगती है.

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म्यूजिक एल्बम फिल्म की भावनात्मक रीढ़ बन जाता है. टाइटल ट्रैक से लेकर दिल को छू लेने वाले गीत 'ऐतबार' और खूबसूरत प्रेम गीत 'खासियत' तक, हर गाना कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है, न कि सिर्फ कमर्शियल फायदे के लिए मौजूद रहता है. म्यूजिक रोमांस और दिल टूटने, दोनों को ही उभारता है, जिससे कई पल भावनात्मक रूप से और भी ज्यादा असरदार बन जाते हैं. और श्रेया घोषाल का खास जिक्र करना जरूरी है, जिनकी आवाज साउंडट्रैक में एक ऐसी टीस भरी खालीपन लाती है जो फ़िल्म के भावनात्मक मिजाज के साथ पूरी तरह से मेल खाती है.

हीरू जौहर, करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्व मेहता, सोमेन मिश्रा और मारिज्के डी सूजा द्वारा निर्मित, 'चांद मेरा दिल' कोई आम परियों जैसी प्रेम कहानी नहीं है. यह उलझी हुई, भावनात्मक, दर्दनाक और तीव्र है-एक ऐसी फिल्म जो आपको सबसे अच्छे तरीके से भावनात्मक रूप से पूरी तरह से निचोड़ देती है.