Chand Mera Dil Review: ऑडियंस को कैसी लगी अनन्या-लक्ष्य की टॉक्सिक लव-स्टोरी? फिल्म देखने से पहले पढ़ लें रिव्यू

करण जौहर अपनी प्रोडक्‍शन हाउस तले बनी फिल्‍म 'चांद मेरा दिल' के जरिए एक बार फिर कॉलेज लाइफ की ओर लौटे हैं. इस बार कहानी का आधार इंजीनियरिंग कॉलेज है. हालांकि, यह कॉलेज पिछली फिल्‍मों की तरह ग्‍लैमरस, अमीर छात्र-छात्राओं से भरा हुआ नहीं है. यह फिल्म प्यार को कभी भी सिर्फ ग्लैमरस बनाकर पेश करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि प्यार कैसे आपको ठीक कर सकता है, आपको पूरी तरह से अपने आगोश में ले सकता है, और कभी-कभी आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकता है.

क्या है 'चांद मेरा दिल'की कहानी?

'चांद मेरा दिल' की कहानी आरव और चांदनी नाम के दो युवा प्रेमियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके जोशीले रोमांस पर जवानी की जिम्मेदारियों का साया बहुत जल्द ही पड़ जाता है. जैसे-जैसे वे अपने सपनों, महत्वाकांक्षाओं, पारिवारिक दबावों और अचानक आ पड़ी जिम्मेदारियों से जूझते हैं, उनकी मासूम प्रेम कहानी धीरे-धीरे त्याग, दिल टूटने और खुद को नए सिरे से पहचानने की एक कच्ची और भावनात्मक यात्रा में बदल जाती है—जो उन्हें प्यार के बदले हुए और गहरे अर्थ को समझने पर मजबूर कर देती है.

अनन्या और लक्ष्य की जोड़ी में एक ताज़गी भरी केमिस्ट्री है, जो इस फिल्म की जान बन जाती है. कॉलेज के दिनों के प्यार की प्यारी-सी झिझक से लेकर दबाव में जूझते रिश्तों के भावनात्मक रूप से थका देने वाले दौर तक—उनका रोमांस बेहद स्वाभाविक और सच्चा लगता है. उनकी खामोशियां भी उतनी ही जोर से बोलती हैं, जितनी कि उनके बीच की तकरार. आप उनके लिए दुआ करते हैं, उनके साथ-साथ आप भी निराश होते हैं, और अंत में उनके दर्द को महसूस कर आपका दिल भी भर आता है.

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इसमें कोई संदेह नहीं कि विवेक सोनी की कहानी में एक ताजगी और नयापन है, जो इंटरवल तक फिल्म को मजबूती से संभाले रखता है. अच्छी बात यह है कि यह कोई टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी नहीं बनती, बल्कि कम उम्र में शादी, जिम्मेदारियों के दबाव और टूटते सपनों की कहानी कहती है. फिल्म टॉक्सिक रिश्तों और घरेलू हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी छूती है. फिल्म का सबसे प्रभावी पहलू यह है कि चांदनी महज 'एक बार' हाथ उठने पर घर छोड़ देती है. किसी के लिए यह छोटी बात हो सकती है, लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए, जिसका बचपन घरेलू हिंसा के ट्रॉमा में बीता हो, यह असहनीय बन जाता है. यही भावनात्मक परत फिल्म को प्रासंगिक बनाती है.

अक्षत घिल्डियाल, तुषार परांजपे और विवेक सोनी के डायलॉग बातचीत जैसे लगते हैं, फिर भी उनका गहरा असर होता है. कई लाइनें आपके साथ रह जाती हैं क्योंकि वे दिखावटी ड्रामा के बजाय सच्ची भावनाओं से निकली होती हैं. यह फिल्म युवा प्यार, भावनात्मक निराशा और दिल टूटने की भाषा को इतनी खूबसूरती से दिखाती है कि वह स्वाभाविक और अपनेपन वाली लगती है.

कैसा है फिल्म का म्यूजिक एल्बम?

म्यूजिक एल्बम फिल्म की भावनात्मक रीढ़ बन जाता है. टाइटल ट्रैक से लेकर दिल को छू लेने वाले गीत 'ऐतबार' और खूबसूरत प्रेम गीत 'खासियत' तक, हर गाना कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है, न कि सिर्फ कमर्शियल फायदे के लिए मौजूद रहता है. म्यूजिक रोमांस और दिल टूटने, दोनों को ही उभारता है, जिससे कई पल भावनात्मक रूप से और भी ज्यादा असरदार बन जाते हैं. और श्रेया घोषाल का खास जिक्र करना जरूरी है, जिनकी आवाज साउंडट्रैक में एक ऐसी टीस भरी खालीपन लाती है जो फ़िल्म के भावनात्मक मिजाज के साथ पूरी तरह से मेल खाती है.

क्यों देखें?

फिल्म में जो चीज पूरी तरह से काम नहीं करती, वह यह है कि कुछ सीन थोड़े खिंचे हुए लगते हैं, खासकर बीच के हिस्सों में, जहां कहानी जरूरत से ज्यादा देर तक अटकी रहती है. कुछ जगहों पर, भावनात्मक भारीपन दोहराव वाला लगने लगता है. कुछ हिस्सों में थोड़ी और कसी हुई एडिटिंग से इसका असर और भी ज्यादा तीखा और जोरदार हो सकता था.

हीरू जौहर, करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्व मेहता, सोमेन मिश्रा और मारिज्के डी सूजा द्वारा निर्मित, 'चांद मेरा दिल' कोई आम परियों जैसी प्रेम कहानी नहीं है. यह उलझी हुई, भावनात्मक, दर्दनाक और तीव्र है एक ऐसी फिल्म जो आपको सबसे अच्छे तरीके से भावनात्मक रूप से पूरी तरह से निचोड़ देती है.