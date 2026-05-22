Advertisement
trendingNow13225645
Hindi NewsबॉलीवुडChand Mera Dil Review: प्यार, दर्द और टूटते रिश्तों की कहानी, दिल छू लेने वाली है लक्ष्य-अनन्या पांडे की फिल्म चांद मेरा दिल

Chand Mera Dil Review: प्यार, दर्द और टूटते रिश्तों की कहानी, दिल छू लेने वाली है लक्ष्य-अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल'

Chand Mera Dil Review in Hindi: फिल्म ‘किल’ में नजर आ चुके एक्टर लक्ष्य और अनन्या पांडे की रोमांटिक फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. दो प्यार करने वालों की इस कहानी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 22, 2026, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chand Mera Dil Review: प्यार, दर्द और टूटते रिश्तों की कहानी, दिल छू लेने वाली है लक्ष्य-अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल'

फिल्म: चांद मेरा दिल

रिलीज डेट: 22 मई 2026

डायरेक्टर: विवेक सोनी

Add Zee News as a Preferred Source

स्टार कास्ट: लक्ष्य, अनन्या पांडे

रेटिंग: 4

कुछ प्रेम कहानियां आपको मुस्कुराने पर मजबूर करती हैं. कुछ आपको हमेशा साथ रहने वाले प्यार पर यकीन दिलाती हैं. और फिर आती है ‘चांद मेरा दिल’ जैसी कहानियां… जो थोड़ी असहज लेकिन सच लगती हैं. विवेक सोनी के निर्देशन में बनी और अनन्या पांडे व लक्ष्य से सजी ये फिल्म प्रेम की खूबसूरती और उसकी उलझनों, दोनों को बेहद सच्चाई से दिखाती है. शुरुआत होती है हल्के पलों से, चुराई हुई नजरों से और पहले प्यार की मासूम धड़कनों से, लेकिन धीरे-धीरे कहानी भारी होने लगती है. बिल्कुल असल जिंदगी की तरह. यह फिल्म प्यार को सजाती नहीं है… यह दिखाती है कि प्यार कभी सुकून देता है, कभी थका देता है और कभी चुपचाप तोड़ भी देता है.

कैसी है फिल्म की कहानी?

इस फिल्म की कहानी आरव और चांदनी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे दो युवा हैं. 21 साल की उम्र में दोनों एक-दूसरे से गहरा प्यार करने लगते हैं. दोनों के रिश्ते की शुरुआत मासूमियत और जुनून के साथ होती है, जो अक्सर पहली मोहब्बत में देखने को मिलती है. सपनों से भरी, बगावती और इस भरोसे के साथ कि उनका प्यार हर मुश्किल वक्त से जीत सकता है, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियां बहुत जल्दी उनके सामने आ खड़ी होती हैं.

जैसे-जैसे जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और सपनों का टकराव हकीकत से होता है, वैसे-वैसे उनके रिश्ते में दरारें भी आने लगती हैं. आरव अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्थिरता पाने के लिए काफी संघर्ष करता है. वहीं, चांदनी अपने बचपन के जख्मों को ढो रही होती है, जो घरेलू हिंसा से भरे माहौल ने उसे दिए हैं. एक खूबसूरत प्रेम कहानी धीरे-धीरे दर्द, डर और अधूरे जख्मों से भरे रिश्ते में बदलने लगती है. इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी ईमानदारी है. यह रिश्तों को किसी सपनों जैसी दुनिया में नहीं दिखाती और ना ही उन्हें बिल्कुल आसान और सिंपल दिखाती है. बल्कि प्यार को उसकी सबसे कमजोर, असली और अधूरी शक्ल में पेश करती है, जो हर इमोशनल पल को बेहद वास्तविक बना देती है.

fallback

एक्टिंग

फिल्म में आरव का किरदार निभा रहे लक्ष्या ने शानदार एक्टिंग की है और वह बार-बार साबित कर रहे हैं कि वह इंडस्ट्री के सबसे दमदार युवा एक्टर्स में से एक हैं. उनकी एक्टिंग में एक शांत लेकिन गहरा इमोशनल टच साफ दिखाई देता है. कई सीन में बिना कुछ बोले ही उनके चेहरे के भाव दर्द, बेचैनी और प्यार को बखूबी दर्शाते हैं. वहीं, अनन्या पांडे ने चांदनी का किरदार निभाया है. यह फिल्म उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जिसमें उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है. चांदनी के किरदार में दर्द, कमजोरी और इमोशनल संघर्ष को अच्छे से बैलेंस किया गया है. उनके इमोशनल सीन बनावटी बिल्कुल भी नहीं लगते, बल्कि दिल को छू जाते हैं. लक्ष्या और अनन्या की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है. दोनों कलाकार मिलकर रिश्ते की उस जटिलता को पर्दे पर उतारते हैं, जो बेहद निजी, उलझी हुई और वास्तविक महसूस होती है.

डायलॉग, म्यूजिक और इमोशनल इम्पैक्ट

फिल्म के डायलॉग इसकी सबसे मजबूत कड़ी हैं. कई बातें सीधे दिल पर असर करती हैं, क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा सिनेमाई नहीं, बल्कि बेहद व्यक्तिगत और सच्ची लगती हैं. विवेक सोनी की राइटिंग लगातार दर्शकों को कहानी से इमोशनल रूप से जोड़े रखती है. वहीं, फिल्म का म्यूजिक कहानी के साथ बेहद खूबसूरती से घुलता-मिलता है और भावनाओं पर हावी नहीं होता. क्लाइमैक्स में श्रेया घोषाल द्वारा गाया गया ‘चांद मेरा दिल’ गाना फिल्म को और ज्यादा भावुक बना देता है. उनकी आवाज उन दर्द भरे पलों में किरदारों की भावनाओं का विस्तार बन जाती है.

fallback

क्या बेहतर हो सकता था

फिल्म कुछ जगहों पर, खासकर सेकंड हाफ में, जरूरत से ज्यादा इमोशनल और थोड़ी लंबी महसूस होती है. अगर कहानी को थोड़ा और टाइट रखा जाता, तो इसकी सेटिंग और ज्यादा प्रभावशाली हो सकती थी. वहीं, ‘चांद मेरा दिल’ कोई चमकदार और सपनों जैसी प्रेम कहानी नहीं है. यह एक इमोशनल, दर्द भरी और बेहद मानवीय कहानी है, बिल्कुल असली रिश्तों की तरह. विवेक सोनी ने एक ऐसी लव स्टोरी बनाई है, जो समझती है कि कई बार जिंदगी इंसानों को प्यार से भी ज्यादा तेजी से बदल देती है. दमदार एक्टिंग, गहरे इमोशन और असरदार स्टोरी से सजी यह फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक दिल और दिमाग में बनी रहती है. यह एक दर्द भरी लेकिन बेहद खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा है, जो असल जिंदगी के बेहद करीब महसूस होती है.

क्यों देखें?

विवेक सोनी ने इस कहानी को बहुत सादगी और संवेदनशीलता के साथ पेश किया है. हालांकि, फिल्म की कहानी कई पुरानी कहानियों जैसी लगती है, जिसमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि कुछ नया परोसने की कोशिश नहीं की गई. फिल्म का म्यूजिक अच्छा है और गाने लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. ऐसे में कहानी थोड़ी और मजबूत हो सकती थी.

फिल्म का मध्य भाग थोड़ा धीमा पड़ता है. कुछ दृश्य जरूरत से ज्यादा लंबे लगते हैं और कभी-कभी भावनात्मक दोहराव महसूस होता है. अगर संपादन थोड़ा और कसा हुआ होता, तो असर और भी ज्यादा तीखा हो सकता था. लेकिन अगर आप थिएटर में फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं, तो इसे एक बार जरूर देख सकते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Chand Mera DilLakshyaAnanya Panday

Trending news

19 मिलियन फॉलोअर्स, फिर भी घर में डर! CJP फाउंडर के माता-पिता क्यों परेशान?
cockroach Janata party
19 मिलियन फॉलोअर्स, फिर भी घर में डर! CJP फाउंडर के माता-पिता क्यों परेशान?
अटेंशन इकोनॉमी की बुलंद आवाज, इम्प्रेशन ऑफ ए सेंचुरी की मिसाल है एस्‍सेल की कहानी
essel
अटेंशन इकोनॉमी की बुलंद आवाज, इम्प्रेशन ऑफ ए सेंचुरी की मिसाल है एस्‍सेल की कहानी
दिल्ली में महाशक्तियों का मिलन! QUAD समिट के लिए भारत आएंगे ये 3 शक्तिशाली नेता
QUAD Summit
दिल्ली में महाशक्तियों का मिलन! QUAD समिट के लिए भारत आएंगे ये 3 शक्तिशाली नेता
बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन, ताला तोड़कर पूर्व DCP के घर में घुसी ED
West Bengal news
बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन, ताला तोड़कर पूर्व DCP के घर में घुसी ED
43-44 से 48-50 डिग्री, हम इंसान कितना तापमान बर्दाश्त कर पाएंगे? आगे बहुत बुरा होगा
Heatwave India
43-44 से 48-50 डिग्री, हम इंसान कितना तापमान बर्दाश्त कर पाएंगे? आगे बहुत बुरा होगा
उमर खालिद को फिर मिली जमानत, हाई कोर्ट ने दिया आदेश; कितने दिन रहेंगे बाहर
Umar Khalid
उमर खालिद को फिर मिली जमानत, हाई कोर्ट ने दिया आदेश; कितने दिन रहेंगे बाहर
राहुल गांधी की सुई टॉफी पर अटकी, लेकिन इटली में मोदी ने चल दी बड़ी कूटनीतिक चाल
PM Modi
राहुल गांधी की सुई टॉफी पर अटकी, लेकिन इटली में मोदी ने चल दी बड़ी कूटनीतिक चाल
20 साल जेल, फिर इंसाफ, फांसी के साये से कैसे निकला रहीम, किसे देने पड़े 34 करोड़?
Abdul Rahim Kerala
20 साल जेल, फिर इंसाफ, फांसी के साये से कैसे निकला रहीम, किसे देने पड़े 34 करोड़?
100 KM की दूरी से मचेगी तबाही, पूरा हुआ वायु अस्त्र-1 का सफल परीक्षण; जानें खासियत
Vayu Astra
100 KM की दूरी से मचेगी तबाही, पूरा हुआ वायु अस्त्र-1 का सफल परीक्षण; जानें खासियत
कत्‍ल के जुर्म में मिली कैद, बिगबी-आमिर के साथ की फिल्‍में; एक्‍टर की फिल्‍मी कहानी
Hemant nagindas modi
कत्‍ल के जुर्म में मिली कैद, बिगबी-आमिर के साथ की फिल्‍में; एक्‍टर की फिल्‍मी कहानी