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Hindi Newsबॉलीवुडअनन्या और लक्ष्य की केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल, रोमांस के रंग में डूबा इंटरनेट; चांद मेरा दिल का टाइटल ट्रैक OUT

अनन्या और लक्ष्य की केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल, रोमांस के रंग में डूबा इंटरनेट; 'चांद मेरा दिल' का टाइटल ट्रैक OUT

Chand Mera Dil Title Track Out: अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' का रूहानी टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है, जिसे फहीम अब्दुल्ला ने गाया और सचिन-जिगर ने कंपोज किया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:31 PM IST
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अनन्या और लक्ष्य की केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल, रोमांस के रंग में डूबा इंटरनेट; 'चांद मेरा दिल' का टाइटल ट्रैक OUT

Chand Mera Dil Title Track Out: बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों की अपनी एक अलग पहचान रही है. इन दिनों 'चांद मेरा दिल' को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है. लंबे इंतजार के बाद फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. गाने को खासतौर पर युवाओं के बीच काफी पसंद किया जा रहा है और इसे इस साल के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गानों में गिना जा रहा है. 

'चांद मेरा दिल' का टाइटल ट्रैक रिलीज

गाने में अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की जोड़ी देखने को मिल रही है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कॉलेज में दोनों के बीच धीरे-धीरे पनपता प्यार है. कभी वे बाइक पर साथ घूमते है, तो कभी एक-दूसरे को छुपकर देखते है. दोनों छोटे-छोटे पलों में खुशी ढूंढते है.

इस गाने को फहीम अब्दुल्ला ने गाया है, वहीं संगीत सचिन-जिगर ने तैयार किया है. जबकि गाने के बोल अमित भट्टाचार्य ने लिखे हैं.

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रोमांस के रंग में डूबा इंटरनेट

फहीम अब्दुल्ला ने कहा, '''चांद मेरा दिल' गाने में एक मासूम भावना है, जिसने मुझे इस गाने के ओर आकर्षित किया. यह गाना सिर्फ प्यार की बात नहीं करता, बल्कि उन छोटे-छोटे खास पलों को दिखाता है, जो असल में प्यार को खास बनाते हैं. मैंने कोशिश की कि अपनी आवाज में वही अपनापन लाऊं, ताकि हर सुनने वाला इस गाने से जुड़ सके.''

सचिन-जिगर ने कहा, ''हमारा मकसद ऐसा गाना बनाना था जो हमेशा याद रहे, लेकिन साथ ही नया भी लगे. हमने गाने को बहुत सिंपल रखा, ताकि भावनाएं साफ महसूस हो सके और सुनने वाले के दिल में बस जाए.''

केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल

अगर फिल्म की बात करें तो 'चांद मेरा दिल' में दो युवाओं की कहानी दिखाई गई है, जो कॉलेज के दौरान मिलते हैं और धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आते हैं. अन्नया पांडे फिल्म में 'चांदनी' और लक्ष्य लालवानी 'आरव' का किरदार निभा रहे हैं. दोनों की केमिस्ट्री कहानी का सबसे मजबूत पक्ष मानी जा रही है. फिल्म की कहानी में प्यार के साथ-साथ रिश्तों की जटिलता भी दिखाई गई है. जहां शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत और आसान लगता है, वहीं आगे चलकर कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जो सभी की जिंदगी बदल देते है.

फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है, जबकि इसका निर्माण करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है. 'चांद मेरा दिल' 22 मई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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