Rakhi Sawant to Abhinav Kashyap: बॉलीवुड और टीवी की जानी-मानी हस्ती राखी सावंत अक्सर अपनी बेबाकी और ड्रामे के लिए सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उनके और फिल्म डायरेक्टर अभिनव कश्यप के बीच कोई विवाद की खबर आई है. दरअसल, दबंग निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान खान के साथ अपने मतभेदों को लेकर पहले कुछ बयान दिए थे. उन्होंने 2020 में दावा किया था कि सलमान खान और उनके परिवार ने उनकी जिंदगी मुश्किल की. खासकर दबंग की सफलता के बाद.

ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने अभ‍िनव कश्‍यप को लताड़ा

इतना ही नहीं, डायरेक्‍टर ने बीते दिनों आमिर खान को भी 'चालाक लोमड़ी' कहा, जबकि शाहरुख खान के लिए कहा कि उन्‍हें भारत छोड़ दुबई में बस जाना चाहिए. अब राखी सावंत ने अभ‍िनव की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि वह यह सब 'पैसों के लिए कर रहे' हैं. यही नहीं, राखी ने यह भी आरोप लगाया कि 'दबंग' के सेट पर अभ‍िनव कश्‍यप 'लड़कीबाजी' करते थे.

राखी सावंत ने 'हिंदी रश' से बातचीत में कहा, 'तू जिधर भी मिला टकले, तुझे चप्पल से मारूंगी. किसी ने तो दबंग फिल्म में डायरेक्टर लिया था उसको. पता नहीं कौन है वो, हम तो नाम नहीं लेंगे. मैं अपनी जुबान खराब नहीं करूंगी उस टकले का नाम लेकर.'सलमान खान को सपोर्ट करते हुए राखी सावंत ने कहा, 'भाई (सलमान) को न किसिंग पसंद है, न किसिंग सीन पसंद है. जीते जी धरती पर देवता हैं वो. वो हमेशा अपने को-स्‍टार्स और महिलाओं का सम्मान करते हैं.' राखी यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने अभिनव कश्‍यप पर 'दबंग' के सेट पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कहा, 'लड़कीबाजी शुरू कर दिया था उसने.'

सलमान खान को किया सपोर्ट

राखी सावंत ने आरोप लगाया कि अभ‍िनव कश्‍यप ने सलमान के संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्‍हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया. उन्होंने यह भी इशारा किया कि अभिनव शायद सलमान के किसी दुश्मन से प्रभावित हो गए. राखी के मुताबिक, ये वो लोग और बाहरी ताकतें हैं, जो सलमान खान को बदनाम करने के लिए पैसे दे रही हैं. राखी ने कहा, 'मैं सलमान के लिए अपनी गर्दन भी कटवा सकती हूं. उन्होंने हमेशा स्‍ट्रगलिंग आर्टिस्‍ट्स की मदद की है और इसका आभार जताने की बजाय, अक्सर कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए भाई को विवादों में घसीट लेते हैं.'