Advertisement
trendingNow12977068
Hindi Newsबॉलीवुड

'चप्पल से मारूंगी...; ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने अभ‍िनव कश्‍यप को लताड़ा, सलमान खान को किया सपोर्ट

Rakhi Sawant to Abhinav Kashyap: राखी सावंत ने सलमान खान का सपोर्ट करते हुए 'दबंग' के डायरेक्‍टर अभ‍िनव कश्‍यप को जमकर लताड़ लगाई है. राखी ने चेतावनी देते हुए जहां डायरेक्‍टर को पीटने की बात कही है, वहीं यह भी आरोप लगाया है कि वह यह सब पैसे के लिए कर रहे हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'चप्पल से मारूंगी...; ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने अभ‍िनव कश्‍यप को लताड़ा, सलमान खान को किया सपोर्ट

Rakhi Sawant to Abhinav Kashyap: बॉलीवुड और टीवी की जानी-मानी हस्ती राखी सावंत अक्सर अपनी बेबाकी और ड्रामे के लिए सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उनके और फिल्म डायरेक्टर अभिनव कश्यप के बीच कोई विवाद की खबर आई है. दरअसल, दबंग निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान खान के साथ अपने मतभेदों को लेकर पहले कुछ बयान दिए थे. उन्होंने 2020 में दावा किया था कि सलमान खान और उनके परिवार ने उनकी जिंदगी मुश्किल की. खासकर दबंग की सफलता के बाद.

ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने अभ‍िनव कश्‍यप को लताड़ा

इतना ही नहीं, डायरेक्‍टर ने बीते दिनों आमिर खान को भी 'चालाक लोमड़ी' कहा, जबकि शाहरुख खान के लिए कहा कि उन्‍हें भारत छोड़ दुबई में बस जाना चाहिए. अब राखी सावंत ने अभ‍िनव की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि वह यह सब 'पैसों के लिए कर रहे' हैं. यही नहीं, राखी ने यह भी आरोप लगाया कि 'दबंग' के सेट पर अभ‍िनव कश्‍यप 'लड़कीबाजी' करते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

राखी सावंत ने 'हिंदी रश' से बातचीत में कहा, 'तू जिधर भी मिला टकले, तुझे चप्पल से मारूंगी. किसी ने तो दबंग फिल्म में डायरेक्टर लिया था उसको. पता नहीं कौन है वो, हम तो नाम नहीं लेंगे. मैं अपनी जुबान खराब नहीं करूंगी उस टकले का नाम लेकर.'सलमान खान को सपोर्ट करते हुए राखी सावंत ने कहा, 'भाई (सलमान) को न किसिंग पसंद है, न किसिंग सीन पसंद है. जीते जी धरती पर देवता हैं वो. वो हमेशा अपने को-स्‍टार्स और महिलाओं का सम्मान करते हैं.' राखी यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने अभिनव कश्‍यप पर 'दबंग' के सेट पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कहा, 'लड़कीबाजी शुरू कर दिया था उसने.'

सलमान खान को किया सपोर्ट

राखी सावंत ने आरोप लगाया कि अभ‍िनव कश्‍यप ने सलमान के संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्‍हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया. उन्होंने यह भी इशारा किया कि अभिनव शायद सलमान के किसी दुश्मन से प्रभावित हो गए. राखी के मुताबिक, ये वो लोग और बाहरी ताकतें हैं, जो सलमान खान को बदनाम करने के लिए पैसे दे रही हैं. राखी ने कहा, 'मैं सलमान के लिए अपनी गर्दन भी कटवा सकती हूं. उन्होंने हमेशा स्‍ट्रगलिंग आर्टिस्‍ट्स की मदद की है और इसका आभार जताने की बजाय, अक्सर कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए भाई को विवादों में घसीट लेते हैं.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

actress rakhi sawant

Trending news

'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Supreme Court News
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
digital arrest
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
Karnataka News
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स