Sushmita Sen के भाई Rajeev ने लगाया पत्नी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप, अब Charu Asopa ने दे डाली धमकी

Charu Asopa says karma is going to come back: हाल ही में चारु असोपा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. लेकिन तस्वीरों से ज्यादा उनके कैप्शन ने हर किसी का ध्यान खींचा. चारु का कैप्शन उनके एक्स पति राजीव सेन के लिए एक मैसेज की तरह लग रहा है. दरअसल, राजीव सेन ने चारु पर 'विक्टिम कार्ड' खेलने का आरोप लगाया था. उसके ठीक एक दिन बाद चारु ने ये पोस्ट शेयर किया है. मंगलवार यानी बीते कल चारु ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा- "आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से नहीं. आप अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते और सबसे जरूरी बात ये कभी मत भूलना कि कर्म आपके पास वापस आने वाला है."

विक्टिम कार्ड आरोप पर किया रिएक्ट

मंगलवार को, ईटाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में चारु ने राजीव सेन के विक्टिम कार्ड वाले आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए चारु ने कहा- "जहां तक ​​राजीव मुझे विक्टिम कार्ड खेलने की आर्ट का मास्टर कहते हैं. मैं सच में सार्वजनिक रूप से अपने गंदे कपड़े धो रही हूं. मैंने अपनी बात रखी है. अगर वो मेरे बारे में ऐसा महसूस करता है, तो ये उसकी सोच है. सब कुछ वक्त पर छोड़ देते हैं. जल्द ही सब कुछ सबके सामने आ जाएगा ताकि सब जान सकें कि कौन क्या है.”

राजीव ने भी की बात

इससे पहले, राजीव सेन ने भी ईटाइम्स के साथ बातचीत में बताया, "मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मेरी बहन (सुष्मिता सेन) काफी समझदार है और हम जानते हैं कि हम कहां खड़े हैं और अब तक सभी समझ गए हैं कि मेरी पत्नी कितनी सरल है, क्योंकि उसे विक्टिम कार्ड खेलने की आर्ट में महारत हासिल है. खैर, आपको बता दें कि चारु और राजीव सेन ने साल 2019 में शादी की लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके बीच अनबन की खबरें आने लगी थीं. जहां चारु ने कहा है कि राजीव अपने परिवार को कभी भी वक्त नहीं देते हैं तो वहीं राजीव ने उन पर अपनी पहली शादी के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया है.

