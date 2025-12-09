Dhurandhar: 'मेरे पति को जिन्न और शैतान...', धुरंधर में क्या दिखाए जाने पर भड़कीं चौधरी असलम खान की पत्नी?

Chaudhary Aslam Khan: रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. यह अब तक 100 करोड़ से ऊपर कमाई कर चुकी है. फिल्म में संजय दत्त ने पाकिस्तान के पुलिस अफसर एसपी चौधरी असलम खान का किरदार निभाया है. यह फिल्म कराची के ल्यारी शहर के अंडरवर्ल्ड गैंग पर आधारित है. लेकिन अब असलम खान की विधवा नोरिन ने रणवीर सिंह की फिल्म में उनके पति को दिखाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है.

संजय दत्त के फैन थे एसपी चौधरी असलम

डायलॉग पाकिस्तान नाम के पॉडकास्ट में नोरीन ने कहा कि उनके पति ने जबसे 90 के दशक में संजय दत्त को खलनायक फिल्म में देखा था, तब से वह उनके फैन थे और वह इस बात को लेकर आश्वस्त थीं कि संजय दत्त उनके पति की पर्सनैलिटी के साथ न्याय करेंगे. लेकिन फिर भी उनको एक शिकायत है. फिल्म के ट्रेलर में एक किरदार असलम को शैतान और जिन्न की औलाद बताता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस पर आपत्ति जताते हुए नोरीन कहती हैं, 'हम मुस्लिम हैं और ऐसे शब्द ना सिर्फ असलम बल्कि उनकी मां के लिए भी शर्मनाक हैं, जो बहुत ही ईमानदार महिला हैं. अगर मुझे नजर आएगा कि मेरे पति को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है या फिर उनके खिलाफ किसी भी फिल्म में प्रोपेगेंडा चलाया गया है तो मैं कानूनी कदम उठाऊंगी. यह हैरानी की बात है कि भारतीय फिल्ममेकर्स अन्य विषय खोजने के बजाय पाकिस्तान की छवि खराब करते हैं.'

कौन थे चौधरी असलम?

साल 1963 में पैदा हुए चौधरी असलम खान ने 80 के दशक में सिंध पुलिस जॉइन की थी. बतौर एएसआई उन्होंने पाकिस्तानी प्रांत के कई शहरों में काम किया. साल 2000 में उन्हें ल्यारी टास्क फोर्स का चीफ नियुक्त किया गया क्योंकि सरकार कराची के इस शहर में बढ़ते गैंग्स पर लगाम लगाना चाहती थी. अपने कार्यकाल के दौरान चौधरी असलम खान ने कई बड़े गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतार दिया. साल 2011 में उन पर तालिबान ने हमला करवाया था लेकिन वह सुरक्षित बच निकले थे. इसके बाद 2014 में टीटीपी के आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई थी. संजय दत्त ने धुरंधर फिल्म में चौधरी असलम खान का किरदार निभाया है. यह फिल्म ऑपरेशन ल्यारी और कराची के टेरर नेटवर्क खत्म करने में भारतीय इंटेलिजेंस के रोल पर आधारित है.