Advertisement
trendingNow13035449
Hindi Newsबॉलीवुड

Dhurandhar: 'मेरे पति को जिन्न और शैतान...', धुरंधर में क्या दिखाए जाने पर भड़कीं चौधरी असलम खान की पत्नी?

Dhurandhar Film Collection: डायलॉग पाकिस्तान नाम के पॉडकास्ट में नोरीन ने कहा कि उनके पति ने जबसे 90 के दशक में संजय दत्त को खलनायक फिल्म में देखा था, तब से वह उनके फैन थे और वह इस बात को लेकर आश्वस्त थीं कि संजय दत्त उनके पति की पर्सनैलिटी के साथ न्याय करेंगे. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhurandhar: 'मेरे पति को जिन्न और शैतान...', धुरंधर में क्या दिखाए जाने पर भड़कीं चौधरी असलम खान की पत्नी?

Chaudhary Aslam Khan: रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. यह अब तक 100 करोड़ से ऊपर कमाई कर चुकी है. फिल्म में संजय दत्त ने पाकिस्तान के पुलिस अफसर एसपी चौधरी असलम खान का किरदार निभाया है. यह फिल्म कराची के ल्यारी शहर के अंडरवर्ल्ड गैंग पर आधारित है. लेकिन अब असलम खान की विधवा नोरिन ने रणवीर सिंह की फिल्म में उनके पति को दिखाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है.

संजय दत्त के फैन थे एसपी चौधरी असलम

डायलॉग पाकिस्तान नाम के पॉडकास्ट में नोरीन ने कहा कि उनके पति ने जबसे 90 के दशक में संजय दत्त को खलनायक फिल्म में देखा था, तब से वह उनके फैन थे और वह इस बात को लेकर आश्वस्त थीं कि संजय दत्त उनके पति की पर्सनैलिटी के साथ न्याय करेंगे. लेकिन फिर भी उनको एक शिकायत है. फिल्म के ट्रेलर में एक किरदार असलम को शैतान और जिन्न की औलाद बताता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस पर आपत्ति जताते हुए नोरीन कहती हैं, 'हम मुस्लिम हैं और ऐसे शब्द ना सिर्फ असलम बल्कि उनकी मां के लिए भी शर्मनाक हैं, जो बहुत ही ईमानदार महिला हैं. अगर मुझे नजर आएगा कि मेरे पति को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है या फिर उनके खिलाफ किसी भी फिल्म में प्रोपेगेंडा चलाया गया है तो मैं कानूनी कदम उठाऊंगी. यह हैरानी की बात है कि भारतीय फिल्ममेकर्स अन्य विषय खोजने के बजाय पाकिस्तान की छवि खराब करते हैं.'

कौन थे चौधरी असलम?

साल 1963 में पैदा हुए चौधरी असलम खान ने 80 के दशक में सिंध पुलिस जॉइन की थी. बतौर एएसआई उन्होंने पाकिस्तानी प्रांत के कई शहरों में काम किया. साल 2000 में उन्हें ल्यारी टास्क फोर्स का चीफ नियुक्त किया गया क्योंकि सरकार कराची के इस शहर में बढ़ते गैंग्स पर लगाम लगाना चाहती थी. अपने कार्यकाल के दौरान चौधरी असलम खान ने कई बड़े गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतार दिया. साल 2011 में उन पर तालिबान ने हमला करवाया था लेकिन वह सुरक्षित बच निकले थे. इसके बाद 2014 में टीटीपी के आत्मघाती हमले में उनकी मौत हो गई थी. संजय दत्त ने धुरंधर फिल्म में चौधरी असलम खान का किरदार निभाया है. यह फिल्म ऑपरेशन ल्यारी और कराची के टेरर नेटवर्क खत्म करने में भारतीय इंटेलिजेंस के रोल पर आधारित है.

    

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Chaudhary Aslam Khan

Trending news

साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा