कभी बेंचों पर सोना, तो कभी खाली बैठना, कुछ ऐसे इस शेफ ने काटे थे बेरोजगारी के दिन, बोले- ‘उन दिनों ने मुझे सिखाया…’

इस पॉपुलर इंडियन शेफ ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करके बताया कि कैसे उन्होंने उन दिनों में सर्वाइव किया था जिसकी इमेजिनेशन वो आज भी नहीं कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस शेफ की स्ट्रगल से सक्सेस तक की स्टोरी

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 24, 2025, 04:34 PM IST
शेफ रणवीर बरार इंडिया के मोस्ट पॉपुलर शेफ्स में से एक हैं लोग उन्हें ना सिर्फ एक शेफ बल्कि टीवी सेलिब्रेटी, राइटर और एक लग्जरी रेस्तरां के ऑनर के नाम से भी जानते हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, धैर्य और परेशानियों का सामना करते हुए ये मुकाम हासिल किया है. वहीं हाल ही में शेफ रणवीर बरार एक पॉडकास्ट का हिस्सा बने थे, जहां उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टोरी को लेकर चर्चा की है. दरअसल वो रणवीर अल्लाहबधिया के पॉडकास्ट में नजर आए थे और इसी दौरान उन्होंने अपने बेघर होने की कहानी को शुरुआत से बताया था.

 

सिर्फ 5000 डॉलर में किया था गुजारा
शेफ ने पॉडकास्ट में बात करते हुए बताया कि ‘अक्सर जब कोई फूड इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहता है, तो उसका नजरिया बहुत आकर्षित होता है. लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है और फिर उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि ‘मुझे मेरे रेस्तरां से निकाल दिया गया.’ दरअसल रणवीर ने उस दिन को याद किया जब उन्हें अपने रेस्तरां को अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हुए झगड़े के बाद बंद करना पड़ा था. उन्होंने आगे बताया ‘बोस्टन में मेरा रेस्तरां बंद हो गया हमारे बीच सचमुच झगड़ा हो गया था और मुझे पार्टनर्स ने रेस्तरां से बाहर निकाल दिया, मेरे पास 5000 डॉलर थे, कुछ समय बाद वो भी खत्म हो गए.’

‘मुझे खाना पकाने में मजा आता था’
पॉडकास्ट में आगे बात करते हुए शेफ ने एक ऐसे समय के बारे में बताया जब उन्हें बेंचों पर सोना और हर दिन बिना किसी काम के निकालना पड़ता था. उन्होंने बताया, ‘मैं मदद मांगने में बहुत घमंडी था. मुझे नहीं पता था कि असफलता से कैसे निपटना है. क्योंकि तब तक, मैं जिस चीज को छू रहा था, वह सोने में बदल रही थी.’ उन्होंने आगे कहा, ‘उन दिनों ने मुझे सिखाया कि खुद को ज्यादा गंभीरता से न लें. आखिरकार, मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मेरे पास बचा था, वही मेरा पेट भरने के लिए काफी था. अगर कुछ भी हो जाएगा, मैं ठेला लगा लूंगा.’  रणवीर ने आगे बताया कि इसके बाद भी उन्हें खाना पकाने में मजा आता रहा और वे अपने काम में पूरी तरह लगे रहे.’

 

अपने दादा के मंत्र को करते हैं फॉलो
पॉडकास्ट के दौरान उनसे पूछा गया कि सफलता के बावजूद वे कैसे जमीन से जुड़े रहते हैं, तो शेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘मैं रोज कोशिश करता हूं कि एक बार ऑटो में बैठ जाऊं. उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए वो अपने दादा का एक मंत्र भी फॉलो करते हैं जो कि है, ‘जब तेरे को लगे ना कि तू बहुत बड़ा जमीनदार है, तो एक बार जमीन को देख ले. वो तभी देगी जब तू काम करेगा जमीन पे, वरना कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी सूखा पड़ सकता है, और तुम जीरो हो.’ 

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं.

Chef Ranveer Brar

