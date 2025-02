सासू मां वीना कौशल संग महाकुंभ पहुंचीं कैटरीना कैफ, लगाई आस्था की डुबकी, बोलीं- यहां की एनर्जी कमाल है

Katrina Kaif in Maha Kumbh Mela: अक्षय कुमार के बाद कैटरीना कैफ सास वीना कौशल के साथ महाकुंभ पहुंचीं. एक्ट्रेस की उनकी सासू मां के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिसमें कैटरीना अपनी सास वीना कौशल के साथ आस्था के इस महापर्व में डुबकी लगाने आईं. इस दौरान एक्ट्रेस और विक्की कौशल की मां वीणा कौशल ने पूज्य स्वामी चिदानंद का आशीर्वाद लिया.

सास-बहू पहुंचीं महाकुंभ

कैटरीना कैफ और वीना कौशल की इस मौके पर भक्ति में डूबी नजर आईं. इस मौके पर कैटरीना ने लाइट पिंक कलर का सूट पहना तो वहीं उनकी सासू मां नीले रंग का कॉटन का सूट पहने दिखीं. इन दोनों सास-बहू की जोड़ी ने साध्वी भगवती और पूज्य स्वामीजी का आशीर्वाद लिया. इन तस्वीरों को परमार्थ निकेतन के एक्स पर शेयर किया गया है. देखिए ये फोटोज.

Katrina Kaif at Mahakumbh

Katrina Kaif visits Parmarth Niketan in Prayagraj, meeting @PujyaSwamiji & @SadhviBhagawati Ji. Her presence at #mahakumbhmela blends spirituality with entertainment, inspiring youth to reconnect with their roots. #Mahakumbh #KatrinaKaif pic.twitter.com/FBdSX1Sxtj — Parmarth Niketan (@ParmarthNiketan) February 24, 2025

यहां की एनर्जी कमाल की है

कैटरीना कैफ ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा- 'मैं यहां आकर बहुत खुश हूं. ये बहुत सुंदर जगह है. मैं उनके बात कर रही हूं और उनकी आर्शीवाद ले रही हूं. एक्ट्रेस से जब पूछा गया कि महाकुंभ में उन्हें सबसे अच्छा क्या लगा. इसका जवाब देते हुए कैटरीना ने कहा कि वो बस कुछ देर पहले ही यहां पहुंचीं है. धीरे-धीरे एक्सप्लोर कर रही हैं. लेकिन यहां की जो ब्यूटी और एनर्जी है वो कमाल की है.'

#WATCH | Uttar Pradesh: Actress Katrina Kaif reaches Prayagraj to participate in Maha Kumbh Mela. She says "I am very fortunate that I could come here this time. I am really happy and grateful. I met Swami Chidanand Saraswati and took his blessings. I am just starting my… pic.twitter.com/eV3vdkI36R — ANI (@ANI) February 24, 2025

त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी

कैटरीना कैफ और वीना कौशल ने इस दौरान त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई. इन दोनों का डुबकी लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दोनों सास-बहू की केमिस्ट्री भी दमदार लगी और दोनों भक्ति भाव में सराबोर नजर आईं. हालांकि इस दौरान विक्की कौशल कहीं नहीं दिखे. दरअसल, विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' कुछ दिनों पहले रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसों की बरसात कर रही है. ऐस में कैटरीना अपनी सासू को महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने खुद लेकर पहुंचीं.

