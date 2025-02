Chhaava Box Office Day 11: 'छावा' बड़ी हिट या 'पुष्पा 2'? जानें 11वें दिन विक्की कौशल की फिल्म ने कितनी की कमाई

Chhaava Box Office Collection Day 11: विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना की फिल्म 'छावा' साल 2025 की ब्लॉकबस्ट फिल्म बन गई है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म 'छावा' जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इसने में अपने नाम साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म का तमगा भी कर लिया है.

11वें दिन 'छावा' की कमाई

'छावा' को रिलीज हुए आज 11 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने अपने पहले हफ्तें में ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और जमकर कमाई कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने अपने 11वें दिन कितनी कमाई की है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 11वें दिन 18.50 करोड़ रुपये की कमाई की है और अब तक कुल मिलाकर 345.25 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. वहीं 12वें दिन के आंकड़ें आज शाम तक सामने आ जाएंगे.

'छावा' बड़ी हिट या 'पुष्पा 2'?

बता दें कि फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में भारत में 219.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म 300 करोड़ी बनने के बाद अब 400 करोड़ के आंकड़े को पार करने की ओर बढ़ रही है. फिल्म अपने बजट से ढाई गुना ज्यादा कमा चुकी है. वहीं ट्रेड एनालिस्ट तर आदर्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कन्फर्म किया कि 'छावा' अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' के बाद दूसरी हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने अपने दूसरे वीकेंड में भी डोमेस्टिक लेवल पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है. पिछले साल अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' ने केवल हिंदी में अपने दूसरे वीकेंड में 128 करोड़ रुपये की कमाई की थी और इस साल विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने 109.23 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ फिल्म 'छावा' ने अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है. बता दें कि इस लिस्ट में गदर 2, स्त्री 2 और एनिमल दूसरे नंबर पर हैं.

WEEKEND RESULTS: 'PUSHPA 2 'CHHAAVA' TOP THE LIST... Pushpa2 Hindi and Chhaava are the only two films to surpass 100 cr in their second weekend Friday-Sunday

Hers a look at the top performers in Weekend 2…

Pushpa2 #Hindi: 128 cr

Chhaava: …twitter.com/LZzbcHqOgc

— taran adarsh (taran_adarsh) February 24, 2025