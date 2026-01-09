Advertisement
trendingNow13068977
Hindi Newsबॉलीवुडछोटा शकील से बात करते थे संजय दत्त, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर एकनाथ शिंदे गुट के नेता का दावा; एक्टर महेश मांजरेकर पर भी लगाए आरोप

'छोटा शकील से बात करते थे संजय दत्त', अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर एकनाथ शिंदे गुट के नेता का दावा; एक्टर महेश मांजरेकर पर भी लगाए आरोप

बीएमसी चुनाव के ठीक पहले शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और मनसे के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. हाल ही में प्रकाश महाजन मनसे छोड़ शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) में शामिल हुए हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'छोटा शकील से बात करते थे संजय दत्त', अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर एकनाथ शिंदे गुट के नेता का दावा; एक्टर महेश मांजरेकर पर भी लगाए आरोप

बीएमसी चुनाव के ठीक पहले शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और मनसे के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. हाल ही में प्रकाश महाजन मनसे छोड़ शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) में शामिल हुए हैं. उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है.  इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि संजय दत्त और एक्टर महेश मांजरेकर का अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संबंध था और छोटा शकील की उनसे फोन पर भी बात होती थी.

संजय दत्त पर निशाना

इंटरव्यू में प्रकाश महाजन ने सवाल उठाया कि कैसे संजय राऊत, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और महेश मांजरेकर साथ में बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं और महेश मांजरेकर का कहना है कि उनके बच्चों को मुंबई में रहने से डर लग रहा है. उन्होंने आगे कहा कि जिसके संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ हो, जिसकी बात छोटा शकील से होती हो, उसे मुंबई से डर क्यों लगेगा? डर तो हम जैसे लोगों को लगना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुंबई ब्लास्ट के वक्त संजय दत्त और महेश मांजरेकर की छोटा शकील से बात होती थी और पूरी मीडिया को ये बात पता है. खबरें भी छपी थीं. ऐसे लोगों से तो हमें डरकर रहना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया छोटा शकील का करीबी

प्रकाश महाजन का ये बयान तब आया जब महाराष्ट्र के आगामी बीएमसी चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है. बता दें कि प्रकाश महाजन, मनसे छोड़कर अब एकनाथ शिंदे (शिवसेना) गुट में शामिल हो चुके हैं. उद्धव-राज की सालों की दुश्मनी के बाद दोनों भाइयों के बीच बढ़ती नजदीकी शिंदे गुट और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है. प्रकाश महाजन के बयान से लगता है कि वे विरोधियों को ‘अंडरवर्ल्ड’ और ‘भ्रष्टाचार’ के मुद्दों पर घेरकर उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. प्रकाश महाजन के इन तीखे हमलों के बाद अब सबकी नजरें इस पर हैं कि क्या संजय दत्त या महेश मांजरेकर इस पर कोई कानूनी कदम उठाते हैं या राजनीतिक रूप से इसका जवाब दिया जाता है. साथ ही, राज और उद्धव ठाकरे की ओर से भी तीखे रिएक्शन की उम्मीद है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actor Sanjay Dutt

Trending news

'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
Stray dogs
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
Maharashtra news
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
India US News in Hindi
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
West Bengal
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Pratik Jain
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
land for jobs
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
West Bengal news
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
Rahul Gandhi
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल