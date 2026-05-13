CM बनने के बाद विजय की फिल्म में होगा बड़ा बदलाव? नए टाइटल कार्ड की मांग तेज, फैंस की डिमांड होगी पूरी!

Vijay Upcoming Film Jana Nayagan: साउथ के सुपरस्टार विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का अपना मिशन धमाकेदार तरीके से पूरा कर लिया है. लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले उनकी आखिरी फिल्म होने वाली जन नायगन (हिंदी टाइटल- जन नेता) अभी तक सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है. 9 जनवरी को रिलीज के लिए शेड्यूल यह फिल्म दो दिन पहले सेंसर बोर्ड की टेबल पर अटक गई थी. कंट्रोवर्सी और कोर्ट केस के बाद फिल्म अटकती चली गई और फिर तब तक तमिलनाडु में चुनाव सामने आ गए. विजय अब चुनाव जीतकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं. इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे फैंस को उम्मीद है कि अब तो फिल्म रिलीज हो ही जाएगी, लेकिन फैंस जन नायगन के मेकर्स से एक नई डिमांड करने लगे हैं, जिसके पूरा होने का पूरा चांस है.

विजय की फिल्म में नए टाइटल कार्ड की डिमांड

साउथ के स्टार्स को लेकर जनता में एक अलग ही क्रेज है. उनकी फिल्में देखना फैंस काफी पसंद करते हैं. जब फिल्में शुरू होती हैं, तो टाइटल कार्ड पर स्टार्स का नाम उनके फैन टाइटल के साथ अलग से हाईलाइट करने का ट्रेंड भी वहीं से निकला है. जैसे सुपरस्टार Rajinikanth इन जेलर या सुपरस्टार Shah Rukh Khan इन जवान. विजय की जन नायगन चुनाव से पहले रिलीज होने वाली थी, इसलिए उसके टाइटल कार्ड में 'थलापति विजय' ही होना था, जैसे उनकी बाकी फिल्मों में था. लेकिन अब फैंस चाहते हैं कि फिल्म लेट हो ही गई है, तो क्यों न फिल्म के टाइटल कार्ड में 'मुख्यमंत्री विजय' कर दिया जाए. एक्टर ने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद 'मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय' का एक फेक टाइटल कार्ड सोशल मीडिया पर शेयर हो गया. फैंस ने इसे हाथोंहाथ वायरल कर दिया और डिमांड करने लगे कि अब उन्हें जन नायगन में भी यही चाहिए.

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फैंस की डिमांड होगी पूरी!

तमिल सुपरस्टार विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब जन नायगन के प्रोड्यूसर Venkat K Narayana से पूछताछ शुरू हो गई है कि फिल्म कब तक रिलीज होगी. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब सेंसर बोर्ड जन नायगन को सर्टिफिकेट दे ही देगा. एक दूसरे इंटरव्यू में प्रोड्यूसर वेंकट ने कहा कि वो अब जन नायगन में वही टाइटल कार्ड रखना चाहते हैं, जिसकी डिमांड फैंस कर रहे हैं - 'मुख्यमंत्री विजय इन एंड एज जन नायगन.'

प्रोड्यूसर वेंकट की इस बात को सुनने के बाद फैंस की खुशी डबल हो गई है और वे जन नायगन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अपनी फिल्मों से सोशल और पॉलिटिकल बदलावों का संदेश देने वाले एक्टर का मुख्यमंत्री बन जाना तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय बाद देखने को मिला है. विजय भले ही मुख्यमंत्री बनकर ऑफिस संभाल चुके हैं, लेकिन फैंस के लिए तो यह बिल्कुल सेलिब्रेशन जैसा होगा, जब जन नायगन फिल्म थिएटर में पहुंचेगी.