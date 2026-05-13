Advertisement
trendingNow13214937
Hindi NewsबॉलीवुडCM बनने के बाद विजय की फिल्म में होगा बड़ा बदलाव? नए टाइटल कार्ड की मांग तेज, फैंस की डिमांड होगी पूरी!

CM बनने के बाद विजय की फिल्म में होगा बड़ा बदलाव? नए टाइटल कार्ड की मांग तेज, फैंस की डिमांड होगी पूरी!

Vijay Upcoming Film Jana Nayagan: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तमिल सुपरस्टार Vijay की आखिरी फिल्म Jana Nayagan को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर फैंस मांग कर रहे हैं कि फिल्म के टाइटल कार्ड में अब 'थलापति विजय' की जगह 'मुख्यमंत्री विजय' लिखा जाए. मेकर्स भी इस डिमांड को पूरा करने के मूड में नजर आ रहे हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 13, 2026, 07:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM बनने के बाद विजय की फिल्म में होगा बड़ा बदलाव? नए टाइटल कार्ड की मांग तेज, फैंस की डिमांड होगी पूरी!

Vijay Upcoming Film Jana Nayagan: साउथ के सुपरस्टार विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का अपना मिशन धमाकेदार तरीके से पूरा कर लिया है. लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले उनकी आखिरी फिल्म होने वाली जन नायगन (हिंदी टाइटल- जन नेता) अभी तक सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है. 9 जनवरी को रिलीज के लिए शेड्यूल यह फिल्म दो दिन पहले सेंसर बोर्ड की टेबल पर अटक गई थी. कंट्रोवर्सी और कोर्ट केस के बाद फिल्म अटकती चली गई और फिर तब तक तमिलनाडु में चुनाव सामने आ गए. विजय अब चुनाव जीतकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं. इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे फैंस को उम्मीद है कि अब तो फिल्म रिलीज हो ही जाएगी, लेकिन फैंस जन नायगन के मेकर्स से एक नई डिमांड करने लगे हैं, जिसके पूरा होने का पूरा चांस है.

  1.  
  2.  

विजय की फिल्म में नए टाइटल कार्ड की डिमांड

साउथ के स्टार्स को लेकर जनता में एक अलग ही क्रेज है. उनकी फिल्में देखना फैंस काफी पसंद करते हैं. जब फिल्में शुरू होती हैं, तो टाइटल कार्ड पर स्टार्स का नाम उनके फैन टाइटल के साथ अलग से हाईलाइट करने का ट्रेंड भी वहीं से निकला है. जैसे सुपरस्टार Rajinikanth इन जेलर या सुपरस्टार Shah Rukh Khan इन जवान. विजय की जन नायगन चुनाव से पहले रिलीज होने वाली थी, इसलिए उसके टाइटल कार्ड में 'थलापति विजय' ही होना था, जैसे उनकी बाकी फिल्मों में था. लेकिन अब फैंस चाहते हैं कि फिल्म लेट हो ही गई है, तो क्यों न फिल्म के टाइटल कार्ड में 'मुख्यमंत्री विजय' कर दिया जाए. एक्टर ने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद 'मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय' का एक फेक टाइटल कार्ड सोशल मीडिया पर शेयर हो गया. फैंस ने इसे हाथोंहाथ वायरल कर दिया और डिमांड करने लगे कि अब उन्हें जन नायगन में भी यही चाहिए.

यह भी पढ़ें- गोवा की सपनों जैसी शादी से तलाक की खबरों तक, आखिर मौनी रॉय और सूरज नांबियार के रिश्ते में क्या हुआ?

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस की डिमांड होगी पूरी!

तमिल सुपरस्टार विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब जन नायगन के प्रोड्यूसर Venkat K Narayana से पूछताछ शुरू हो गई है कि फिल्म कब तक रिलीज होगी. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब सेंसर बोर्ड जन नायगन को सर्टिफिकेट दे ही देगा. एक दूसरे इंटरव्यू में प्रोड्यूसर वेंकट ने कहा कि वो अब जन नायगन में वही टाइटल कार्ड रखना चाहते हैं, जिसकी डिमांड फैंस कर रहे हैं - 'मुख्यमंत्री विजय इन एंड एज जन नायगन.'

प्रोड्यूसर वेंकट की इस बात को सुनने के बाद फैंस की खुशी डबल हो गई है और वे जन नायगन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अपनी फिल्मों से सोशल और पॉलिटिकल बदलावों का संदेश देने वाले एक्टर का मुख्यमंत्री बन जाना तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय बाद देखने को मिला है. विजय भले ही मुख्यमंत्री बनकर ऑफिस संभाल चुके हैं, लेकिन फैंस के लिए तो यह बिल्कुल सेलिब्रेशन जैसा होगा, जब जन नायगन फिल्म थिएटर में पहुंचेगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Vijay CMCM Thalapathy Vijayfilm jana nayagan

Trending news

VIDEO: विजय के CM बनने पर रजनीकांत ने क्यों साधी चुप्पी? सवाल पर दिया ऐसा रिएक्शन
Rajinikanth
VIDEO: विजय के CM बनने पर रजनीकांत ने क्यों साधी चुप्पी? सवाल पर दिया ऐसा रिएक्शन
भारत के किस राज्य में होती है तेल-LPG की सबसे ज्यादा खपत? यह स्टेट है सबका लीडर
India LPG crisis
भारत के किस राज्य में होती है तेल-LPG की सबसे ज्यादा खपत? यह स्टेट है सबका लीडर
कहां छपते हैं NEET-UPSC के पेपर्स? एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी
NEET
कहां छपते हैं NEET-UPSC के पेपर्स? एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी
मौसम ने लिया बड़ा यू-टर्न, कई राज्यों में 13-14 मई को गरजेंगे बादल! IMD का अलर्ट
weather update
मौसम ने लिया बड़ा यू-टर्न, कई राज्यों में 13-14 मई को गरजेंगे बादल! IMD का अलर्ट
भारत की ‘डोसा राजधानी’ है यह शहर, टेस्ट और वेरायटी इतनी कि गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
India Popular Foods
भारत की ‘डोसा राजधानी’ है यह शहर, टेस्ट और वेरायटी इतनी कि गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
जो भी रहा, वो बीमार पड़ा या मारा गया, 107 साल पुराने बंगले का खौफनाक रहस्य!
Haunted Bungalow
जो भी रहा, वो बीमार पड़ा या मारा गया, 107 साल पुराने बंगले का खौफनाक रहस्य!
'पेपर लीक' से हर साल देश को कितना नुकसान? माफिया के 'राष्ट्रीय रैकेट' का DNA टेस्ट
NEET
'पेपर लीक' से हर साल देश को कितना नुकसान? माफिया के 'राष्ट्रीय रैकेट' का DNA टेस्ट
दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर
DNA
दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर
भारत का वह शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; कहलाता दुनिया की क्लॉथ कैपिटल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वह शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; कहलाता दुनिया की क्लॉथ कैपिटल
बंगाल में सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?
BJP Leader Suvendu Adhikari
बंगाल में सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?