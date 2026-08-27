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50 की उम्र में ढा रही हैं 25 का कहर! हरे रंग की साड़ी में चित्रांगदा सिंह ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; ग्लैमरस तस्वीरों पर टिकीं फैंस की निगाहें

Chitrangada Singh Latest Photoshoot: बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में हसीना 50 की उम्र में भी 25 जैसी फिटनेस के साथ नजर आ रही हैं. आइए जानते हैं सलमान खान के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' के बारे में-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 27, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:24 PM IST
50 की उम्र में ढा रही हैं 25 का कहर! हरे रंग की साड़ी में चित्रांगदा सिंह ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; ग्लैमरस तस्वीरों पर टिकीं फैंस की निगाहें
Image Credit: साड़ी में चित्रांगदा सिंह का फोटोशूट (एआई फोटो)

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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