/50 की उम्र में ढा रही हैं 25 का कहर! हरे रंग की साड़ी में चित्रांगदा सिंह ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; ग्लैमरस तस्वीरों पर टिकीं फैंस की निगाहें

Chitrangada Singh Latest Photoshoot: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपनी कातिलाना अदाओं और बेमिसाल खूबसूरती के लिए पहचानी जाती हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में चित्रांगदा हल्के हरे रंग की प्री-ड्रेप्ड साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं.
अपने इस गॉर्जियस लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने गले में एक खूबसूरत चोकर नेकलेस कैरी किया है. उनका यह स्टाइलिश अंदाज बॉलीवुड की कई अन्य हसीनाओं को कड़ी टक्कर दे रहा है. इन तस्वीरों में हसीना ने हल्के हरे रंग की प्री-ड्रेप्ड साड़ी पहन रखी है, जिसमें हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही है. उनका ग्लैमरस अंदाज देखकर फैंस की नजरें तस्वीरों पर टिक गई हैं. आइए तस्वीरों पर नजर डालते हैं-
अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से करने वाली चित्रांगदा सिंह की उम्र भले ही 50 साल हो चुकी है, लेकिन उनकी कमाल की फिटनेस को देखकर लगता है कि वह अभी भी 25 साल की ही हैं. एक्ट्रेस अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं और उनकी इन नई तस्वीरों ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है.
चित्रांगदा सिंह जल्द ही बड़े पर्दे पर सुपरस्टार सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आने वाली हैं. वह डायरेक्टर अपूर्व लाखिया की आगामी फिल्म 'मातृभूमि' में मुख्य भूमिका निभाएंगी. आपको बता दें कि पहले इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था, लेकिन कुछ विवादों के चलते बाद में मेकर्स ने इसका नाम बदलकर 'मातृभूमि' कर दिया.
इस बड़ी फिल्म में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के अलावा कई अन्य टैलेंटेड कलाकार भी नजर आएंगे. फिल्म की स्टारकास्ट में अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, विपिन भारद्वाज और जेन शॉ जैसे नाम शामिल हैं. हालांकि, यह फिल्म सिनेमाघरों में कब रिलीज होगी, इस पर मेकर्स की तरफ से फिलहाल कोई ऑफिशियल अपडेट शेयर नहीं किया गया है.
चित्रांगदा सिंह ने फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' से बॉलीवुड में अपना शानदार डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'ये साली ज़िंदगी', 'देसी बॉयज़' और 'बाज़ार' जैसी फिल्मों में अपने दमदार और बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी. एक्ट्रेस को पिछली बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'हाउसफुल 5' में देखा गया था.