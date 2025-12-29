Advertisement
trendingNow13057871
Hindi Newsबॉलीवुड...काम दिलाता है, अपने फिल्मी सफर को लेकर चित्रांगदा सिंह ने दी सलाह; बैटल ऑफ़ गलवान के लिए एक्साइटेड

'...काम दिलाता है', अपने फिल्मी सफर को लेकर चित्रांगदा सिंह ने दी सलाह; बैटल ऑफ़ गलवान के लिए एक्साइटेड

अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने हमेशा संख्या से ज्यादा गुणवत्ता को महत्व दिया है. साल 2025 उनके करियर के लिए खास रहा है, जिसमें उन्होंने 'हाउसफुल 5', 'परिक्रमा' और 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' जैसी अलग-अलग तरह की प्रोजेक्ट्स में काम किया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'...काम दिलाता है', अपने फिल्मी सफर को लेकर चित्रांगदा सिंह ने दी सलाह; बैटल ऑफ़ गलवान के लिए एक्साइटेड

बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहां किसी कलाकार की सफलता अक्सर इस बात से मापी जाती है कि उसने कितनी फिल्में की हैं, वह कितनी बार स्क्रीन पर नजर आता है और उसका नाम कितनी बार चर्चा में रहता है. ऐसे माहौल में कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं, जो इस भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाते हैं. वे कम काम करते हैं, लेकिन ऐसा काम करते हैं जो लंबे समय तक दर्शकों के दिल और दिमाग में बना रहता है.  

अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने हमेशा संख्या से ज्यादा गुणवत्ता को महत्व दिया है. साल 2025 उनके करियर के लिए खास रहा है, जिसमें उन्होंने 'हाउसफुल 5', 'परिक्रमा' और 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' जैसी अलग-अलग तरह की प्रोजेक्ट्स में काम किया.

चित्रांगदा सिंह ने दी सलाह

Add Zee News as a Preferred Source

चित्रांगदा सिंह ने कहा, ''भले ही मेरा फिल्मी सफर बहुत लंबा या लगातार नहीं रहा, लेकिन इस बात की खुशी है कि दर्शकों ने मेरे काम को याद रखा है. मेरा मानना है कि किसी किरदार के स्क्रीन टाइम से ज्यादा जरूरी यह होता है कि वह दर्शकों पर कितना असर छोड़ता है.''

अपने किरदार चुनने के तरीके पर बात करते हुए चित्रांगदा ने कहा, ''अब धीरे-धीरे इंडस्ट्री में भी यह समझ विकसित हो रही है कि सिर्फ ज्यादा काम करना ही सब कुछ नहीं होता. कभी-कभी एक छोटा सा सीन या सीमित स्क्रीन टाइम वाला किरदार भी दर्शकों के दिल में गहरी जगह बना सकता है. ऐसा कई बार देखा गया है कि एक मजबूत सीन पूरी फिल्म के मुकाबले ज्यादा यादगार बन जाता है.''

चित्रांगदा ने कहा, "मेरा यह भी मानना है कि सिर्फ अच्छा काम करना ही काफी नहीं होता. एक कलाकार के लिए फैंस के बीच अपनी मौजूदगी बनाए रखना भी जरूरी होता है. अच्छा काम और दर्शकों तक पहुंच, इन दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए. इसलिए कलाकार को ऐसे रोल मिलने जरूरी होते हैं, जिन्हें लोग याद रखें और जिनसे उनका काम आगे बढ़े. लेकिन, वही काम टिकता है, जिसमें सच्चाई और गहराई हो."

रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स पर बोली एक्ट्रेस 

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' में चित्रांगदा का अभिनय चर्चा में रहा. इस फिल्म में उनके किरदार के लिए काफी सराहना मिली. चित्रांगदा ने कहा, ''मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मैंने जितना भी काम किया है, लोगों ने उसे सराहा और याद रखा है. काम ही आगे काम दिलाता है, लेकिन अच्छा काम लंबे समय तक मौके देता है और कलाकार को टिकाऊ पहचान देता है.''

'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' को लेकर चित्रांगदा ने महिला किरदारों के चित्रण पर भी बात की. उन्होंने कहा कि फिल्मों में अक्सर महिलाओं को या तो कमजोर शिकार के रूप में दिखाया जाता है या फिर चालाक और रहस्यमयी महिला के रूप में. लेकिन इस फिल्म ने महिलाओं को ज्यादा वास्तविक और संतुलित तरीके से पेश किया है.''

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Chitraganda Singh

Trending news

अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब, नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
aayodhya ram mandir
अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब, नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास हादसा, बस ने लोगों को रौंदा, कई लोगों की मौत
mumbai accident
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास हादसा, बस ने लोगों को रौंदा, कई लोगों की मौत
DG ब्रह्मोस नियुक्ति पर CAT ने की रद्द, मनमाने और बिना कारण चयन पर DRDO को फटकार
DG Brahmos Appointment
DG ब्रह्मोस नियुक्ति पर CAT ने की रद्द, मनमाने और बिना कारण चयन पर DRDO को फटकार
Watch: पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका
Pinaka
Watch: पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
Vikram Sarabhai
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
mamta banerjee west bengal
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
mumbai
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
india
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
maharashtra news hindi
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
Unnao rape case
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...