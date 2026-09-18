/खाते-खाते गणपति बप्पा की पूजा कर रही थीं कोरियोग्राफर की क्रिश्चियन पत्नी! VIDEO देख यूजर्स बोले- ‘पहले खा लो, फिर विश मांगना...’

बॉलीवुड के जाने-माने कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा की पत्नी लिजेल डिसूजा अक्सर अपनी फिटनेस, ट्रांसफॉर्मेशन और पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वे खुद भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं. लिजेल भले ही क्रिश्चियन हैं, लेकिन भगवान शिव और सनातनी परंपराओं में उनकी गहरी आस्था है. वो हर त्योहार को पूरे दिल और रीति-रिवाज से मनाती हैं. उनकी इसी सादगी और धार्मिक सोच को फैंस काफी पसंद करते हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर उनके पूजा-पाठ के वीडियो वायरल होते रहते हैं.
रेमो और लिजेल हर साल गणेश उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ अपने घर पर सेलिब्रेट करते हैं. इस साल भी इस कपल ने पूरे भक्ति भाव से बप्पा की मूर्ति घर पर स्थापित की थी. कुछ दिनों तक पूरे विधि-विधान से सेवा करने के बाद उन्होंने धूमधाम से गणपति विसर्जन का आयोजन किया. ढोल-नगाड़ों की थाप पर परिवार और दोस्तों के साथ माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ था, लेकिन इसी विसर्जन समारोह के दौरान कैमरे में एक ऐसा पल कैद हो गया, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. अब ये छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है.
सामने आए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विसर्जन से पहले जब सभी लोग बप्पा को अंतिम प्रणाम कर रहे थे, तब लिजेल का मुंह लगातार चल रहा था. वो कुछ खा रही थीं और लगातार उसे चबाने में मग्न थीं. हद तो तब हो गई जब वो विसर्जन से ठीक पहले बप्पा के कान में अपनी मन्नत मांगने पहुंचीं. उस वक्त भी उनका मुंह रुका नहीं और वो लगातार चबाते हुए ही प्रार्थना करती नजर आईं. भीड़-भाड़ और गहमागहमी के बीच किसी ने ये नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो बाहर आते ही इंटरनेट पर लोगों की नजर सीधी उनकी इस हरकत पर जा टिकी.
वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही ट्रोल्स को कमेंट करने का बहाना मिल गया. कई लोग उनके इस रवैये को लेकर उन्हें खरी-खोटी सुनाने लगे. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘इतनी भी क्या जल्दी थी, पहले शांति से खा ही लेतीं. भगवान के सामने कम से कम थोड़ा सब्र तो रख लेतीं’. वहीं, दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा, ‘लिजेल बेटी, बप्पा को समझ भी आया होगा कि तुमने क्या बोला?’. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि जब हर साल इतना बड़ा पूजा-पाठ करती हैं, तो इतनी बेसिक समझ होनी चाहिए थी कि पूजा के वक्त रुक जातीं.
हालांकि, हर कोई लिजेल को ट्रोल नहीं कर रहा था. कई यूजर्स ने इसे बहुत ही फनी और मासूमियत भरा पल बताया. एक फैन ने लिखा, ‘यार ये बहुत मजेदार और क्यूट है, इसमें नफरत फैलाने वाली कोई बात नहीं है. बप्पा तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता होता है कि किस भक्त के दिल में क्या चल रहा है’. वहीं, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूरी बात साफ करते हुए बताया कि वहां मौजूद लोगों को विसर्जन से पहले सूखा नारियल और प्रसाद बांटा गया था. लिजेल भी बस वही प्रसाद खा रही थीं. प्रसाद खाने में कोई बुराई नहीं है और बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है.
इंटरनेट पर भले ही इस बात को लेकर बहस छिड़ी हो, लेकिन लिजेल के चाहने वालों का मानना है कि वो हमेशा दिल से काम करती हैं. वो किसी दिखावे में यकीन नहीं रखतीं और यही वजह है कि बिना किसी झिझक के वो अपने हर पल को खुलकर जीती हैं. विसर्जन के दौरान भी उनका पूरा ध्यान सिर्फ बप्पा की विदाई पर ही था. अब चाहे ट्रोल्स कुछ भी कहें, लेकिन लिजेल की इस मासूम हरकत ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ला दी है. फिलहाल ये वीडियो इंस्टाग्राम और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर खूब देखा और शेयर किया जा रहा है.