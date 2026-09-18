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खाते-खाते गणपति बप्पा की पूजा कर रही थीं कोरियोग्राफर की क्रिश्चियन पत्नी! VIDEO देख यूजर्स बोले- ‘पहले खा लो, फिर विश मांगना...’

Lizelle Dsouza Ganpati Visarjan Video: रेमो डिसूजा की पत्नी लिजेल का गणपति विसर्जन के दौरान का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें वो बप्पा के कान में विश मांगते हुए लगातार कुछ चबाती दिख रही हैं. लिजेल की इस हरकत को देख ट्रोल्स भड़क गए, वहीं फैंस उनके बचाव में उतर आए.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 18, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:23 AM IST
खाते-खाते गणपति बप्पा की पूजा कर रही थीं कोरियोग्राफर की क्रिश्चियन पत्नी! VIDEO देख यूजर्स बोले- ‘पहले खा लो, फिर विश मांगना...’
Image Credit: खाते-खाते की बप्पा की पूजा कर रही थीं कोरियोग्राफर की पत्नी (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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