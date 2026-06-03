‘चुनरी चुनरी’ और ‘ऊंचा लंबा कद’ के बाद रीमिक्स गानों के ट्रेंड पर उठे सवाल, संगीतकार क्यों नहीं बना पा रहे नई धुने, क्या खत्म हो गई क्रिएटिविटी?

Bollywood Remix Trend: बॉलीवुड में पुराने गानों के रीमिक्स बनाने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. जहां कुछ लोग इस ट्रेंड से काफी इंप्रेस तो कुछ इसको इंडस्ट्री में खत्म होती क्रिएटिविटी से भी जोड़कर देख रहे हैं. हाल ही में फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी. दरअसल, सलमान खान और सुष्मिता सेन की फिल्म ‘बीवी नंबर 1’ के मशहूर गाने ‘चुनरी चुनरी’ और अक्षय कुमार-कैटरीना कैफ की फिल्म ‘वेलकम’ के गाने ‘ऊंचा लंबा कद’ के नए वर्जन सामने आए हैं, जिसके बाद नए संगीतकारों की क्रिएटिविटी पर सवाल उठ रहे हैं.

इन गानों के रीक्रिएट होने के बाद फिल्मेमकर संजय गुप्ता ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की ओरिजिनलिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए. संजय गुप्ता ने अपने पोस्ट में मजाकिया अंदाज में लिखा कि साल 2026 में लगभग हर पुराना सुपरहिट गाना रीमिक्स बन चुका है. उन्होंने सवाल किया कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो साल 2046 में आखिर क्या रीमिक्स किया जाएगा? उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी बात का सपोर्ट किया. कई यूजर्स ने कहा कि अब इंडस्ट्री में नई सोच और नए आइडियाज की कमी साफ नजर आती है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

संजय गुप्ता ने अपनी बात रखते हुए पूछा कि अगर बॉलीवुड में सीक्वल, प्रीक्वल, रीमेक और रीमिक्स बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए और फिल्मकारों को सिर्फ नए और ओरिजिनल आइडियाज पर काम करना पड़े, तो इंडस्ट्री का भविष्य कैसा होगा? उनके इस सवाल ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी. कई लोगों का मानना है कि इससे क्रिएटिविटी और नए आइडियाज को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर लौट आएगा. वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि ऐसे फैसले से फिल्म कारोबार पर असर पड़ेगा और निर्माताओं के लिए जोखिम भी बढ़ सकता है.

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ए.आर. रहमान ने भी जताई थी नाराजगी

संजय गुप्ता से पहले मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर ए आर रहमान भी रीमिक्स कल्चर पर सवाल उठा चुके हैं. उनका मानना है कि रीमिक्स बनाना कई बार क्रिएटिव सोच से बचने का आसान तरीका बन जाता है. रहमान के मुताबिक किसी भी ओरिजिनल गाने को तैयार करने में संगीतकार, गीतकार, सिंगर और पूरी टीम की कड़ी मेहनत शामिल होती है. ऐसे में जब उसी गाने का रीमिक्स बनाया जाता है, तो उसकी असली पहचान और मेहनत का महत्व कम हो सकता है. खासतौर पर ‘दिल्ली 6’ के गाने ‘मसकली’ के रीमिक्स को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी.

अनुराधा पौडवाल ने बताई अपनी पीड़ा

पुराने गानों के रीमिक्स बनने का ट्रेंड लंबे समय से बात हो रही है और इस पर वेटरन सिंगर अनुराधा पौडवाल भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं. उनका मानना है कि ज्यादातर रीमिक्स गानों में ओरिजिनल गानों के इमोशन, मिठास और आत्मा कहीं खो सी जाती है. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ रीमिक्स वर्जन सुनकर उन्हें काफी निराशा हुई. उनके अनुसार 90 के दशक के कई सुपरहिट और यादगार गानों को नए अंदाज में पेश किया गया, लेकिन उनमें वो एहसास और गहराई नजर नहीं आई, जिसने इन गानों को लोगों के दिलों में खास जगह दिलाई थी.

विशाल ददलानी और जावेद अख्तर भी रहे विरोध में

संगीतकार विशाल ददलानी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि किसी क्लासिक गाने को नए अंदाज में पेश करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा करते समय ओरिजनल गानों को पूरा सम्मान और श्रेय मिलना चाहिए. विशाल के मुताबिक, कई बार पुराने गानों का इस्तेमाल सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए किया जाता है, जो सही नहीं है. वहीं, गीतकार जावेद अख्तर ने इस ट्रेंड को ‘क्रिएटिव दिवालियापन’ करार दिया था. उनका मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री को बार-बार पुराने हिट गानों पर निर्भर रहने के बजाय नए, ताजगी भरे और यादगार गानों को बनाने पर ध्यान देना चाहिए.

मोहित चौहान और सोनू निगम की अलग राय

सिंगर मोहित चौहान का मानना है कि किसी भी ओरिजिनल गाने की असली ताकत उसके इमोशन और सोल होती है, लेकिन रीमिक्स बनाते समय यही चीज सबसे पहले इफेक्ट होती है. उनका कहना है कि कई रीमिक्स शुरुआत में लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन उनमें वे इमोशनली जुड़ाव नहीं होता जो पुराने गानों में महसूस होता है. इसी वजह से ऐसे गाने कुछ समय बाद लोगों की यादों से गायब हो जाते हैं. वहीं, सोनू निगम ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा था कि सिर्फ ट्रेंड के लिए पुराने गानों को दोबारा पेश करना सही नहीं है, लेकिन अगर किसी कहानी या फिल्म की जरूरत हो तो उनका इस्तेमाल समझा जा सकता है.

अमित त्रिवेदी, फाल्गुनी पाठक और बादशाह ने भी रखी बात

संगीतकार अमित त्रिवेदी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उन्हें रीमेक और रीमिक्स का ट्रेंड ज्यादा पसंद नहीं है. उनका मानना है कि ऐसे गानों में नई सोच और क्रिएटिविटी की कमी दिखाई देती है. इसी तरह फाल्गुनी पाठक ने भी अपने पॉपुलर गानों के वर्जन पर खुलकर नाराजगी जताई थी. वहीं, रैपर बादशाह का कहना है कि अगर किसी पुराने गाने को नए अंदाज में पेश किया जाए तो उसके इमोशन और पहचान बरकरार रहनी चाहिए. अब निर्देशक संजय गुप्ता की हालिया कमेंट के बाद बॉलीवुड में ओरिजिनल म्यूजिक और रीमिक्स को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है.