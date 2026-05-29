'चुनरी चुनरी' गाने पर छिड़ी कानूनी जंग, वाशु भगनानी ने ठोका 400 करोड़ का केस; बढ़ीं डेविड धवन और टिप्स की मुश्किलें

Chunari Chunari Song Row: फिल्म इंडस्ट्री में कॉपीराइट और गानों के मालिकाना हक को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कानूनी जंग शुरू हो चुकी है. मशहूर निर्माता वाशु भगनानी ने निर्देशक डेविड धवन और टिप्स कंपनी के खिलाफ ऐसा कदम उठा लिया है, जिससे पूरी इंडस्ट्री चौंक गई है. मामला वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' से जुड़ा है, जिस पर अब रिलीज से पहले ही संकट मंडराने लगा है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

वाशु भगनानी ने ठोका 400 करोड़ का केस

बताया जा रहा है कि वाशु भगनानी की प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 400 करोड़ रुपये का दावा ठोक दिया है. आरोप है कि फिल्म में उनकी पुरानी सुपरहिट फिल्म 'बीवी नंबर 1' के मशहूर गानों का इस्तेमाल बिना सही अधिकार लिए किया गया है. इतना ही नहीं, फिल्म निर्माता ने वरुण धवन की मूवी 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज पर रोक लगाने तक की मांग कर दी है.

साल 1999 में आई फिल्म के गाने

बता दें कि 'चुनरी चुनरी' गाना साल 1999 में आई सलमान खान और करिश्मा कपूर स्टारर सुपरहिट फिल्म 'बीवी नंबर 1' का है. इस फिल्म के गाने 'चुनरी चुनरी' और 'इश्क सोना है' को लोग आज भी काफी पसंद करते हैं और प्लेलिस्ट में बार-बार सुनते हैं. अब उन्हीं गानों को वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म में इस्तेमाल किए जाने पर विवाद छिड़ गया है.

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निर्माता ने क्या कहा?

मशहूर निर्माता वाशु भगनानी की टीम का कहना है कि टिप्स कंपनी के पास केवल ऑडियो राइट्स थे, विजुअल राइट्स नहीं. दावा किया गया है कि सालों पहले हुए समझौते में केवल संगीत इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन फिल्मों और प्रमोशनल कंटेंट में विजुअल रूप से इन गानों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया था. सूत्रों के मुताबिक, साल 2018 में इस मामले को लेकर दो पक्षों के बीच बाततीच भी हुई थी, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ था. अब पूजा एंटरटेनमेंट ने कानूनी नोटिस भेजकर पुराने अधिकार रद्द करने का दावा किया है. ऐसे में फिल्म में इन गानों के इस्तेमाल को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है.

इस दिन रिलीज होनी है फिल्म

गौरतलब है कि डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आएंगी. यह फिल्म अगले हफ्ते 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस कानूनी विवाद ने रिलीज से ठीक पहले फिल्म की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अब देखना ये होगा कि दोनों प्रोडक्शन हाउस के बीच चल रहे इस कानूनी विवाद का आखिर क्या निपटारा होता है. फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो पाएगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा.