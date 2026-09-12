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बीच सड़क पर हुई पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रीति सप्रू और कुनिका की लड़ाई, पुलिस को कराना पड़ा शांत, वायरल हुआ वीडियो

CINTAA का अंदरूनी विवाद सड़कों पर आ गया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे और प्रीति सप्रे के बीच लड़ाई हो रही है.

Written ByShilpa
Published: Sep 12, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:17 PM IST
बीच सड़क पर हुई पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रीति सप्रू और कुनिका की लड़ाई, पुलिस को कराना पड़ा शांत, वायरल हुआ वीडियो

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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