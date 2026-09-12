बीच सड़क पर हुई पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रीति सप्रू और कुनिका की लड़ाई, पुलिस को कराना पड़ा शांत, वायरल हुआ वीडियो

सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन CINTAA के अंदर चल रहा विवाद काफी बढ़ गया है. CINTAA के पदाधिकारी पूनम ढिल्लों और पद्मिनी पर आरोप लगे कि उन्होंने चुपचाप CINTAA के ऑफिस से पेपर और सामान हटाने की कोशिश की. इन्हीं आरोप का जवाब देते हुए पूनम ढिल्लों, पद्मिनी कोल्हापुरे ने CINTAA के उपाध्यक्ष सीपी ठाकुर, अभय भार्गव और जया भट्टाचार्य के सामने बात रखी है और पूरे मामले की सफाई दी है.
कुनिका ने आरोप लगाया था कि CINTAA के ऑफिशियल पेपर और फाइलें पूनम ढिल्लों ने गाड़ी में रखी थी. कुनिका के आरोप को लेकर CINTAA के कुछ मेंबर पद्मिनी से सवाल करते हैं. उनके सवाल से पद्मिनी काफी नाराज हो गई. पेपर वाली बात पर पद्मिनी संग बहस काफी बढ़ जाती है. बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसके बाद पुलिस को बीच में आना पड़ा.
बीच सड़क पर ही पद्मिनी और प्रीति सप्रू के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है. ऐसे में पुलिस को मामले को संभालने की कोशिश की है. पुलिस ने बोला वह केवल थर्ड पार्टी हैं. उनके लिए सभी एक समान है. दूसरी तरफ उनसे बोला जाता है कि पूनम की कार की तलाशी क्यों नहीं ली जा रही है, ये वायरल वीडियो कुनिका सदानंद ने रिकॉर्ड किया है. वीडियो में पुलिस बोलती है कि मुझे आप लोगों से इस तरह बात करना अच्छा नहीं लग रहा है. लोग देख रहे हैं अपनी इज्जत का तो ध्यान रखिए. आप अपने आरोप पर अड़े हैं. आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं. अगर कोई और होता तो हम थप्पड़ मार देते.
अगस्त के महीने में CINTAA की कमेटी के 11 मेंबर ने इस्तीफा दे दिया. 8 चुने हुए सदस्य ने इस्तीफा दिया था. इसके बाद उपासना सिंह और अन्य लोगों ने पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे पर अलोकतांत्रिक तरीके से काम करने का आरोप लगाया. पूनम और पद्मिनी दोनों ने इन आपको को इनकार कर दिया. विवाद के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज ने 12 सितंबर 2026 को CINTAA के नए चुनाव कराने की घोषणा की है.
पूनम ढिल्लों ने कहा कि यह विवाद जिस तरह से सामने आया है वह काफी निराश और दुखी करने वाला है. आज लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं. वहीं लोग कुछ समय पहले एक टीम की तरह काम कर रहे थे. पूनम ने बोला कि CINTAA के लिए नहीं इससे जुड़े लगभग 9000 स्टार्स के लिए दुखद है.