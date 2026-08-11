/बॉलीवुड और टीवी कलाकारों के बीच गृहयुद्ध! पूनम ढिल्लों-पद्मिनी कोल्हापुरे पर गंभीर आरोप, उपासना सिंह ने खोला मोर्चा

CINTAA Controversy: सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन में इस वक्त बहुत बड़ा अंदरूनी गृहयुद्ध छिड़ गया है. 21 सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी में से 11 मेंबर्स ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. इस पूरे बवाल के केंद्र में CINTAA की प्रेसिडेंट पूनम ढिल्लों, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोल्हापुरे और जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह हैं. इस्तीफे देने वाले सदस्यों का आरोप है कि संस्था की पूरी ताकत सिर्फ पूनम ढिल्लों और पदमिनी कोल्हापुरे के हाथों में सिमट कर रह गई है और कलाकारों को डराया-धमकाया जा रहा है.
CINTAA की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि पिछले दो-ढाई सालों से संस्था में काफी तनाव चल रहा था. उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी बातों पर कलाकारों को कारण बताओ नोटिस थमा दिए जाते हैं, काम से सस्पेंड कर दिया जाता है या कार्ड रद्द करने की धमकी दी जाती है. उपासना ने कहा, "CINTAA कलाकारों का घर है. जब 21 में से 11 लोगों ने तंग आकर इस्तीफा दे दिया, तो हमारे नियमों के मुताबिक यह कमेटी खुद-ब-खुद भंग हो जाती है और दोबारा चुनाव होने चाहिए." उपासना सिंह ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) को पूरी तरह गैर-कानूनी और अवैध करार दिया है.
पद्मिनी कोल्हापुरे पर भड़कीं उपासना
उपासना सिंह ने यह भी दावा किया कि उनके इस्तीफा न देने के बावजूद मीटिंग में पद्मिनी कोल्हापुरे का नाम जनरल सेक्रेटरी के तौर पर लिखा गया है, जो बिल्कुल गलत है. उपासना ने कहा, "मैं अभी भी जनरल सेक्रेटरी हूं. जो लोग चुनाव हार चुके थे या इस्तीफा दे चुके थे, उन्हें पीछे के दरवाजे से लाकर कमेटी में बिठाया जा रहा है. 90 पन्नों का नया ड्राफ्ट तैयार करके पूरे संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है." उन्होंने साफ कहा कि वे निष्पक्ष चुनाव के लिए इस मामले को फेडरेशन के पास लेकर गई हैं.
पूनम ढिल्लों का पलटावार
दूसरी तरफ CINTAA प्रेसिडेंट और सीनियर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. पूनम ढिल्लों ने कहा कि वे और पदमिनी कोल्हापुरे अपने निजी संपर्कों का इस्तेमाल करके CINTAA और गरीब कलाकारों के वेलफेयर के लिए फंड जुटा रही हैं. पूनम ने सफाई देते हुए कहा, "हमने हाल ही में एक इवेंट करके संस्था के लिए 1 करोड़ रुपये जुटाए. कविता कृष्णमूर्ति, मधुश्री और नितिन मुकेश जैसे दिग्गज गायकों ने हमारे एक फोन पर फ्री में परफॉर्म किया. अगर हमने उन्हें सम्मान के तौर पर 1 लाख रुपये की साड़ियां और कुर्ते गिफ्ट किए, तो क्या हमने गलत किया? क्या वो साड़ियां हमने अपने लिए खरीदी थीं?"
बहुमत हमारे पास है- पूनम ढिल्लों
पुनीत इस्सर पर तंज कसते हुए पूनम ने कहा, "पुनीत इस्सर 2 साल में सिर्फ 2 मीटिंग्स में आए हैं, लेकिन जिस दिन हमें बाहर करना था, उस दिन वो वोट देने आ गए." कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए पूनम ने कहा कि इस्तीफा केवल जनरल सेक्रेटरी को मिला था, लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसे स्वीकार नहीं किया था. इस दौरान एक मेंबर ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और 7 नए सदस्यों को शामिल किया गया. इसलिए उनके पास अभी भी पूरा बहुमत है और EGM पूरी तरह से लीगल है. CINTAA में मचे इस घमासान और 11 सदस्यों के इस्तीफे की यह पूरी रिपोर्ट एचटी को दिए उपासना सिंह और पूनम ढिल्लों के एक्सक्लूसिव बयानों पर आधारित है.