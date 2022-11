Cirkus Vs Avatar 2: सर्कस के लिए संकट खड़े कर रही हॉलीवुड फिल्म, सिंगल सिनेमाघरों के सामने बड़ी मुश्किल

Avatar-The Way Of Water In India: ऐसा लग रहा है कि 2022 ने बॉलीवुड की राह में चारों तरफ समस्याएं ही खड़ी करने का प्रण किया है. जब ऐसा लग रहा था कि जाते-जाते यह साल बॉलीवुड के चेहरे पर मुस्कान खिला देगा, तभी हॉलीवुड फिल्म अवतारः द वे ऑफ वाटर एक बड़ी चुनौती की तरह सामने आ रही है.