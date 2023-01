New Movies and Web Series: फरवरी के महीने में मिलेगा धमाल एंटरटेनमेंट, OTT पर रिलीज होंगी ये धाकड़ फिल्में और वेब सीरीज, देखें लिस्ट

Movies and Web Series Release on OTT: साल 2023 की शुरुआत बॉलीवुड के लिए धमाल रही है. सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी पर हिंदी फिल्मों का जलवा देखने को मिल रहा है. जनवरी में ओटीटी पर 'मिशन मजनू' और सिनेमाघरों में 'पठान' रिलीज हुई. अब फरवरी महीने में भी ओटीटी (Movies and Web Series Release) पर कई एक्शन-फिक्शन के मिक्स डोज वाली फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं...

क्लास- स्पैनिश वेब सीरीज 'एलीट' का इंडियन अडेप्टेशन 'क्लास' नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 3 फरवरी को रिलीज होने जा रही है. इस वेब सीरीज की कहानी तीन मिडिल क्लास बच्चों की लाइफ के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई देगी.

ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर- हॉलीवुड सुपरहिट फिल्म 'ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर' नवंबर के महीने में थिएटर्स में रिलीज की गई थी. अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney Plus Hotstar) पर 1 फरवरी से स्ट्रीम करेगी.

यू- नेटफ्लिक्स (Netflix) की थ्रिलर वेब सीरीज 'यू' का चौथा सीजन का पहला पार्ट 9 फरवरी को स्ट्रीम किया जाएगा. यू वेब सीरीज के फैंस का सस्पेंस बढ़ाने के लिए दूसरा पार्ट 9 मार्च को रिलीज किया जाएगा.

फर्जी- बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) 'फर्जी' वेब सीरीज से ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं. शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी 10 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर रिलीज की जाएगी. इस सीरीज में शाहिद कपूर के साथ विजय सेतुपति (Vijay Setupathi), राशि खन्ना (Rashi Khanna) और केके मेनन (KK Menon) नजर आएंगे.

योर प्लेस ओर माइन- रोमांटिक कॉमेडी वेब फिल्म 'योर प्लेस और माइन' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 10 फरवरी को रिलीज होगी.

