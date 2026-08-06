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'रामायण' को ऑस्कर नहीं मिला तो होगी निराशा', रणबीर-साई पल्लवी की फिल्म पर बोले CM देवेंद्र फडणवीस

Ranbir Kapoor Ramayana: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म का ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग रहा है. अब इस फिल्म को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 06, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:18 PM IST
'रामायण' को ऑस्कर नहीं मिला तो होगी निराशा', रणबीर-साई पल्लवी की फिल्म पर बोले CM देवेंद्र फडणवीस

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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