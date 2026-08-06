'रामायण' को ऑस्कर नहीं मिला तो होगी निराशा', रणबीर-साई पल्लवी की फिल्म पर बोले CM देवेंद्र फडणवीस

Ranbir Kapoor Ramayana: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई के फिल्म सिटी में निर्माता नमित मल्होत्रा के 'प्राइम वन' स्टूडियो का उद्घाटन किया. इस खास मौके पर उन्होंने नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के बारे में बात की. इन दिनों रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है. ट्रेलर रिलीज होने के बाद से हर किसी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.
सीएम फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि अगर रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म ऑस्कर (अकादमी पुरस्कार) घर नहीं लाती है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत निराशा होगी.
यह आयोजन 'प्राइम फोकस स्टूडियो' के पहले चरण की योजनाओं का हिस्सा था. मुख्यमंत्री ने फिल्म के प्रति अपना दृष्टिकोण साझा किया और बताया कि इसे दो भागों में रिलीज किया जाएगा. उन्होंने 'वेव्स समिट' का भी जिक्र किया, जहां प्राइम फोकस और महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एक 'ग्लोबल एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम' विकसित करने के लिए सहयोग की घोषणा की थी.
'रामायण' का निर्माण नमित मल्होत्रा की कंपनी 'DNEG' और सुपरस्टार यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस' द्वारा किया जा रहा है. गौरतलब है कि DNEG आठ बार ऑस्कर जीत चुकी कंपनी है, जिसने 'ड्यून' (Dune) और 'टेनेट' (Tenet) जैसी अंतरराष्ट्रीय फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया है. फिल्म में रणबीर कपूर 'राम', साई पल्लवी 'सीता' और यश 'रावण' के दमदार किरदारों में नजर आएंगे.
फिल्म का ट्रेलर हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन और नई दिल्ली के एक कार्यक्रम में दिखाए जाने के बाद ऑनलाइन जारी किया गया था. निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट भी तय कर दी है. फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 में रिलीज होगा, जबकि इसका दूसरा भाग अगले साल दिवाली 2027 में दर्शकों के सामने आएगा.
फिल्म के ट्रेलर को लेकर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है और इसकी तुलना 'आदिपुरुष' से की जा रही है. 'श्री रामलीला महासंघ' ने निर्माताओं को पत्र लिखकर मांग की है कि फिल्म को रिलीज से पहले उनके प्रतिनिधियों को दिखाई जाए. संगठन का कहना है कि वह नहीं चाहता कि 'आदिपुरुष' की तरह इस फिल्म में भी कुछ ऐसा हो, जिससे हिंदू भावनाएं आहत हों. उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे.