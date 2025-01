यहां सीएम देवेंद्र फडणवीस ने देखी कंगना की 'इमरजेंसी', वहां किसने कर दी फिल्म को बैन करने की मांग

एसजीपीसी ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' की रिलीज पर बैन लगाने की मांग की है. और कहा कि यह सिखों की छवि को खराब करती है और इतिहास को गलत तरीके से पेश करती है. वहीं दूसरी ओर, कंगना रनौत की फिल्म को देखने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे. कंगना ने भी मीडिया से बातचीत की. जहां उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील की.

एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' 17 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मान को लिखे पत्र में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने रनौत की फिल्म पर कड़ी आपत्ति जताई. धामी ने कहा कि यदि फिल्म पंजाब में रिलीज हुई तो इससे सिख समुदाय में "आक्रोश और गुस्सा" फैलेगा और इसलिए राज्य में इसकी रिलीज पर प्रतिबंध लगाना सरकार की जिम्मेदारी है.

पहले भी कर चुकी विरोध

शीर्ष गुरुद्वारा संस्था एसजीपीसी ने पहले भी फिल्म का विरोध किया था. मान को लिखे पत्र में कहा गया है, "हमारे संज्ञान में आया है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' 17 जनवरी 2025 को पंजाब के विभिन्न शहरों के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और टिकटें भी बुक होनी शुरू हो गई हैं."

