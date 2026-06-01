'सीएम विजय की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया', तमिल एक्ट्रेस ने थलपति लगाए गंभीर आरोप, बयान से मची सनसनी

Actress Julie Maria Juliana Accuses Chief Minister Vijay: थलपति विजय जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही लाइमलाइट में बने हुए हैं. मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही विजय से जुड़ी राजनीति भी हो रही है और अब सीएम विजय पर एक तमिल एक्ट्रेस ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं. बिग बॉस तमिल में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस जूली, जिन्हें मारिया जूलियाना के नाम से जाना जाता है, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सीएम विजय की वजह से अपना बच्चा खो दिया है. जूली का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया पर इस हद तक निशाना बनाया गया कि वह मानसिक रूप से तनाव में आ गईं और उनका मिसकैरेज हो गया.

तमिल एक्ट्रेस जूली ने सीएम विजय पर लगाए गंभीर आरोप

जूली ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने यह दावा किया और थलपति विजय पर गंभीर आरोप लगाए. जूली ने बताया कि उन्होंने अपने खिलाफ ट्रोलिंग को लेकर चेन्नई पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है. उन्होंने कथित तौर पर ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले में मार्च में पुलिस से संपर्क किया था और 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. एक्ट्रेस के मुताबिक, बाद में उन्हें नोटिस भी मिला, जिसमें कहा गया था कि मामला आपराधिक नहीं, बल्कि दीवानी मानहानि के अंतर्गत आता है. बयान में उन्होंने आगे कहा कि DMK की सरकार से TVK की सरकार बनने के बाद यह नोटिस जारी किया गया, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. जूली ने आरोप लगाया कि इसके बाद उनके खिलाफ 15 लाख रुपये के किडनी घोटाले के आरोप सामने आए. उन्होंने दावा किया है कि यह सब कुछ TVK ने करवाया है और इसके पीछे एक समर्थक और एक वकील है.

'खराब किया जा रहा नाम'

एक्ट्रेस जूली ने आगे बताया कि उन्होंने ऑनलाइन हैरेसमेंट और मानसिक तनाव की वजह से अपना बच्चा खोया है. वह इस बात का इस्तेमाल सहानुभूति पाने के लिए नहीं कर रही हैं. उनके लिए यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसकी वजह से उनके और उनके पति के बारे में झूठी और गंदी बातें फैलाई जा रही हैं. जूली ने आगे यह भी बताया कि जो औरतें TVK के खिलाफ बोल रही हैं, उनका नाम बिना किसी शर्म के खराब किया जा रहा है.

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'सीएम विजय की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया'

वहीं, जूली ने आखिर में सीएम विजय को टारगेट करते हुए कहा कि विजय अन्ना इंस्टाग्राम की वजह से मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्हें अपने लोगों के खिलाफ बोलने वालों को टारगेट करने की बजाय जनता के लिए कुछ करना चाहिए. नई सरकार बनाने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है. सीएम विजय की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है. उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों को पीछे हटने के लिए भी नहीं कहा.