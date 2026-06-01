Advertisement
trendingNow13234568
Hindi Newsबॉलीवुडसीएम विजय की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया, तमिल एक्ट्रेस ने थलपति लगाए गंभीर आरोप, बयान से मची सनसनी

'सीएम विजय की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया', तमिल एक्ट्रेस ने थलपति लगाए गंभीर आरोप, बयान से मची सनसनी

Actress Julie Maria Juliana Accuses Chief Minister Vijay: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय यानी जोसेफ विजय पर हाल ही में एक तमिल एक्ट्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं. बिग बॉस फेम और तमिल एक्ट्रेस जूली का दावा है कि उनके मिसकैरेज के लिए विजय जिम्मेदार हैं. उनका आरोप है कि उनकी पार्टी के समर्थकों ने उन्हें निशाना बनाया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jun 01, 2026, 08:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सीएम विजय की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया', तमिल एक्ट्रेस ने थलपति लगाए गंभीर आरोप, बयान से मची सनसनी

Actress Julie Maria Juliana Accuses Chief Minister Vijay: थलपति विजय जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही लाइमलाइट में बने हुए हैं. मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही विजय से जुड़ी राजनीति भी हो रही है और अब सीएम विजय पर एक तमिल एक्ट्रेस ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं. बिग बॉस तमिल में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस जूली, जिन्हें मारिया जूलियाना के नाम से जाना जाता है, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सीएम विजय की वजह से अपना बच्चा खो दिया है. जूली का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया पर इस हद तक निशाना बनाया गया कि वह मानसिक रूप से तनाव में आ गईं और उनका मिसकैरेज हो गया.

तमिल एक्ट्रेस जूली ने सीएम विजय पर लगाए गंभीर आरोप

जूली ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने यह दावा किया और थलपति विजय पर गंभीर आरोप लगाए. जूली ने बताया कि उन्होंने अपने खिलाफ ट्रोलिंग को लेकर चेन्नई पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है. उन्होंने कथित तौर पर ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले में मार्च में पुलिस से संपर्क किया था और 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. एक्ट्रेस के मुताबिक, बाद में उन्हें नोटिस भी मिला, जिसमें कहा गया था कि मामला आपराधिक नहीं, बल्कि दीवानी मानहानि के अंतर्गत आता है. बयान में उन्होंने आगे कहा कि DMK की सरकार से TVK की सरकार बनने के बाद यह नोटिस जारी किया गया, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. जूली ने आरोप लगाया कि इसके बाद उनके खिलाफ 15 लाख रुपये के किडनी घोटाले के आरोप सामने आए. उन्होंने दावा किया है कि यह सब कुछ TVK ने करवाया है और इसके पीछे एक समर्थक और एक वकील है.

'खराब किया जा रहा नाम'

एक्ट्रेस जूली ने आगे बताया कि उन्होंने ऑनलाइन हैरेसमेंट और मानसिक तनाव की वजह से अपना बच्चा खोया है. वह इस बात का इस्तेमाल सहानुभूति पाने के लिए नहीं कर रही हैं. उनके लिए यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसकी वजह से उनके और उनके पति के बारे में झूठी और गंदी बातें फैलाई जा रही हैं. जूली ने आगे यह भी बताया कि जो औरतें TVK के खिलाफ बोल रही हैं, उनका नाम बिना किसी शर्म के खराब किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

'सीएम विजय की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया'

वहीं, जूली ने आखिर में सीएम विजय को टारगेट करते हुए कहा कि विजय अन्ना इंस्टाग्राम की वजह से मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्हें अपने लोगों के खिलाफ बोलने वालों को टारगेट करने की बजाय जनता के लिए कुछ करना चाहिए. नई सरकार बनाने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है. सीएम विजय की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है. उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों को पीछे हटने के लिए भी नहीं कहा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

CM Thalapathy VijayJulie

Trending news

कानून वेश्यावृत्ति को बैन करना नहीं चाहता... सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पढ़ना चाहिए
Supreme Court News
कानून वेश्यावृत्ति को बैन करना नहीं चाहता... सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको पढ़ना चाहिए
कड़े पहरे के बीच आधी रात को उरी सेक्टर में घुसपैठ, लेकिन इस बार इरादा आतंकी नहीं...
Pakistan
कड़े पहरे के बीच आधी रात को उरी सेक्टर में घुसपैठ, लेकिन इस बार इरादा आतंकी नहीं...
3 दिन की राहत खत्म! जून के पहले हफ्ते में 'तवे' जैसी तपेगी धरती, IMD की बड़ी चेतावनी
weather update
3 दिन की राहत खत्म! जून के पहले हफ्ते में 'तवे' जैसी तपेगी धरती, IMD की बड़ी चेतावनी
क्या फिर दिखेगा ममता का 'स्ट्रीट फाइटर' वाला अंदाज, कितनी काम आ पाएगी ये रणनीति?
Mamata Banerje
क्या फिर दिखेगा ममता का 'स्ट्रीट फाइटर' वाला अंदाज, कितनी काम आ पाएगी ये रणनीति?
भारत की सबसे ज्यादा मुश्किल भाषा, जिसे बोलते हैं 4 करोड़ लोग; 1200 साल पुराना इतिहास
India Interesting Facts in Hindi
भारत की सबसे ज्यादा मुश्किल भाषा, जिसे बोलते हैं 4 करोड़ लोग; 1200 साल पुराना इतिहास
शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, इन विधायकों की निकल सकती है 'लॉटरी'
West Bengal
शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, इन विधायकों की निकल सकती है 'लॉटरी'
क्या 7 साल पुरानी कसम पूरी करेंगे डीके शिवकुमार? तिहाड़ में ली थी यह शपथ
Karnataka politics
क्या 7 साल पुरानी कसम पूरी करेंगे डीके शिवकुमार? तिहाड़ में ली थी यह शपथ
एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काजल वाजा का दम, सिल्वर मेडल जीत बनाया रिकॉर्
Kajal Vaja
एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काजल वाजा का दम, सिल्वर मेडल जीत बनाया रिकॉर्
TMC में बढ़ी अंदरूनी कलह ... ममता ने बुलाई विधायकों की बैठक, 80 में से 20 ही पहुंचे
Bengal politics
TMC में बढ़ी अंदरूनी कलह ... ममता ने बुलाई विधायकों की बैठक, 80 में से 20 ही पहुंचे
31 मई सुकून से बीत गई, जून की शुरुआत में सूरज देवता लगाएंगे गर्मी का बैक गियर?
weather update
31 मई सुकून से बीत गई, जून की शुरुआत में सूरज देवता लगाएंगे गर्मी का बैक गियर?