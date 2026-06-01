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Hindi Newsबॉलीवुडजन नायकन की रिलीज डेट पर छाया सस्पेंस, डायरेक्टर के बयान से फैंस हैरान, बोले- सच बताने की हिम्मत मेरे पास नहीं

'जन नायकन' की रिलीज डेट पर छाया सस्पेंस, डायरेक्टर के बयान से फैंस हैरान, बोले- 'सच बताने की हिम्मत मेरे पास नहीं'

Jana Nayagan: थलपति विजय के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (हिंदी टाइटल-जन नेता) पिछले 5 महीनों से सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है. अभी तक फिल्म की रिलीज डेट तक सामने नहीं आई है. अब फिल्म के डायरेक्टर एच विनोद ने फिल्म की रिलीज को लेकर एक ऐसा शॉकिंग बयान दिया है, जिसने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jun 01, 2026, 07:41 AM IST
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'जन नायकन' की रिलीज डेट पर छाया सस्पेंस, डायरेक्टर के बयान से फैंस हैरान, बोले- 'सच बताने की हिम्मत मेरे पास नहीं'

Jana Nayagan: तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ पिछले 5 महीनों से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में अटकी हुई है. तमिलनाडु के चुनावों से काफी पहले इसी साल यह फिल्म रिलीज होनी थी. चुनाव भी खत्म हो गए और विजय शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन ‘जन नायकन’ अभी तक सेंसर बोर्ड की मंजूरी का इंतजार कर रही है. अब एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान फिल्म के डायरेक्टर एच विनोद ने फिल्म की रिलीज को लेकर पूछे गए सवाल पर काफी शॉकिंग जवाब दिया है, जिसने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है.

'मुझे सच बताने की भी हिम्मत नहीं...'

हाल ही में डायरेक्टर एच विनोद, पा रंजीत, सैंडी मास्टर और संतोष ने एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान फिल्म को लेकर बड़े खुलासे किए. बातचीत के दौरान एच विनोद से पूछा गया, 'तमिलनाडु के लोग यह सवाल पहले ही पूछ चुके हैं, अब मैं भी पूछ लेता हूं, आखिर 'जन नायकन' कब रिलीज होगी?' इस सवाल को सुनते ही दर्शकों ने जोरदार शोर मचाया. इस पर विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, 'यह मेरे हाथ में नहीं है. मुझे सच बताने की भी हिम्मत नहीं है और अगर मैं ये हिम्मत दिखा भी दूं, तो उसे आगे शेयर करने की हिम्मत आप में नहीं होगी.' उनका जवाब सुनने के बाद मंच पर मौजूद संतोष और पा रंजीत हंस पड़े, जबकि एंकर ने असहज मुस्कान के साथ उन्हें शुभकामनाएं दीं.

रिलीज डेट को लेकर सस्पेंस

फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर बीते कुछ महीनों से लगातार सस्पेंस बना हुआ है. हाल ही में टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माय शो पर यह फिल्म जून रिलीज की लिस्ट में दिखाई दे रही थी, जबकि डिस्ट्रिक्ट ऐप पर इसकी रिलीज डेट 19 जून दिखाई दी. इसे देखने के बाद फैंस को उम्मीद जगी कि विजय के 52वें जन्मदिन (22 जून) के आसपास फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

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हालांकि, फिल्म के प्रोड्यूसर और केवीएन प्रोडक्शन के हेड वेंकट नारायण ने संकेत दिया है कि फिल्म को अभी तक सीबीएफसी से सर्टिफिकेट नहीं मिला है. तमिलनाडु सरकार में फिल्म टेक्नोलॉजी और सिनेमैटोग्राफ एक्ट विभाग के मंत्री राजमोहन अरुमुगम ने भी इस पर रिएक्ट किया और कहा, 'फिल्म तभी रिलीज हो सकती है जब उसे सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाए. सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही हम इसे रिलीज कर पाएंगे. फिलहाल इससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.'

फिल्म की स्टारकास्ट

वहीं, एच विनोद की फिल्म 'जन नायकन' में विजय के साथ ममिता बैजू, बॉबी देओल और पूजा हेगड़े भी नजर आने वाले हैं. फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी तक सस्पेंस ही बना हुआ है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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