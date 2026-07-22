'जन नायकन' ने रिलीज से पहले कमा लिए करोड़ों, अब पहले दिन की कमाई का है इंतजार; क्या बॉक्स ऑफिस पर टूटेगा रिकॉर्ड?

तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की अपकमिंग फिल्म जन नायकन रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच सकती है. अनुमान है कि फिल्म पहले ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है. लंबे इंतजार और कानूनी विवाद के बाद जल्द ही फिल्म रिलीज होगी.
फिल्म की एडवांस बुकिंग ने रिलीज को लेकर शानदार बज बना दिया है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार बुधवार सुबह तक फिल्म ने लगभग 15 करोड़ रुपये की एंडवास बुकिंग की है. ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि फिल्म रिलीज होने के पहले दिन ही इतिहास रच सकती है.
फिल्म की एडवांस बुकिंग में पहले ही दिन के लिए 6.5 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. लगभग 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग का कलेक्शन दर्ज किया गया. पहले वीकेंड के लिए दुनियाभर में एडवांस बुकिंग 30 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है.
ट्रेड एक्सपर्ट के अनुसार बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पहले दिन55 से 60 करोड़ का बिजनेस कर सकती है. अगर ऐसा हो जाता है तो यह विजय पिछली फिल्म GOAT का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ देगी. GOAT ने पहले दिन 44 करोड़ रुपये की कमाई की थी. विजय की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म लियो थी. लियो ने पहले ही दिन 65 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. फिल्म का रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है. वर्ल्ड वाइड की बात करें तो फिल्म वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है.
विदेशों में भी फिल्म को लेकर शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट में एडवांस बुकिंग मजबूत हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म पहले दिन विदेश से लगभग 34 करोड़ की कमाई कर सकती हैं. इस तरह फिल्म पहले दिन 100 करोड़ की कमाई कर सकती है.
फिल्म एच.विनोथ द्वारा डायरेक्ट फिल्म विजय की राजनीति में जाने से पहले की आखिरी फिल्म है. फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और नरेन जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म का म्यूजिक संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है.