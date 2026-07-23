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CM विजय की जना नायकन का दिखा जबरदस्त क्रेज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़

सीएम थलपति विजय की फिल्म जना नायगक सिनेमाघरों में रिलीज हो कई है. तमिलनाडु समेत साउथ भारत के कई राज्य में फिल्म देखने के लिए फैंस की लंबी लाइन देखने को मिली है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो को फैंस किसी त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 23, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:53 AM IST
CM विजय की जना नायकन का दिखा जबरदस्त क्रेज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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