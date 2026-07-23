CM विजय की जना नायकन का दिखा जबरदस्त क्रेज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़

विवाद और लंबे स्ट्रगल के बाद आखिरकार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. लगभग 6 महीने के लंबे स्ट्रगल के बाद सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज हो गई है. सेंसर सर्टिफिकेट विवाद से बाहर आने के बाद फिल्म रिलीज हो गई है. ऐसे में लोगों के बीच इस फिल्म को देखने का लंबा क्रेज है. फिल्म रिलीज पर त्योहार जैसा जश्न देखने को मिला है.
थिएटर के बाहर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए फैंस के बीच लंबी लाइन लगी हुई है. इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें फैंस खुशी से झूम रहे हैं. फिल्म को देख फैंस तालियां बजा रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Fans of Actor and Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay gather outside the Rohini Theatre in Koyambedu ahead of the release of the movie 'Jana Nayagan' in theatres worldwide today. pic.twitter.com/ofkIMDFdBK
— ANI (@ANI) July 23, 2026
थिएटर के बाहर विजय के बड़े-बड़े पोस्टर लगे हैं. सिनेमाहॉल के बाहर विजय सिग्नेचर स्वैग वाला कटआउट लगा हुआ है. विजय के फैंस इस कटआउट के साथ सेल्फी ले रहे हैं. थिएटर्स के बाहर फैंस पटाखे जला रहे हैं. कुछ लोग तो ग्रुप में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Fans of Actor and Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay reach Rohini Theatre in Koyambedu on their cars and bikes wrapped with posters of the actor.
Vijay's movie 'Jana Nayagan' is releasing in theatres worldwide today. pic.twitter.com/0P7H7GJbo4
— ANI (@ANI) July 23, 2026
भारत में विजय की फिल्म 2500 स्क्रीन पर रिलीज हुई है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत साउथ भारत में सुबह 6 बजे पहले शो शुरू हो गया. वहीं तमिलनाडु में पहला शो सुबह 9 बजे होगा. जना नायकन फिल्म में विजय पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव और नारायण के साथ नजर आएंगे.
#WATCH | Coimbatore, Tamil Nadu: Fans of Actor and Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay dance and celebrate outside the Karpagam Complex ahead of the release of the movie 'Jana Nayagan' in theatres worldwide today. pic.twitter.com/qGZtqZnHD1
— ANI (@ANI) July 23, 2026
डायरेक्टर एच. विनोथ के डायरेक्शन में बनी फिल्म थिएटर पर रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग कर सकती है. ट्रेड एक्सपर्ट का कहना है कि फिल्म पहले दिन जमकर कमाई कर सकती है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार फिल्म ओवनिंग वीकेंड में 150 से 180 करोड़ का बिजनेस कर सकती है. फिल्म पहले दिन लगभग 60 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है. 1 हफ्ते में फिल्म वर्ल्डवाइड 90 से 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है.
#WATCH Chennai, Tamil Nadu: Fans of Actor and Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay gather outside the Rohini Theatre in Koyambedu ahead of the release of the movie 'Jana Nayagan' in theatres worldwide today. pic.twitter.com/GP084Br2z7
सीएम विजय की फिल्म एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म की कहानी पूर्व पुलिस अधिकारी की है. जो अपने दोस्त की बेटी का पालन-पोषण करता है और उसे भारतीय सेना में शामिल करने के लिए प्ररेणा देता है. इस दौरान उसे कई तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ता है.