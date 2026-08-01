शपथ समारोह से गायब, बर्थडे पर भी नहीं आए नजर... अब सामने आया पिता विजय को लेकर जेसन का बड़ा प्लान!

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार विजय के बेटे जेसन संजय जल्द ही फिल्म 'सिग्मा' से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जो इस समय लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. अपनी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले जेसन ने अपने शुरुआती इंटरव्यू में अपने करियर, फिल्मों के लिए अपने प्यार और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर खुलकर बात की. इस दौरान जेसन ने बताया कि अगर उन्हें कभी मौका मिलेगा, तो वो अपने पिता विजय के साथ एक हॉलीवुड फिल्म बनाना चाहते हैं. इतना ही नहीं, वो इस फिल्म में थलपति के साथ मशहूर एक्शन स्टार जेसन स्टैथम को देखना चाहेंगे.
जेसन ने अपनी इस प्लानिंग को एक सपने की तरह बताया, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने कहा कि ये जोड़ी बड़े पर्दे पर कमाल कर सकती है, जो लोगों को भी खूब पसंद आएगी. इस इंटरव्यू के दौरान जब जेसन संजय से पूछा गया कि अगर उन्हें जेसन स्टैथम के साथ किसी तमिल एक्टर को कास्ट करना हो तो वो किसे चुनेंगे, तो उन्होंने बिना देर किए जवाब दिया, 'मेरे पापा विजय को. जेसन ने बताया कि दोनों के साथ एक शानदार कहानी को पर्दे पर उतारा जा सकता है.
जेसन संजय ने हंसते हुए कहा कि उनके इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और मजाक जरूर बन जाएंगे. लेकिन ये उनका सपना और दिल से निकली इच्छा है. क्योंकि फैंस भी लंबे समय से विजय को किसी इंटरनेशनल स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करते देखने की उम्मीद लगाए हैं. वहीं इस बातचीत के दौरान जेसन ने ये भी बताया कि वो अपने पिता की तरह एक्टिंग की राह नहीं चुनेंगे, बल्कि वो निर्देशन में अपना करियर बनाएंगे और इसी में अपनी किस्मत को आजमाएंगे.
जेसन ने बताया कि बचपन से ही उन्हें कई फिल्मों के सेट पर जाने का मौका मिलता रहा और वहीं से उनका रिश्ता सिनेमा से जुड़ गया. उन्होंने कहा, 'मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे बचपन से ही सेट पर जाने का मौका मिलता रहा, इससे मुझे काफी एक्सपीरियंस मिला. मैं वहां कंफर्टेबल होता हूं. सेट पर जाना मेरी लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा बन गया है. इसलिए, वहीं से मेरी दिलचस्पी सिनेमा के लिए जाग गई.' जेसन ने कहा कि कैमरा के सामने आने से ज्यादा उन्हें कैमरे के पीछे रहकर पूरी कहानी को सुनना ज्यादा पसंद है.
Q: If Jason Statham called you to do a film, which Indian star would you choose to act with?#JasonSanjay: First, my appa. It would be a great combination.#ThalapathyVijay pic.twitter.com/xXphQhUnSY
— Movie Tamil (@_MovieTamil) July 31, 2026
जेसन ने बताया कि उनका शुरू में ऐसा कोई प्लान नहीं था और बचपन में उनका करियर प्लान भी कुछ और ही था. वो कभी पायलट, तो कभी क्रिकेटर बनने का सपना देखा करते थे. वहीं कॉलेज में वो फिल्ममेकिंग करना चाहते थे. लेकिन धीरे-धीरे फिल्मों को समझने और कहानियों को करीब से देखने के बाद उनका मन निर्देशन की तरह पूरी तरह से बन गया. उन्होंने आगे बताया कि उन्हें हमेशा से ही कहानियां सुनना और नए आइडिया पर काम करना पसंद था. शायद यही वजह है कि उन्होंने एक्टिंग के बजाए डायरेक्शन को चुना.
जेसन ने कहा कि एक निर्देशक के तौर पर वो अपनी सोच और इमेजिनेशन को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं.अब उनकी पहली फिल्म 'सिग्मा' से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. इंडस्ट्री और फैंस दोनों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जेसन अपनी पहली फिल्म में किस तरह की कहानी और निर्देशन का अंदाज दिखाते हैं.विजय के फैंस भी जेसन के इस इंटरव्यू के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं. खासकर जेसन स्टैथम और विजय को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने वाली उनकी इच्छा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.