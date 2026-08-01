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शपथ समारोह से गायब, बर्थडे पर भी नहीं आए नजर... अब सामने आया पिता विजय को लेकर जेसन का बड़ा प्लान!

Jason Sanjay: सीएम विजय के शपथ समारोह और बर्थ डे सेलिब्रेशन से उनके बेटे जेसन संजय पूरी तरह से गायब रहे थे, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि पिता-बेटे की ये जोड़ी कभी साथ नजर नहीं आएगी. लेकिन हाल ही में जेसन ने थलपति के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 01, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:15 PM IST
शपथ समारोह से गायब, बर्थडे पर भी नहीं आए नजर... अब सामने आया पिता विजय को लेकर जेसन का बड़ा प्लान!

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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