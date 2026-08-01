शपथ समारोह से गायब, बर्थडे पर भी नहीं आए नजर... अब सामने आया पिता विजय को लेकर जेसन का बड़ा प्लान!

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार विजय के बेटे जेसन संजय जल्द ही फिल्म 'सिग्मा' से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जो इस समय लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. अपनी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले जेसन ने अपने शुरुआती इंटरव्यू में अपने करियर, फिल्मों के लिए अपने प्यार और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर खुलकर बात की. इस दौरान जेसन ने बताया कि अगर उन्हें कभी मौका मिलेगा, तो वो अपने पिता विजय के साथ एक हॉलीवुड फिल्म बनाना चाहते हैं. इतना ही नहीं, वो इस फिल्म में थलपति के साथ मशहूर एक्शन स्टार जेसन स्टैथम को देखना चाहेंगे.