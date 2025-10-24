Advertisement
trendingNow12973767
Hindi Newsबॉलीवुड

साउथ स्टार की बढ़ीं मुश्किलें, कोकीन तस्करी से जुड़े मामले में ED का समन; ड्रग्स मामले में हुई थी गिरफ्तारी

Cocaine Trafficking Case: ईडी ने कोर्ट की अनुमति लेकर जेल में बंद ड्रग तस्करों से पूछताछ की है और उसी कड़ी में दोनों स्टार्स को समन भेजा गया है. ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साउथ स्टार की बढ़ीं मुश्किलें, कोकीन तस्करी से जुड़े मामले में ED का समन; ड्रग्स मामले में हुई थी गिरफ्तारी

तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दो जाने-माने अभिनेता, के. श्रीकांत और कृष्ण कुमार इस समय विवादों में हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोनों कलाकारों को कोकीन तस्करी से जुड़े धनशोधन मामले में तलब किया है.  अधिकारियों के अनुसार, ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने श्रीकांत को 27 अक्टूबर और कृष्ण कुमार को 28 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया है. इस पूछताछ के दौरान उनके बयान धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए जाएंगे.

श्रीकांत और कृष्ण कुमार हुते थे गिरफ्तार 

इस मामले में चेन्नई पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान श्रीकांत और कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया था. उनके साथ कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अन्नाद्रमुक के पूर्व पदाधिकारी टी. प्रसाद शामिल थे. टी. प्रसाद पर आरोप था कि उन्होंने श्रीकांत और अन्य लोगों को कथित रूप से कोकीन की आपूर्ति की. गिरफ्तारी के समय पुलिस ने छापेमारी में 11 ग्राम कोकीन, 10 ग्राम मेथ और 2 ग्राम गांजा बरामद किया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 33 साल की वो हसीना, जिसे कभी 'कुत्ते' से किया गया था रिप्लेस; आज है 1600000000 की मालकिन, आपने पहचाना क्या?

 

श्रीकांत और कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. बाद में जुलाई में मद्रास उच्च न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी. अदालत ने सशर्त जमानत देते समय माना कि उनके पास से कोई बड़ा अवैध पदार्थ बरामद नहीं हुआ और दोनों केवल व्यक्तिगत उपयोग के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे. इसके बाद से दोनों कलाकार जमानत पर हैं. उनके वकील का दावा है कि दोनों पूरी तरह से ईडी की जांच में सहयोग कर रहे हैं.

ईडी ने इस मामले में जेल में बंद प्रशांत, जवाहर और प्रदीप कुमार से भी सीधे पूछताछ करने की योजना बनाई है. इसके लिए ईडी ने ड्रग मामलों की विशेष अदालत में याचिका दायर की है. अधिकारियों का कहना है कि जांच का उद्देश्य यह समझना है कि कथित अवैध तरीके से अर्जित धन का उपयोग कैसे हुआ और इस धन का लाभ किसने उठाया.

ये भी पढ़ें: कपूर खानदान का वो एक्टर, जिनकी फिल्मों ने दिए कई हिट गाने; 6 मिनट का ये गाना आज भी सबकी जबान पर

 

ड्रग सप्लायर्स के संपर्क में थे श्रीकांत?

जानकारी के अनुसार, श्रीकांत पर आरोप है कि वह कई ड्रग सप्लायर्स के संपर्क में थे और उन्होंने कथित रूप से कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया. इस मामले में जॉन नामक एक अन्य मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसने कथित रूप से प्रदीप कुमार को ड्रग्स सप्लाई की. पुलिस और ईडी के अनुसार, इस मामले में लेन-देन के सबूत के तौर पर 40,000 रुपये जब्त किए गए.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

ED

Trending news

सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी