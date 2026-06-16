शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' का गाना 'माशूका' इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस गाने में कृति सेनन के ग्लैमरस अंदाज और स्टाइलिंग की काफी तारीफ हो रही है. वहीं इसी बीच एक्ट्रेस से जुड़ी एक खबर तेजी से वायरल हो रही है. मुंबई का रियल एस्टेट बाजार एक बार फिर से गरमा गया है और इस बार वजह एक्ट्रेस कृति सेनन और कल्कि कोचलिन हैं. दोनों एक्ट्रेस ने अंधेरी वेस्ट स्थित अपनी प्रॉपर्टी बेचकर करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया है. खास बात ये है कि इन संपत्तियों की कीमत बीते कुछ सालों में काफी बढ़ी, जिसके चलते उन्हें शानदार रिटर्न मिला.
प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक, एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन ने अंधेरी वेस्ट की वर्सोवा किरण को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में स्थित अपना अपार्टमेंट बेच दिया है. ये फ्लैट युवराज आहूजा नाम के खरीदार ने खरीदा है. ये डील खबरों में इसलिए भी छाई हुई है क्योंकि कल्कि को इस संपत्ति पर अच्छा-खासा फायदा हुआ है.
खबरों के मुताबिक, कल्कि कोचलिन ने इस अपार्टमेंट को 2.55 करोड़ रुपये में बेचा है, जिसकी रजिस्ट्री 21 अप्रैल 2026 को हुई. इस सौदे पर 16.08 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30 हजार रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा की गई. करीब 1,230 वर्ग फुट कारपेट एरिया वाले इस फ्लैट को कल्कि ने दिसंबर 2015 में 1.95 करोड़ रुपये में खरीदा था.
कल्कि की इस खरीद और बिक्री की कीमतों की तुलना करें तो लगभग 10 साल में कल्कि को करीब 60 लाख रुपये का सीधा फायदा हुआ है. प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये करीब 31 फीसदी का रिटर्न है. हालांकि इस डील को लेकर अभी तक कल्कि या खरीदार की ओर से कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.
कृति सेनन और उनका परिवार भी एक बड़ी प्रॉपर्टी डील को लेकर खबरों में बना हुआ है. जानकारी के मुताबिक कृति सेनन, उनकी बहन नूपुर सेनन और मां गीता सेनन ने अंधेरी वेस्ट में स्थित अपने चार अपार्टमेंट्स एक साथ बेच दिए हैं. इन सभी फ्लैट्स को फिल्म निर्माता और मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने खरीदा है. ये पूरी डील करीब 8.9 करोड़ रुपये में हुई है. दिलचस्प बात ये है कि सेनन परिवार ने इन चारों अपार्टमेंट्स को साल 2013 से 2017 के बीच अलग-अलग समय पर कुल 4.31 करोड़ रुपये में खरीदा था. अब इन्हें 8.9 करोड़ रुपये में बेचने पर परिवार को करीब 4.6 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है.
कृति सेनन की इन निवेश की गई रकम के मुकाबले ये लगभग 107 फीसदी का रिटर्न माना जा रहा है. रियल एस्टेट के लिहाज से ये बेहद शानदार मुनाफा माना जाता है. यही वजह है कि ये डील अब फिल्म इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी मार्केट दोनों जगह चर्चा में बनी हुई है. दरअसल, अंधेरी वेस्ट को मुंबई के सबसे पॉपुलर और प्रीमियम इलाकों में गिना जाता है. यहां रहने की चाहत सिर्फ आम लोगों में ही नहीं बल्कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े सितारों में भी देखने को मिलती है. इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी है.
अंधेरी वेस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, लिंक रोड, मेट्रो नेटवर्क और लोकल रेलवे से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है, जिससे सफर करना आसान हो जाता है. यही वजह है कि ये इलाका लगातार निवेशकों और घर खरीदारों को अट्रैक्ट करता है. इसके अलावा बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), MIDC, SEEPZ और फिल्म सिटी जैसे बड़े बिजनेस और एंटरटेनमेंट हब भी अंधेरी वेस्ट के आसपास मौजूद हैं. ऐसे में नौकरीपेशा लोगों, कारोबारियों और फिल्मी हस्तियों के लिए ये इलाका काफी सुविधाजनक माना जाता है.