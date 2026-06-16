कृति सेनन और उनका परिवार भी एक बड़ी प्रॉपर्टी डील को लेकर खबरों में बना हुआ है. जानकारी के मुताबिक कृति सेनन, उनकी बहन नूपुर सेनन और मां गीता सेनन ने अंधेरी वेस्ट में स्थित अपने चार अपार्टमेंट्स एक साथ बेच दिए हैं. इन सभी फ्लैट्स को फिल्म निर्माता और मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने खरीदा है. ये पूरी डील करीब 8.9 करोड़ रुपये में हुई है. दिलचस्प बात ये है कि सेनन परिवार ने इन चारों अपार्टमेंट्स को साल 2013 से 2017 के बीच अलग-अलग समय पर कुल 4.31 करोड़ रुपये में खरीदा था. अब इन्हें 8.9 करोड़ रुपये में बेचने पर परिवार को करीब 4.6 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है.