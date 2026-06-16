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करोड़ों में अपार्टमेंट्स बेच मालामाल हुईं 'माशूका', कल्कि ने भी अंधेरी वेस्ट में बेचा घर; 31% का हुआ प्रॉफिट

Kriti Sanon Kalki Koechlin: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर खबरों में छाई हुए हैं. इसी बीच उन्होंने और एक्ट्रेस कल्कि ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में अपने-अपने अपार्टमेंट बेच दिए हैं. इस डील से दोनों एक्ट्रेसेस को करोडों का मुनाफा हुआ है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 16, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:09 PM IST
करोड़ों में अपार्टमेंट्स बेच मालामाल हुईं 'माशूका', कल्कि ने भी अंधेरी वेस्ट में बेचा घर; 31% का हुआ प्रॉफिट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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