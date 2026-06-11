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'कॉकटेल 2' का काउंटडाउन शुरू, शाहिद-कृति-रश्मिका की तिकड़ी ने बढ़ाया फैंस का एक्साइटमेंट; वायरल हुआ मजेदार वीडियो

बॉलीवुड स्टार्स कृति सेनन, रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म 'कॉकटेल-2' रिलीज होने के लिए तैयार है. ऐसे में मेकर्स स्टारकास्ट प्रमोशन का कोई मौका नहीं छोड़ रही है.

Written BySwati Singh
Published: Jun 11, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:35 PM IST
'कॉकटेल 2' का काउंटडाउन शुरू, शाहिद-कृति-रश्मिका की तिकड़ी ने बढ़ाया फैंस का एक्साइटमेंट; वायरल हुआ मजेदार वीडियो

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Swati Singh

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्रेस नेता अल्का लाम्बा, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गोपाल राय और कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर नेता अप्सरा रेड्डी का इंटरव्यू लिया है. इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, सिंगर ध्वनि भानुशाली, गजराज राव और नीना गुप्ता का भी इंटरव्यू लिया है. इससे पहले जी न्यूज़ इंग्लिश और उसके बाद हिंदी की तरफ रुख करते हुए लोकमत, अमर उजाला और लाइव हिंदुस्तान में काम किया है. लोकमत में बेस्ट परफ़ॉर्मर का अवार्ड भी अपने नाम किया है.  फिलहाल जी न्यूज के एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं. लिखने के अलावा किताब पढ़ने और घूमने का शौक है. माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन किया और सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) में डिग्री ली है. आप Swati.Kumari@India.Com से सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

 

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