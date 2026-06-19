Cocktail 2: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' आज 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस बीच फिल्म का गाना 'बंधु 2.0' भी आउट हो गया है. लेकिन गाना रिलीज होते ही ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया. इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस भड़क गए हैं. फैंस का कहना है कि इस गाने में सब कुछ बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है. न तो कोई कोरियोग्राफी है और न ही कोई खास एफर्ट.
'कॉकटेल 2' के गाने 'बंधु 2.0' को ऑनलाइन काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. रिलीज से पहले ही मेकर्स ने एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जिसमें वे खुद जानते थे कि क्या होने वाला है. उन्होंने उस ट्रोलिंग का मजाक उड़ाया, जो किसी कल्ट क्लासिक गाने को दोबारा बनाने पर अक्सर होती है. लेकिन जैसे ही गाना रिलीज हुआ, इंटरनेट की प्रतिक्रिया वैसी ही रही जैसी उम्मीद थी. बता दें कि पहले वाले 'बंधु' गाने में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी नजर आए थे, जो फैंस को काफी पसंद आया था. आज भी लोग इस गाने को काफी पसंद करते हैं और बार-बार सुनना पसंद करते हैं. लेकिन अब इस गाने के नए वर्जन को फैंस बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और इसे बकवास बता रहे हैं.
17 जून को फिल्म 'कॉकटेल 2' का गाना 'बंधु 2.0' रिलीज हुआ, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह गाना लोगों के निशाने पर आ गया है. गाने के रिलीज होने से पहले ही मेकर्स ने मजाकिया अंदाज में यह मान लिया था कि पॉपुलर गाने का नया वर्जन बनने पर ट्रोलिंग का सामना तो करना ही पड़ेगा और उनकी यह बात सच भी निकली. गाना रिलीज होते ही कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि यूजर्स गाने को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.
How can the same director forget the context of the original song It marked such a pivotal shift in Meera's character arc and Irshad Kamil wrote the lyrics as an extension of her inner voice. Even the choreography was supposed to show that free spirited trance like state. https://t.co/huHG9YpcN3
Laphingwala (TaufiqBiryani) June 17, 2026
इस गाने को लेकर कई फैंस का मानना है कि साल 2012 में आया 'तुम ही हो बंधु' अपने समय का एक यादगार गाना था. इसमें बीच किनारे की मस्ती, बेफिक्र माहौल और आजादी का एहसास देखने को मिलता है, जिसे लोगों ने काफी महसूस किया और जो आज तक उनके जेहन में जिंदा है. यही वजह है कि यह बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा पार्टी गानों में गिना जाता है. ऐसे में फैंस को इसके नए वर्जन से काफी ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन मेकर्स ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. सोशल मीडिया पर यूजर्स गाने पर काफी भड़क गए हैं.
Relaxo chappal ke ad main salman bhai isse zyada effort dalte h https://t.co/02RtgEfWZX
kalim (akhmxt) June 17, 2026
वहीं, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने बॉलीवुड पर ऐसे गाने बनाने का आरोप लगाया है, जो सिर्फ रील्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं. एक यूजर ने गाने को लेकर मजाकिया अंदाज में लिखा, 'रिलैक्सो चप्पल के विज्ञापन में सलमान भाई इससे ज्यादा मेहनत करते हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'गाने की कोरियोग्राफी इस तरह बनाई गई है, ताकि लोग आसानी से रील्स और शॉर्ट्स के लिए डांस स्टेप्स कॉपी कर सकें.'