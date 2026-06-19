'कॉकटेल 2' के गाने 'बंधु 2.0' को ऑनलाइन काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. रिलीज से पहले ही मेकर्स ने एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जिसमें वे खुद जानते थे कि क्या होने वाला है. उन्होंने उस ट्रोलिंग का मजाक उड़ाया, जो किसी कल्ट क्लासिक गाने को दोबारा बनाने पर अक्सर होती है. लेकिन जैसे ही गाना रिलीज हुआ, इंटरनेट की प्रतिक्रिया वैसी ही रही जैसी उम्मीद थी. बता दें कि पहले वाले 'बंधु' गाने में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी नजर आए थे, जो फैंस को काफी पसंद आया था. आज भी लोग इस गाने को काफी पसंद करते हैं और बार-बार सुनना पसंद करते हैं. लेकिन अब इस गाने के नए वर्जन को फैंस बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और इसे बकवास बता रहे हैं.