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कल्ट गाने का रीमेक बनाना पड़ा भारी! 'बंधु 2.0' को देखकर भड़के यूजर्स, लोग बोले- 'ओरिजिनल की बराबरी तो दूर...'

Cocktail 2: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' का गाना 'बंधु 2.0' रिलीज होते ही ट्रोलिंग का शिकार हो गया. फैंस को 'बंधु' का यह वर्जन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है. हालांकि, इसके बावजूद मेकर्स ने फिल्म के प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 19, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:30 AM IST
कल्ट गाने का रीमेक बनाना पड़ा भारी! 'बंधु 2.0' को देखकर भड़के यूजर्स, लोग बोले- 'ओरिजिनल की बराबरी तो दूर...'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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