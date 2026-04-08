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Hindi Newsबॉलीवुडकॉकटेल 2 का पहला धमाका, जब तलक गाने में दिखी शाहिद-कृति और रश्मिका की केमिस्ट्री; फैंस को आई तुम ही हो बंधु की याद

'कॉकटेल 2' का पहला धमाका, 'जब तलक' गाने में दिखी शाहिद-कृति और रश्मिका की केमिस्ट्री; फैंस को आई 'तुम ही हो बंधु' की याद

Cocktail 2 Song Jab Talak Out: कॉकटेल 2 का नया गाना रिलीज हो गया है जिसमें शाहिद के साथ दोनों हीरोइन खूब डांस करते दिख रही हैं. गाने में तीनों की कैमिस्ट्री भी रंग जमा रही है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 08, 2026, 03:39 PM IST
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'कॉकटेल 2' का पहला धमाका, 'जब तलक' गाने में दिखी शाहिद-कृति और रश्मिका की केमिस्ट्री; फैंस को आई 'तुम ही हो बंधु' की याद

Cocktail 2 song Jab Talak Release: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में बनी हुई है.  बीते दिन ही फिल्म का पहला लुक रिलीज किया गया था लेकिन अब फिल्म का पहला गाना 'जब तलक' रिलीज हो गया है. वेकेशन सॉन्ग में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की गहरी दोस्ती और मौज मस्ती देखने को मिल रही है.

कॉकटेल 2 का गाना रिलीज

19 जून को रिलीज होने वाली 'कॉकटेल 2' का लेटेस्ट सॉन्ग इस बार के समर वेकेशन का एंथम बनने वाला है क्योंकि गाने की वाइब मस्ती भरी और सुकून देने वाली है. वेकेशन में फुल मस्ती के मोड को बरकरार रखने के लिए 'जब तलक' बिल्कुल परफेक्ट सॉन्ग है. सॉन्ग में समंदर किनारे शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन को दोस्ती, प्यार और फुल पागलपंती के साथ डांस करते हुए दिखाया गया है. गाने की बीट ऐसी है कि सुनने के बाद खुद को रोक पाना मुश्किल है.

जब तलक' ने ऑन किया वेकेशन मोड

गाने को अरिजीत सिंह और अकासा सिंह ने मिलकर गाया है, और गाने के लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं और कंपोज प्रीतम चक्रवर्ती ने किया है. यह गाना कॉकटेल के 'तुम ही हो बंधु' की वाइब दे रहा है, लेकिन उस गाने की तुलना में काफी फीका लग रहा है. गाने में शाहिद कपूर ने भी अपनी डांसिंग स्किल्स को फ्लॉन्ट किया है, जबकि कृति और रश्मिका भी बीट पर शानदार स्टेप्स करती दिख रही हैं. कुल मिलाकर गाना वेकेशन मोड को ऑन करता है.

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बोल्ड लुक में नजर आईं कृति सेनन

फिल्म में कृति सेनन का लुक काफी बोल्ड है और यह पहली फिल्म है जिसमें वह स्विमसूट में दिख रही हैं. अभिनेत्री का लुक काफी हद तक दीपिका पादुकोण के जैसा दिखाने की कोशिश की गई है, जो पहली फिल्म में था, हालांकि उम्मीद है कि फिल्म की कहानी कॉकटेल से अलग होगी. वहीं रश्मिका मंदाना के किरदार को क्यूट और खूबसूरत दिखाया गया है, जो काफी भोली-भाली दिख रही हैं.

बता दें कि फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और अभी फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है, हालांकि फिल्म की कुछ झलकियां पोस्टर रिलीज से पहले लीक हो गई थीं.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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