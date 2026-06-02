Cocktail 2 Trailer Out : फ्रेंडशिप, रोमांस और फिर CHAOS! शाहिद, कृति और रश्मिका के लव ट्रायंगल ने मचाया धमाल

साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'कॉकटेल' में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी स्टारर इस फिल्म को आज भी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा रोमांटिक फिल्मों में गिना जाता है. अब करीब 14 साल बाद मेकर्स ने इसके सीक्वल यानी 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपने रिएक्शन शेयर करने के साथ-साथ फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं.

'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मेन लीड में नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्देशन एक बार फिर होमी अदजानिया ने किया है, जिन्होंने पहली फिल्म को भी डायरेक्ट किया था. ट्रेलर देखने के बाद साफ है कि ये फिल्म भी पहले पार्ट की तरह दोस्ती, प्यार और रिश्तों में आईं उलझनों को हल्के-फुल्के और नए अंदाज में पेश करने वाली है.

‘कॉकटेल 2’ ट्रेलर

‘कॉकटेल 2’ के ट्रेलर की शुरुआत मौज-मस्ती, पार्टी और दोस्तों के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों से होती है. शाहिद कपूर का किरदार काफी बेफिक्र और जिंदगी को खुलकर जीने वाला नजर आता है. वहीं कृति सेनन और रश्मिका मंदाना दो बिल्कुल अलग नेचर वाली लड़कियों के रोल में दिखाई देती हैं. रश्मिका का किरदार शांत, इमोशनल और रिश्तों को सीरियसली लेने वाला लगता है, जबकि कृति बिंदास, एनर्जेटिक और मस्ती से भरपूर रोल में नजर आती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लव ट्रायगंल

ट्रेलर की वीडियो में जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, तीनों के रिश्तों में उलझनें बढ़ने लगती हैं. दोस्ती प्यार में बदलती है और फिर शुरू होता है इमोशंस, ब्रेकअप और दिल टूटने का सिलसिला. ट्रेलर में कई ऐसे मजेदार और इमोशनल मूमेंट देखने को मिलते हैं जो ऑडियंस को फिल्म देखने पर मजबूर करते हैं.

मॉर्डन रिलेशनशिप्स स्टोरी

फिल्म की कहानी मॉर्डन रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिशों को दिखाती है. आज की यंग जनरेशन जिन रिलेशनशिप और प्रॉब्लम से गुजरती है, उन्हें फिल्म में काफी रिलेटेबल तरीके से दिखाया गया है. ट्रेलर में यूरोप की खूबसूरत लोकेशंस, शानदार पार्टी सीक्वेंस और रोमांटिक सीन भी देखने को मिलते हैं, जो फिल्म को विजुअली अट्रैक्टिव बनाते हैं.

शहिद, कृति और रश्मिका की केमिस्ट्री

फिल्म को मडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. इसके गाने पहले ही रिलीज हो चुके हैं और ऑडियंस के बीच अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं. फिल्म का म्यूजिक प्रीतम ने तैयार किया है. वहीं ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अपनी रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोगों को शाहिद कपूर की रोमांटिक कॉमेडी में वापसी पसंद आ रही है, वहीं कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की स्क्रीन प्रेजेंस भी लोगों के बीच चर्चा का टॉपिक बना हुआ है.

'कॉकटेल 2' 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये फिल्म अपने पहले पार्ट की तरह ऑडियंस का दिल जीत पाती है या नहीं. फिलहाल ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा दी है.