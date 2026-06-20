शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर 'कॉकटेल 2' के रिलीज होने के साथ ही इस फ़्रैंचाइज़ी की पहली फिल्म भी ट्रेंड में बनी हुई है. फैंस सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की कॉकटेल को इससे तुलना कर रहे हैं. बता दें कि साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' ने मॉडर्न रिश्तों को एक नए नजरिए से दिखाया था. हालांकि, बताया जाता है कि गौतम के रोल के लिए सैफ अली खान मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे.
अब हाल ही में 'वैरायटी इंडिया' के साथ बातचीत के दौरान सैफ अली खान ने एक खुलासा किया है, जिसे सुन फैंस हैरान हो गए हैं. उन्होंने बताया कि इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी को तो चुन लिया गया था, लेकिन मेकर्स को फिल्म के लीड हीरो को ढूंढने में मुश्किल हो रही थी.
इंटरव्यू में सैफ ने दीपिका पादुकोण के आइकॉनिक रोल का जिक्र करते हुए कहा, 'उनके पास दीपिका और डायना तो थीं, लेकिन उन्हें इस रोल के लिए कोई हीरो नहीं मिल पा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वेरोनिका का रोल बहुत ज़बरदस्त है.'
सैफ अली खान ने इनडायरेक्टली बातों ही बातों में बिना किसी का नाम लिए ये भी हिंट दी कि शायद दीपिका का फिल्म में बड़ा रोल होने की वजह से रणबीर कपूर-इमरान खान ने कॉकटेल 2 करने से मना किया होगा. सैफ अली खान ने आगे कहते हैं, 'मुझे कुछ नाम याद हैं जो उन्होंने पूछे थे. मुझे लगता है कि उन्होंने इमरान खान और रणबीर कपूर से भी पूछा था. उन्होंने कुछ और भी लोगों से भी पूछा था. लेकिन फिर मैंने कहा, 'ठीक है, चलो, मैं करूंगा.' फिर हंसते हुए सैफ कहते हैं, 'मुझे लगता है कि उन सभी को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने यह किया. यही मेरी कहानी है. हां, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया.'
वहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो, रणबीर कपूर ने न सिर्फ खुद ये फिल्म रिजेक्ट की थी, साथ ही दीपिका को भी 'कॉकटेल' न करने का सुझाव दिया था. हालांकि, दीपिका ने अपने मन की सुनी और वेरोनिका के रूप में अपने फिल्मी करियर का सबसे यादगार किरदार दिया. जब फिल्म सिनेमाघरों में आई तो दीपिका की जगह लोग उन्हें 'वेरोनिका' बुलाने लगे और रणबीर कपूर ने भी यह माना की रोल को लेकर उनका जजमेंट सही नहीं था.
शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की रोमांटिक ड्रामा 'कॉकटेल 2' ने शुक्रवार 19 जून को ओपनिंग डे पर चौंका दिया है. जी हां, दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया के बावजूद इसने पहले दिन जोरदार कमाई की है. होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन की कमाई के मामले में 14 साल पुरानी 'कॉकटेल' को पछाड़ दिया है. यह शानदार ओपनिंग है, जिसके बाद अब वीकेंड में इस फिल्म से उम्मीदें और बढ़ गई हैं. 'कॉकटेल 2' अब महामारी के बाद शाहिद कपूर की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है. जबकि कृति सेनन के लिए भी यह दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग डे की कमाई है.