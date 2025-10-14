8 देश ,19 शहार और 25 शो, 10 साल लगातर टूर ने की Zakir Khan की हालत खराब, बोले- ‘सबक बोले-भूल नहीं पाऊंगा’

जाकिर खान ने बताया कि इस टूर ने उनकी ऐसी परीक्षा ली, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. इस टूर से सीखे सबक के बारे में उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक पोस्ट शेयर किया है. जाकिर खान ने लिखा, ‘इस टूर ने मुझे उन तरीकों से परखा है जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. इसने मुझे ऐसे सबक भी दिए हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. यह सब मेरी अद्भुत टीम के बिना संभव नहीं होता, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मुझे आगे बढ़ाया और मेरे साथ मिलकर सपनों को हकीकत में बदला.’

प्रियंका चोपड़ा ने की तारीफ

जब जाकिर यूएस के टूर पर गए थे तब न्यूयॉर्क में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी उनके शो में पहुंची थीं. उन्होंने जाकिर की तारीफ करते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उनकी कॉमेडी और रचनात्मकता के लिए उन्हें धन्यवाद कहा था. इसके बाद जाकिर खान ने भी उस पोस्ट को री-शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘आप अद्भुत व्यक्तित्व की धनी हैं, आपकी दयालुता और मेरे जैसे अन्य लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.’

ब्रेक पर हैं जाकिर खान

जाकिर खान ने हाल ही में काम से ब्रेक लेने की घोषणा की थी. वे एक दशक से तक लगातार टूर कर रहे थे. इसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘मैं पिछले 10 साल से टूर कर रहा हूं. हालांकि, आपका प्यार और स्नेह पाकर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, लेकिन इतने ज्यादा टूर करना सेहत के लिए ठीक नहीं है. हर किसी को संतुष्ट करने की कोशिश, दिन में 2-3 शो, सुबह की फ्लाइट और खाने का कोई टाइम टेबल नहीं. कुल मिलाकर एक साल से बीमार ही हूं पर काम करना ही पड़ा, क्योंकि उस वक्त जरूरी था. जिनको पता है, उनको पता है.’ उन्होंने कहा कि वह अब कुछ समय के लिए थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं. वह इस ब्रेक को करीब एक साल से टाल रहे थे.