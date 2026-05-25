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क्या कनाडा के बाद अमृतसर में हुई कपिल शर्मा के घर फायरिंग? पुलिस ने बता दिया सच

Kapil Sharma Amritsar House Firing Case: कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा के अमृतसर वाले घर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि उनके घर के बाहर कुछ लोगों ने फायरिंग की, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया. वहीं पुलिस का कहना है कि ऐसी किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया गया है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 25, 2026, 04:57 PM IST
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क्या कनाडा के बाद अमृतसर में हुई कपिल शर्मा के घर फायरिंग? पुलिस ने बता दिया सच

Kapil Sharma Amritsar House Firing Case: कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर स्थित घर को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला दावा किया गया है. इस दावे में कहा जा रहा है कि कॉमेडियन के घर के बाहर फायरिंग की गई है. खबरों के मुताबिक, सोमवार देर रात कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उनके घर के बाहर गोलियां चलाईं. उस समय घर के अंदर कपिल शर्मा का परिवार मौजूद था, जबकि खुद कपिल शर्मा शूटिंग के सिलसिले में मुंबई में बताए जा रहे हैं. घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

घर के बाहर चलीं गोलियां?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये घटना अमृतसर के होली सिटी इलाके में स्थित कपिल शर्मा के घर के बाहर हुई है. हालांकि, इस पूरे मामले में अभी तक किसी तरह की ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है. राहत की बात ये रही कि इस कथित घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है. लोकल में रहने वाले लोग अचानक हुई आवाजों से सहम गए और तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई.

पुलिस ने किया बयान जारी
इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और मिनटों में ही मामला सिर्फ अमृतसर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुरे सोशल मीडिया पर फैल गया. वहीं सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं उस पर अमृतसर पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए इस घटना के पीछे के पूरे सच को बताया है. कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने कपिल शर्मा के आवास के बाहर कथित गोलीबारी की घटना के संबंध में फैल रही खबरों की तुरंत जांच की. 

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पुलिस ने बताई घटना के पीछे की सच्चाई
अमृतसर पुलिस ने अपने इस बयान में कहा, ‘गहन जांच के बाद, ऐसी किसी भी गोलीबारी की घटना के होने की पुष्टि नहीं हुई. लोगों से अपील है कि वो अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं, वो केवल ऑफिशियली सोर्स द्वारा शेयर की गई जानकारी पर ही भरोसा करें.’

कनाडा में हो चुका है हमला
अमृतसर से पहले कनाडा में भी कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. कनाडा के सरे इलाके में स्थित उनके  कैफे ‘कैप्स कैफे’ को लेकर कई बार हमले की खबरें आई थीं, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे. बताया जाता है कि कनाडा में अलग-अलग समय पर कई बार फायरिंग की घटनाएं हुईं, जिनमें कैफे की खिड़कियों और दीवारों को नुकसान पहुंचा था. कुछ मामलों में ये भी सामने आया कि इन घटनाओं के पीछे जबरन वसूली और धमकी देने जैसे मकसद हो सकते हैं.

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